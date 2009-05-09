Gainward, Amerika pazarına adım atmaya hazırlanıyor

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Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit bir süre önce Amerika pazarından çıkmaya karar vermişti ancak firmanın alt markalarından Gainward, güçlü oyuncuların yer aldığı pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Gainward'ın, Amerika pazarında özel bir strateji ve müşteri ilişkileri programı izleyeceyi söyleniyor. Bilindiği üzere Amerika pazarında özellikle EVGA ve BFG gibi firmalar sundukları ömür boyu garanti ve 7/24 teknik servis desteği gibi ekstra hizmetlerle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarıyorlar. Arkasında Palit'in güçlü üretim yetenekleriyle Gainward'ın Amerika pazarında iddialı olması bekleniyor.

Özel tasarım ekran kartlarıyla pazardaki rekabete dahil olması beklenen Gainward'ın nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu. Bu arada gelen bilgilere göre Gainward'ın Kuzey Amerika operasyonlarını sektörün deneyimli isimlerinden birisi olduğu belirtilen Michael Kao üstlenecek.