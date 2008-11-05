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Fujitsu'dan çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; LifeBook N7010

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu'dan çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; LifeBook N7010
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Fujitsu-Siemens ortaklığındaki Siemens hisselerini satın alacağı konuşulan Fujitsu, LifeBook N7010 isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. 16" ekrana sahip olan ve Intel platformunu temel alan yeni dizüstü bilgisayarın dikkat çeken en önemli detayı ise 4" boyutunda, dokunmatik kontrollü ikinci bir ekrana sahip olması. Klavyenin hemen üzerine yerleştirilen bu ekran ile kullanıcılar kısa yol fonskiyonlarını kontrol edebildiği gibi fotoğraf gösterimi gibi çoklu ortam uygulamalarında da kullanabiliyor, CD ve DVD'leri kontrol edebiliyorlar.

Siyah kasaya sahip olan ve 16" Crystal View ekranla donatılan dizüstü bilgisayara 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core 2 Duo P8400 (2.26GHz) işlemci güç veriyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan Fujitsu LifeBook N7010'un grafik operasyonlarından ise AMD-ATi tarafından hazırlanan, DirectX 10.1 ve UVD destekli Mobility Radeon HD 3470 (256MB) çözümü kullanılıyor. 320GB'lık sabit diske sahip olan sistemde ayrıca Blu-ray sürücü, 1.3MP çözünürlüğünde dahili kamera, eSATA portu, Bluetooth ve kart okuyucusu da bulunuyor.

Fujitsu'nun 10 Kasım'da satışına başlanması beklenen yeni dizüstü bilgisayarı LifeBook N7010'un yurt dışı başlangıç fiyatı 1500$ olarak belirlenmiş.

Fujitsu'dan çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; LifeBook N7010
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[sharpshooter] 11 yıl
1500$'lık bir bilgisayar için ekran kartı çok yetersiz ama küçük ekran çok yenilikçi ve fonksiyonel olmuş
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
çok gereksiz o 2.ekran
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falconhill 11 yıl
çok iyi herkesin görmesini istemeyeceğiniz bilgilerinizi endişe duymadan bakabilirsiniz
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muratti 11 yıl
Tasarım kaba hakikaten :(
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Xemmes 11 yıl
Klavyesi hoşuma gitmedi
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WinteR 11 yıl
Yaklaşık 200$ takmış lcd.
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