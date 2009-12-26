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Futuremark ve Gigabyte, Sistem Yaratıcısı'nı duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark ve Gigabyte, Sistem Yaratıcısı'nı duyurdu
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3DMark ve PCMark gibi ölçüm yazılımlarının arkasındaki isim olan Futuremark, Gigabyte ile iş birliğine giderek yeni bir "Sistem Oluşturma" aracı hazırladı. Çevrimiçi bir uygulama olan yeni araç ile bütçe veya performans beklentilerinize göre anakart, işlemci ve ekran kartı tavsiyeleri alabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere Gigabyte ürünlerini tavsiye eden araç, Futuremark'ın Game-o-meter teknolojisini temel alıyor ve seçilen sistemin maliyetiyle birlikte 3DMark performansını da otomatik olarak hesaplayabiliyor. Gigabyte Sistem Yaratıcısı'na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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tolgaciik 9 yıl
iyide ramler olmadan ne yapacaksın o sistemi
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sahafiec 9 yıl
ilginç bir fikir...
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VenomS 9 yıl
sadece intel ve kısıtlı bir secilebilen parcalar ben daha performanslı parcalarla bir sistem oluşturabilirim
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fotifoti 9 yıl
GA-X58A-UD7 + Intel® Core™i7 CPU + 975GV-R587D5-1GD-B $1758.99 yarasın :)
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fotifoti 9 yıl
evet amd yok, ne kadar ayıp.
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sadtneverdie 9 yıl
güzelmiş ama sadece 3dmark bir işe yaramıyor.
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say me 9 yıl
başlık için; "Futuremark'ın Intel ve Gigabyte için Sistem Yaratıcısı"daha uygun olurmuş gibi gözüküyor
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