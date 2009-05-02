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Fujitsu sabit disk operasyonlarını Toshiba'ya devrediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu sabit disk operasyonlarını Toshiba'ya devrediyor
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Toshiba ve Fujitsu arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona gelindiği ve sağlanan anlaşma çerçevesinde Fujitsu'nun sabit disk operasyonlarına Toshiba'ya devretmeye hazırlandığı belirtiliyor. Açıklanan bilgilere göre Fujitsu, sabit disk operasyonlarını, 1 Temmuz itibariyle Toshiba Storage Device Corporation (TSDC) isimli yeni firmaya devredecek.

Toshiba'nın başlangıç aşamasında TSDC firmasının %80.1'ine sahip olacağı ve buna karşılık 245.8 milyon dolarlık ödeme yapacağı belirtilirken, Fujitsu, yeni şirketin %19.9'unu elinde tutmaya devam edecek. Ancak firma 2010 sonunda TSDC'deki %19.9'luk hisselerini de Toshiba'ya devredecek ve HDD operasyonlarının transferi bu şekilde tamamlanmış olacak.

Toshiba'nın bu transferle birlikte depolama dünyasında çok daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor zira Fujitsu'nun, sunucular ve veri depolama sistemlerine yönelik kurumsal pazarlarda iddialı olduğu biliniyor. Tabii kurumsal pazardaki etkin pozisyon, Toshiba'nın profesyonel kullanım alanları için yeni SSD'ler geliştirmesinin de önüne açmış olacak.


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sertacaygun 10 yıl
"Büyük balık, küçük balığı yer." durumu mu bu şimdi yani?
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Temren 10 yıl
iki firma da iyi bir şey yaptığını düşünüyor ki böyle bir anlaşma olmuş. Biri elimden çıkarttım diye seviniyordur biri de piyasaya gireceğiz diye.. hangisi karlı çıkar tabi onun için şimdi bir şey demek zor
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