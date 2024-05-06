5G’den 20 kat daha hızlı dünyanın ilk 6G cihazı tanıtıldı

5G’den 20 kat daha hızlı
Yapılan testlerde elde edilen sonuçlara göre, geliştirilen prototip cihaz ile 100 gigahertz (GHz) bandını kullanarak iç mekanda ve 300 GHz bandını kullanarak dış mekanda 100 Gbps hıza ulaşıldı. Bu, mevcut 5G teknolojisine kıyasla 20 katlık bir gelişme anlamına geliyor. Ayrıca bu testlerin yaklaşık 100 metre mesafe üzerinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.
5G teknolojisinde teorik olarak 10 Gbps maksimum hıza ulaşmak mümkün ancak pratikte 5G tarafından kullanılan daha yüksek frekans bantları bu hızların düşmesine neden oluyor. Yüksek frekans, daha yüksek hızlar anlamına gelse de aynı zamanda sinyalin gideceği mesafeyi de kısaltıyor. Bu da önemli bir dezavantaj.
Alt-terahertz bandındaki önemli ölçüde yüksek frekanslar, mevcut 5G sistemlerinde kullanılan bantlarının aksine, tamamen farklı kablosuz cihazlar gerektirecek. Bu hem baz istasyonu tarafında hem de cihazlar düzeyinde olacak. Bu zorlukları aşmak için ise yol oldukça uzun ve zaten konsorsiyumun amacı da bu zorluklara çözümler geliştirmek. Gelişmiş 6G teknolojisi ile artan veri aktarım hızları sayısız olasılığı gündeme getirecek. Uzmanlar, ultra HD video akışından otonom araçlarda gerçek zamanlı kontrole; gerçek zamanlı holografik iletişimden sürükleyici sanal ve karma gerçeklik deneyimlere kadar 6G’nin etkisinin büyük olacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.