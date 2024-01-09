Oyun oynayarak para kazanma: Kanıtlanmış 6 yol!

Teknoloji Editörü
Oyun oynayarak para kazanmak mümkün mü? Cevap; evet, kesinlikle kazanabilirsiniz! Küresel oyun pazarı, milyarlarca oyuncu ve yüzbinlerce çalışan tarafından desteklenen multi milyarlık bir sektör. Bu devasa sektörde para kazanmanın birçok yolu var. Oyunla para kazanmak için profesyonel bir oyuncu olmanız da gerekmiyor. Hızlı yollardan (para kazandıran oyunlar ve uygulamalar gibi) tam zamanlı kariyer seçeneğine kadar, oyun oynayarak evden para kazanma yöntemleri burada.
Oyun oynayarak para kazanmak için 🎮
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E-spor, Twitch,
YouTube ve profesyonel oyuncuların yükselişiyle birlikte oyun oynayarak para kazanma konusu daha fazla merak edilmeye başlandı. Oyun oynamayı çok seven biri olarak hobinizden para kazanmanız mümkün. İşin güzel yanı, profesyonel olmanız gerekmiyor. Sıradan bir oyuncu olsanız dahi (PC veya konsol) oyundan para kazanabilirsiniz.
1️⃣ Canlı yayın açın, izleyici kitlesi oluşturun
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Oyun oynama konusunda iyiyseniz ve konuşmaya seven eğlenceli biriyseniz, tanınan platformlarda canlı yayın açarak para kazanabilirsiniz. Bu noktada kafanızda birçok soru işareti oluşabilir. “Birisi sizi oyun oynarken neden izlemekten keyif alsın? Veya birisi size oyun oynamanız için neden abone olsun? Özellikle YouTuber’ların çok izlenmesinin tek nedeni; oyunu büyük keyifle oynamaları değil. Uzun süreli yayınlarda oyunun tam çözümünü sunmalarıyla da çok fazla izleniyorlar. Oyun oynayanlar, ilerlemeli oyunlarda takıldıkları bölümü kolayca geçmek için bu videolardan destek alıyor. Siz de Twitch, YouTube veya başka popüler bir platformda yayın açarak izleyici kitlesi oluşturabilir, zamanla bağış veya ücretli aboneliklerle para kazanmaya başlayabilirsiniz. Kanalınız büyüdükçe markalar sponsor olacak, ücretli tanıtımlarla da para kazanacaksınız.
2️⃣ Oyun incelemeleri yapın, rehber içerikler yazın
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Oyun incelemeleri yazılı veya video formatında olabiliyor. Günümüzde videolar daha fazla ilgi gördüğünden kamera önüne geçmeniz sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Ancak, kamera karşısında konuşmaktan çekiniyorsanız, böyle bir deneyiminiz yoksa yazmayı düşünebilirsiniz. Bağımsız oyunlardan ziyade Dünya genelinde ilgi gören popüler oyunları hedef alan içerikler üreterek daha fazla dikkat çekebilirsiniz. İçerikleriniz, ilerlemeli oyunlar için yol gösteren tam çözümler, oyundaki özel bir öğeyi açmanızı sağlayan ipuçları gibi oyun özelinde yazılar olabileceği gibi “ Steam oyun iade etme nasıl yapılır?” veya “ En iyi oyuncu mouse’ları” gibi rehber yazılar da olabilir.
3️⃣ Oyun test ederek para kazanın
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Oyun oynayarak para kazanmanın bir yolu da Game QA tester olmak. Game testerlar, oyun şirketlerine oyunu oynamanın ne kadar kolay ve keyifli olduğu konusunda geri bildirim sağlar. Bu, oyun geliştiricilerine kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen aksaklıkları tespit etme noktasında ve oyunu geliştirmek için ne tür iyileştirmeler yapılması gerektiği konusunda harika fikirler verir.
Oyun test edicisi olarak geliştiricinin talimatları rehberliğinde oyunu oynarsınız; böylece geliştirici ekip, oyunda geçilmesi en zor bölüm neresi, kontroller olması gerektiği gibi mi çalışıyor, oyunun hangi yönlerinin iyileştirilmesi gerekiyor, mevcut haliyle çıkış yapmaya hazır mı gibi oyun hakkında birçok bilgi toplar. Oyun oynamaktan keyif alıyorsanız, freelance veya tam zamanlı çalışma imkanınızın olduğu game tester iş ilanlarına bakmayı düşünmelisiniz.
