Fujitsu sabit disk operasyonlarını Toshiba'ya devrediyor

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Toshiba ve Fujitsu arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona gelindiği ve sağlanan anlaşma çerçevesinde Fujitsu'nun sabit disk operasyonlarına Toshiba'ya devretmeye hazırlandığı belirtiliyor. Açıklanan bilgilere göre Fujitsu, sabit disk operasyonlarını, 1 Temmuz itibariyle Toshiba Storage Device Corporation (TSDC) isimli yeni firmaya devredecek.

Toshiba'nın başlangıç aşamasında TSDC firmasının %80.1'ine sahip olacağı ve buna karşılık 245.8 milyon dolarlık ödeme yapacağı belirtilirken, Fujitsu, yeni şirketin %19.9'unu elinde tutmaya devam edecek. Ancak firma 2010 sonunda TSDC'deki %19.9'luk hisselerini de Toshiba'ya devredecek ve HDD operasyonlarının transferi bu şekilde tamamlanmış olacak.

Toshiba'nın bu transferle birlikte depolama dünyasında çok daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor zira Fujitsu'nun, sunucular ve veri depolama sistemlerine yönelik kurumsal pazarlarda iddialı olduğu biliniyor. Tabii kurumsal pazardaki etkin pozisyon, Toshiba'nın profesyonel kullanım alanları için yeni SSD'ler geliştirmesinin de önüne açmış olacak.