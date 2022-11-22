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    Xbox, PlayStation'a Call of Duty için 10 yıllık anlaşma teklif etti

    Microsoft ile Sony arasındaki Call of Duty anlaşmazlığı bir türlü sonuca bağlanamıyor. Microsoft son olarak, PlayStation'a Call of Duty için 10 yıllık anlaşma teklif etti ancak Sony isteksiz.
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    Xbox, Sony’ye Call of Duty için 10 yıllık anlaşma teklif etti Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Activision Blizzard ile 69 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını gerçekleştirmiş olsa da halen daha düzenleyici kurumlar tarafından inceleme altında. Bunun yanında Microsoft’un bu hamlesi Sony tarafında da endişeler oluşturuyor. Zira Sony, FPS sektöründeki en büyük markalardan olan Call of Duty’yi kaybetmek istemiyor.

    Microsoft, Call of Duty, Warcraft, Candy Crush ve diğer çeşitli büyük oyunların yaratıcılarına yönelik mega anlaşmasına onay vermek için Atlantik'in her iki yakasındaki düzenleyicilerle mücadele ediyor. Microsoft ise bu anlaşmanın ana hedefinin mobil platformlar olduğunun altını çizmeye devam ediyor.

    Activision ile birleşme, Microsoft'a Xbox oyunlarını ve Xbox geliştiricilerini telefonlarda ve tabletlerde tamamen yeni bir kitleye ulaştırmak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlayacaktır. Büyüyen mobil oyun segmenti günümüzde oldukça baskın ve para kazandıran bir sınıf haline gelmiş durumda. Öte yandan bu satın almanın ardından Xbox Game Pass hizmetinin albenisinde de artış kaçınılmaz.

    Microsoft, 10 yıllık lisans teklifinde bulunuyor

    Xbox, Sony’ye Call of Duty için 10 yıllık anlaşma teklif etti Tam Boyutta Gör
    Anlaşmanın en büyük rakiplerinden biri, Microsoft'un konsol alanındaki baş rakibi olan Sony. Ayrıca Google’da satın almadan endişeli. Microsoft bu endişeleri gidermek için Call of Duty'yi PlayStation'dan kaldırma planı olmadığını belirtmiş ve Sony’ye 3 yıllık bir sözleşme teklif etmişti. Sony ise bunun yeterince iyi olmadığını bildirmişti.

    Yeni bir rapora göre ise Microsoft, bu sefer 3 yıllık değil tam 10 yıllık bir anlaşma teklifinde bulunmuş durumda. Sony ise 10 yıllık lisans anlaşması hakkında yorum yapmayı reddediyor. Öte yandan Sony’nin asıl endişesi Call of Duty’nin PlayStation'dan gitmesi değil, zaten böyle bir şeyin olması çok mümkün değil. Zira COD serisi PS platformunda delice satıyor. Sony’nin endişesi ise Microsoft’un a Call of Duty'yi aylık 10 dolar olan Xbox Game Pass’e getirmesi. Zira Call of Duty’nin son oyunu PlayStation’da 70 dolar üzerinde satılıyor.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, microsoft ve
    10 etiket daha xbox PlayStation call of duty xbox game pass Teknoloji Haberleri Yazılım Oyun Konsolları Ev Elektroniği Dijital Servisler Yaşam
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