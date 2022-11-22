Xbox, PlayStation'a Call of Duty için 10 yıllık anlaşma teklif etti

Microsoft, Call of Duty, Warcraft, Candy Crush ve diğer çeşitli büyük oyunların yaratıcılarına yönelik mega anlaşmasına onay vermek için Atlantik'in her iki yakasındaki düzenleyicilerle mücadele ediyor. Microsoft ise bu anlaşmanın ana hedefinin mobil platformlar olduğunun altını çizmeye devam ediyor.
Activision ile birleşme, Microsoft'a Xbox oyunlarını ve Xbox geliştiricilerini telefonlarda ve tabletlerde tamamen yeni bir kitleye ulaştırmak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlayacaktır. Büyüyen mobil oyun segmenti günümüzde oldukça baskın ve para kazandıran bir sınıf haline gelmiş durumda. Öte yandan bu satın almanın ardından Xbox Game Pass hizmetinin albenisinde de artış kaçınılmaz.
Microsoft, 10 yıllık lisans teklifinde bulunuyor
Yeni bir rapora göre ise Microsoft, bu sefer 3 yıllık değil tam 10 yıllık bir anlaşma teklifinde bulunmuş durumda. Sony ise 10 yıllık lisans anlaşması hakkında yorum yapmayı reddediyor. Öte yandan Sony’nin asıl endişesi Call of Duty’nin PlayStation'dan gitmesi değil, zaten böyle bir şeyin olması çok mümkün değil. Zira COD serisi PS platformunda delice satıyor. Sony’nin endişesi ise Microsoft’un a Call of Duty'yi aylık 10 dolar olan Xbox Game Pass’e getirmesi. Zira Call of Duty’nin son oyunu PlayStation’da 70 dolar üzerinde satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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