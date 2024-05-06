5G’den 20 kat daha hızlı dünyanın ilk 6G cihazı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Dört firma tarafından Japonya’da oluşturulan konsorsiyum, 2021 yılından bu yana 6G cihazlarla ilgili araştırma ve geliştirme konusunda işbirliği yapıyor. DOCOMO, NTT Corporation, NEC Corporation ve Fujitsu’dan oluşan bu konsorsiyum, yaptıkları son açıklamada testlerde yaklaşık 100 metrelik alanda 100 GHz ve 300 GHz bantlarında ultra yüksek hızlı 100 Gbps hızlara ulaştıklarını bildirdiler.

5G’den 20 kat daha hızlı

Yapılan testlerde elde edilen sonuçlara göre, geliştirilen prototip cihaz ile 100 gigahertz (GHz) bandını kullanarak iç mekanda ve 300 GHz bandını kullanarak dış mekanda 100 Gbps hıza ulaşıldı. Bu, mevcut 5G teknolojisine kıyasla 20 katlık bir gelişme anlamına geliyor. Ayrıca bu testlerin yaklaşık 100 metre mesafe üzerinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

5G teknolojisinde teorik olarak 10 Gbps maksimum hıza ulaşmak mümkün ancak pratikte 5G tarafından kullanılan daha yüksek frekans bantları bu hızların düşmesine neden oluyor. Yüksek frekans, daha yüksek hızlar anlamına gelse de aynı zamanda sinyalin gideceği mesafeyi de kısaltıyor. Bu da önemli bir dezavantaj.

Tam Boyutta Gör Spesifik olarak 5G iletimleri tipik olarak 6 GHz'den daha düşük frekanslarda yayınlanır ve yaklaşık 40 GHz bantlarına kadar uzanır. Bununla birlikte, "alt-terahertz" bantları olarak adlandırılan ve 100 ila 300 GHz arasında kalan daha yüksek frekanslı bantların 6G tarafından kullanılması bekleniyor. Yani, çok daha yüksek frekanslara geçiş yapılıyor. Bu, yukarıda da dediğimiz gibi menzili ve sinyal nüfuzunu kısıtlıyor.

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Alt-terahertz bandındaki önemli ölçüde yüksek frekanslar, mevcut 5G sistemlerinde kullanılan bantlarının aksine, tamamen farklı kablosuz cihazlar gerektirecek. Bu hem baz istasyonu tarafında hem de cihazlar düzeyinde olacak. Bu zorlukları aşmak için ise yol oldukça uzun ve zaten konsorsiyumun amacı da bu zorluklara çözümler geliştirmek. Gelişmiş 6G teknolojisi ile artan veri aktarım hızları sayısız olasılığı gündeme getirecek. Uzmanlar, ultra HD video akışından otonom araçlarda gerçek zamanlı kontrole; gerçek zamanlı holografik iletişimden sürükleyici sanal ve karma gerçeklik deneyimlere kadar 6G’nin etkisinin büyük olacağını belirtiyor.

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