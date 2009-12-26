Futuremark ve Gigabyte, Sistem Yaratıcısı'nı duyurdu

Tam Boyutta Gör

3DMark ve PCMark gibi ölçüm yazılımlarının arkasındaki isim olan Futuremark, Gigabyte ile iş birliğine giderek yeni bir "Sistem Oluşturma" aracı hazırladı. Çevrimiçi bir uygulama olan yeni araç ile bütçe veya performans beklentilerinize göre anakart, işlemci ve ekran kartı tavsiyeleri alabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere Gigabyte ürünlerini tavsiye eden araç, Futuremark'ın Game-o-meter teknolojisini temel alıyor ve seçilen sistemin maliyetiyle birlikte 3DMark performansını da otomatik olarak hesaplayabiliyor. Gigabyte Sistem Yaratıcısı'na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.