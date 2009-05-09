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Gainward, Amerika pazarına adım atmaya hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward, Amerika pazarına adım atmaya hazırlanıyor
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Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit bir süre önce Amerika pazarından çıkmaya karar vermişti ancak firmanın alt markalarından Gainward, güçlü oyuncuların yer aldığı pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Gainward'ın, Amerika pazarında özel bir strateji ve müşteri ilişkileri programı izleyeceyi söyleniyor. Bilindiği üzere Amerika pazarında özellikle EVGA ve BFG gibi firmalar sundukları ömür boyu garanti ve 7/24 teknik servis desteği gibi ekstra hizmetlerle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarıyorlar. Arkasında Palit'in güçlü üretim yetenekleriyle Gainward'ın Amerika pazarında iddialı olması bekleniyor.

Özel tasarım ekran kartlarıyla pazardaki rekabete dahil olması beklenen Gainward'ın nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu. Bu arada gelen bilgilere göre Gainward'ın Kuzey Amerika operasyonlarını sektörün deneyimli isimlerinden birisi olduğu belirtilen Michael Kao üstlenecek.


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memanet 10 yıl
Bilindiği üzere Amerika pazarında özellikle EVGA ve BFG gibi firmalar sundukları ömür boyu garanti ve 7/24 teknik servis desteği gibi ekstra hizmetlerle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarıyorlar.
bu ne yahu amerikalının veya avrupalının parası parada bizimki para değilmi bu tür hizmetleri neden türkiyede vermiyolar bu firmalara uyuz oldum şimdi.
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ELDRUN 10 yıl
Gainward eskiden çok güzel kartlar üretiyordu hem performans hem de tip olarak, niye tutturamadı anlamadım. Palitin kartlarını tipsiz buluyorum ama, bir de Gainward alt firması olmuş yani. Hala yeşil pcbli, hala kurbağa kutulu. Diğer kartların kutularına bakıyorsuz ejderhalar savaşçılar yarış arabaları falan var, palitte kurbağa. Soğutucularını da daha güzel ve etkili yapabilirler.
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X Files 10 yıl
BFG ve EVGA nın karşısında ciddi ve agresif bir politika sergilemesi gerekecek ancak Gainward ilk etapta kazanacağı pazarpayını korumak ayrıca arttırmak için "UCUZ ÜRETİCİ" yerine "KALİTELİ" kemilesi ile beraber anılması gerekeceğini düşünüyorum.
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einhander 10 yıl
buyuk ıkı fırmanında pazar paylarını kırmak zor olsada ımkansız degıl
uzun sure ugras vermelıler
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