4️⃣ Oyun turnuvalarına katılın
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Rekabetçi oyunlar, oyun oynayarak para kazanmanın çeşitli yollarını sunar. Yetenekli bir oyuncuysanız, fiziksel arenalarda düzenlenen espor mücadelelerine veya online oyun turnuvalarına katılabilir ve para ödülü için yarışabilirsiniz. İyi bir etkinlik organizatörüyseniz, bir oyun turnuvasına ev sahipliği yapabilir, sponsorlar bulabilir ve katılımcılardan giriş ücreti, reklamverenlerden de tanıtım ücreti talep edebilirsiniz. Pazarlama ve satış konusunda iyiyseniz kendiniz, sponsor markanız veya iş ortağınız için ürün satmak amacıyla turnuvayı kullanabilirsiniz. Call of Duty, PUBG, Fortnite, Dota 2 ve daha birçok oyun için turnuvalar düzenleniyor. Evde tek başınıza oynayıp biraz deneyim kazanarak para ödüllü turnuvalara katılabilirsiniz.
5️⃣ Oyun geliştiricisi olun
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Kendi oyununuzu çıkarma tutkunuz ve yeteneğiniz varsa, oyun oynayarak para kazanmanın bir başka yolu da oyun geliştiricisi olmak.
Oyun geliştiricisi, oyun konseptlerini alır ve oyunu oynamak için kullanılabilecek programlama koduna dönüştürür. Oyun test edici olarak da hizmet verir. Bazı geliştiriciler ayrıca programlama aşamasından önce veya programlama aşamasında oyun konseptlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Oyun geliştiricisi olarak C++, C#, JavaScript, Java, Python gibi ilgili programlama dillerini bilmeniz gerekir. Yazılım mühendisliği veya bilgisayar bilimleri mezunuysanız, ilgili alanda iş bulmanız daha kolay olacaktır. Geliştirici olarak deneyim kazanmak için kendi başınıza oyun geliştirme pratiği yapabilirsiniz. Basit oyunlarla başlayıp deneyim kazanarak karmaşık projelere girebilirsiniz. Oyun geliştiricilerine yönelik iş ilanlarına bakarken önceliğinizi freelance arayanlara vermeniz yerinde bir karar olacaktır. Deneyim kazanıp büyük şirketlere geçebilirsiniz.
6️⃣ Oyun içi öğeleri (eşyaları) satın
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Counter Strike 2 (CS2), Dota 2, PUBG, Rust, Team Fortress 2 ve daha birçok oyunda kilidini açtığınız öğeleri satışa çıkararak para kazanabilirsiniz. Özellikle nadir bulunan eşyaları satışa koyarak yüksek kazanç sağlayabilirsiniz.
Steam Topluluk Pazarı, oyun içi eşyaları satmanın en kolay ve hızlı yoludur.
Para kazandıran oyunlar 📱
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Telefonda oyun oynayarak para kazanma konusu da çok merak ediliyor. Boş zamanlarınızda oyun oynayarak gerçek para kazanmanız mümkün. Android veya iOS cihazınızda oyun oynayarak çok zaman harcıyorsanız, gerçek para kazandıran oyunlar üzerinden ek gelir elde edebilirsiniz. Tümünü indirmek, oynamak ve kazanmak ücretsizdir. İşte oyun oynayarak para kazandıran oyunlar (mobil) 👇🏻
Solitaire Cash
Bingo Cash
Cookie Cash
Bubble Cash
Cash Giraffe
Mistplay
TesterUp
Oyun oynama,
netten para kazanmanın en iyi yollarından biri ve diğer uğraşlardan veya ek işlerden farklı olarak boş zamanlarınızda gerçek para kazanmanın eğlenceli bir yolu. Oyununuzu oynayın, sosyal medya platformlarında yayınlayın ve paranızı kazanın! Oyun oynamaya zaten çok fazla zaman harcıyorsanız, neden bunu yeni bir seviyeye taşımayasınız ki? Oyun oynayarak para kazanmanın tüm yollarını burada bulabilirsiniz.
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.