    Galaxy A37 ve A57 5G için tarih belli oldu: Bu yılın popüler modelleri olacak!

    Samsung, Galaxy A37 ve A57 telefonlarını önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtacak. Şirket, yeni Galaxy A modellerinin lansman tarihini renkli bir tanıtım videosuyla duyurdu.

    Samsung Galaxy A37 ve A57 5G tanıtım tarihi Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil Galaxy A serisi telefonlarının lansman tarihini doğruladı. Sızıntılar, telefonların önceki modellerine göre önemli yükseltmelerle geleceğini gösteriyor.

    Samsung, 2026 Galaxy A serisi akıllı telefonlarının lansmanını duyurarak şunları söyledi: “Yeni ve muhteşem bir telefon yakında geliyor; dikkat çeken tasarım ve sizi hayrete düşürecek özelliklerle. Hazır mısınız?” Paylaşımda, resmi lansman tarihini 25 Mart olarak açıklayan tanıtım videosu da yer alıyor.

    Galaxy A37 ve A57 5G, 25 Mart'ta tanıtılacak

    Samsung, tanıtım videosunda Key Island tasarımına da dikkat çekiyor. Bu tasarım, güç düğmesini ve ses açma/kapama düğmesini barındıran sağ yan çerçevede yükseltilmiş ada bölümü sunuyor. Diğer ayrıntılar şu anda gizli tutuluyor ancak bazı perakende mağazaları sayesinde önemli ayrıntıları zaten biliyoruz.

    Samsung Galaxy A57 hem de A37 5G neler sunacak?

    Hem Galaxy A57 hem de A37, selfie kamerası için delikli bir tasarıma sahip düz ekranlar kullanıyor. Telefonlar, 2340x1080 çözünürlük sağlayan 6.7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Arka tarafta, hap şeklinde bir çıkıntıya yerleştirilmiş dikey üçlü kamera kurulumu olacak. Galaxy A57 5G, selefinden daha ince ve hafif (muhtemelen 6.9 mm kalınlığında, 179 gram ağırlığında) olacak. Telefonun kalbinde Exynos 1680 işlemci olacak. Galaxy A37 modeli ise Exynos 1480 işlemciyle gelecek. Her iki telefonun da IP68 derecesine sahip olduğu söyleniyor. Önceki modeller, IP67 sertifikalı. Cihazlarda ayrıca 45W kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor.

    Samsung, A serisi telefonlarında Galaxy AI’a daha fazla yatırım yapıyor. Sızdırılan tanıtım materyallerinde, sesli aramalar ve kayıtlar için yapay zeka destekli transkripsiyon özelliği ortaya çıktı. Fotoğraftan nesne silme ve ses odaklama gibi başka yapay zeka özellikleri de olacak. Her iki telefon da kutudan çıktığı gibi Android 16 tabanlı One UI 8.5 yazılımıyla çalışacak. Ayrıca, Perplexity entegrasyonuyla yükseltilmiş Bixby, Now Brief ve daha iyi ana ekran ve kilit ekranı özelleştirmeleri de sunacak.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    rfve 5 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Emin Oral 6 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

