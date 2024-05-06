Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    5G’den 20 kat daha hızlı dünyanın ilk 6G cihazı tanıtıldı

    Altıncı nesil kablosuz iletişim teknolojisi 6G özelinde yeni geliştirmelere yapılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda Japonya, 5G’den 20 kat daha hızlı olan bir 6G kablosuz aygıtı geliştirdi.
    5G’den 20 kat daha hızlı dünyanın ilk 6G cihazı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dört firma tarafından Japonya’da oluşturulan konsorsiyum, 2021 yılından bu yana 6G cihazlarla ilgili araştırma ve geliştirme konusunda işbirliği yapıyor. DOCOMO, NTT Corporation, NEC Corporation ve Fujitsu’dan oluşan bu konsorsiyum, yaptıkları son açıklamada testlerde yaklaşık 100 metrelik alanda 100 GHz ve 300 GHz bantlarında ultra yüksek hızlı 100 Gbps hızlara ulaştıklarını bildirdiler.

    5G’den 20 kat daha hızlı

    Yapılan testlerde elde edilen sonuçlara göre, geliştirilen prototip cihaz ile 100 gigahertz (GHz) bandını kullanarak iç mekanda ve 300 GHz bandını kullanarak dış mekanda 100 Gbps hıza ulaşıldı. Bu, mevcut 5G teknolojisine kıyasla 20 katlık bir gelişme anlamına geliyor. Ayrıca bu testlerin yaklaşık 100 metre mesafe üzerinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

    5G teknolojisinde teorik olarak 10 Gbps maksimum hıza ulaşmak mümkün ancak pratikte 5G tarafından kullanılan daha yüksek frekans bantları bu hızların düşmesine neden oluyor. Yüksek frekans, daha yüksek hızlar anlamına gelse de aynı zamanda sinyalin gideceği mesafeyi de kısaltıyor. Bu da önemli bir dezavantaj.

    5G’den 20 kat daha hızlı dünyanın ilk 6G cihazı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Spesifik olarak 5G iletimleri tipik olarak 6 GHz'den daha düşük frekanslarda yayınlanır ve yaklaşık 40 GHz bantlarına kadar uzanır. Bununla birlikte, "alt-terahertz" bantları olarak adlandırılan ve 100 ila 300 GHz arasında kalan daha yüksek frekanslı bantların 6G tarafından kullanılması bekleniyor. Yani, çok daha yüksek frekanslara geçiş yapılıyor. Bu, yukarıda da dediğimiz gibi menzili ve sinyal nüfuzunu kısıtlıyor.

    Alt-terahertz bandındaki önemli ölçüde yüksek frekanslar, mevcut 5G sistemlerinde kullanılan bantlarının aksine, tamamen farklı kablosuz cihazlar gerektirecek. Bu hem baz istasyonu tarafında hem de cihazlar düzeyinde olacak. Bu zorlukları aşmak için ise yol oldukça uzun ve zaten konsorsiyumun amacı da bu zorluklara çözümler geliştirmek. Gelişmiş 6G teknolojisi ile artan veri aktarım hızları sayısız olasılığı gündeme getirecek. Uzmanlar, ultra HD video akışından otonom araçlarda gerçek zamanlı kontrole; gerçek zamanlı holografik iletişimden sürükleyici sanal ve karma gerçeklik deneyimlere kadar 6G’nin etkisinin büyük olacağını belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jetta multimedya tavsiye ışık sızması normal mi eski sevgilimi unutamıyorum valodrop güvenilir mı kurutma makinesi kaç kg olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13
    Xiaomi Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız