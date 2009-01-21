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Futuremark Miranda; Otomobillerin grafik performansı da test ediliyor

3DMark serisinin geliştiricisi Futuremark, yeni nesil otomobiller için araç-içi grafik ekran performansını ölçen yeni bir test hazırladı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3DMark ve PCMark gibi performans ölçüm yazılımlarıyla donanım dünyasına yön veren isimlerden biri olan Finlandinya merkezli Futuremark, son kullanıcıların yanı sıra farklı sektör ve iş kolları için kurumsal çözümler de hazırlıyor. Yaklaşık 7 ay kadar önce, araç-içi grafik ekranların performans değerlendirmesine yönelik yeni bir çalışma içerisinde olduğunu açıklayan Futuremark, yaptığı resmi açıklamayla Miranda adını verdiği, otomotiv endüstrisinin hedef alan sektör odaklı yeni test uygulamasını duyurdu.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler ve donanım dünyasındaki nanometrik ilerleme, insanoğluna farklı kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Son dönemde daha çok global krizin vurduğu sektör olarak gündeme gelen otomotiv endüstrisi de teknolojik ilerlemeleri yakından takip ediyor ve olası gelişmeleri yeni nesil modellerde uygulamaya özen ve gayret gösteriyor. Motor teknolojilerindeki yeniliklere ek olarak araçların donanımsal alt yapısı da eklenen çok sayıda yeni özellikle bambaşka bir noktaya doğru gidiyor.

Futuremark Miranda; Otomobillerin grafik performansı da test ediliyor
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Başta üretim maliyetleri olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü günümüzde çok sayıda otomobil üreticisi işbirliği yoluna gidiyor ve aynı motor veya şanzıman teknolojisi farklı markaların değişik modellerine güç verebiliyor. Örneğin Fiat'ın ülkemizde de satılan 500 modeliyle Ford'un yeni nesil Ka modeli aynı fabrikada üretilen çok sayıda ortak parçaya sahip. Hal böyle olunca üreticiler iç ve/veya dış tasarımda farklılığa giderek marka kimliğini korumak ve artan rekabet koşullarında ön plana çıkabilmek için çaba gösteriyorlar.

Otomobil üreticilerinin son dönemde üzerinde durduğu önemli noktalardan biri de araç için grafik ekranları. Yeni nesil otomobillerin önemli bir kısmında djital ekranlara yer verildiğini görebilmek mümkün. Yaygın olarak müzik/eğlence ve havalandırma ünitesinin kontrolü için kullanılan bu ekranlara özellikle üst seviye otomobilllerde navigason, tv, hatta mini-pc fonksiyonlarının atandığını görebilmek mümkün. Bu gelişmelere ek olarak başta Audi'nin MMI teknolojisi olmak üzere yeni nesil grafik tabanlı ekranlar da geliştiriliyor.

Futuremark'ın Test Geliştirme Program'ı üyeleriyle yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlanan Miranda, otomobillerde kullanılan ve/veya kullanılacak donanımsal alt yapısı gelişmiş çok fonksiyonlu grafik ekranların performanslarını değerlendirebilmek için geliştirildi. Otomobil üreticilerini, uygulama geliştiricilerini ve yonga üreticilerini hedef alan Miranda ile temel olarak OpenGL ES 2.0 tabanlı farklı çözüm ve uygulamalarda tarafsız olarak performans değerlendirilmesi yapılabilecek ortak bir standart oluşturulması amaçlanıyor.

Futuremark Miranda; Otomobillerin grafik performansı da test ediliyor
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Futuremark ile testler gerçekçi otomotiv senaryoları ve işyükleri kullanılarak yapılıyor. Araç için grafik ekranların performansını yarının yeni nesil gösterge panelleri, araç içi bilgi ve eğlence sistemlerini simüle ederek gerçekleştiren uygulama, spesifik bazı detayların ölçümlenebilmesi için düşük seviyeli çok sayıda testi de üzerinde barındırıyor. OpenGL ES 2.0 tabanlı uygulama ile belirttiğimiz gibi gelecek nesil araç için grafik ekranlarının 3D performansının ortak bir platformunda test edilip karşılaştırılabilmesi amaçlanıyor.

Futuremark Miranda gerçekçi iş yüklerine ek olarak poligon üretim hızı ve piksel doldurma performansını test ederek araç-içi grafik ekranların shader performansını ölçebiliyor. Donanım geliştirme kitleri, uygulamaya özel olarak ayarlanabilen genel amaçlı yongalar (FPGA), erken simülasyon modelleri ve üretime hazır araç içi grafik ekranları için tasarlandığı belirtilen Miranda'nın sistem ve teknik alt yapı sağlayacaları arasında karşılama yapılmasına olanak tanıyarak araç içi çoklu ortam kitlerinin gelişimine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

ANSI-C dili kullanılarak yazılan modern bir 3D motorunu kullandığını belirtilen Miranda'nın bu sayede yüksek verimlilik sağlayacağı ve yeni mimarilere adepte edilebileceği belirtiliyor Kontrol paneli, kullanıcı arabirimi ve navigasyon sistemi için uygulamalar içeren ve poligon üretim ile piksel doldurma testlerini içeren uygulama çalışabilmek için, OpenGL ES 2.0 destekli donanımlara gereksinim duyuyor. Öte yandan Miranda, yine Futuremark öncülüğünde geliştirilen Kanzi isimli 3 boyutlu kullanıcı arabirimine de destek sunuyor.

Futuremark Miranda; Otomobillerin grafik performansı da test ediliyor
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Futuremark'ın kullanım yönergelerini de açıkladığı test uygulaması Miranda'nın 1.0 sürüm numaralı versiyonunun kaynak kodlarını dileyen otomobil üreticileri ve yonga üreticileri lisanslayabilecek hatta kendi geliştirme platformlarına port edebilecekler. Üreticiler için geliştirilen yeni test ve ölçüm uygulaması Miranda ile otomobillerin grafik performansı da gelecekte kıyaslanabilecek. Daha önce haberlerini verdiğimiz üzere Nvidia'nın Tegra kod adlı 3D hızlandırma özelliğine sahip yongada sistem çözümlerinin otomobillerde kullanılması da söz konusu.


http://www.futuremark.com/pressroom/pressreleases/55086/ Yorum Yaz
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sakura61 10 yıl
www.salihkurt.net/smf/index.php
Bu Formu Ziyaret Edin Çok Şey Bulacaksınız..
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St Batuhan 10 yıl
Ohooooooo neler neler daha neler benim arabam seninkini döver... :D
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natcenk 10 yıl
bu ne şimdi xD
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StreamRolleR 10 yıl
LOOOOOOOOOOL AUDİ Q5 QELSİN O ZMN :D onn yol harita şeyini nvidia ypmişti
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sampiyon bilo 10 yıl
Yetenekli bir program.
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by_mek4 10 yıl
iyi bir yazılıma benziyor
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yenerbalcı 10 yıl
bu tür şeyler gösteriş ve hiçbir yararı yoktur
daha kaliteli ECU ve ECU ya daha hızlı cevap gönderen sensörler kullanılsaydı
çok daha iyi olurdu
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