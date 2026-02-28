Galaxy A57 ve A37'nin AB Enerji Etiketleri ortaya çıktı: Etiketler neler söylüyor?

Galaxy A57 ve A37'nin pil ömrü artıyor
Pil dayanıklılığında azalma var
Ancak pil dayanıklılığı konusunda dikkat çeken bir gerileme var. Yeni modellere ait piller, kapasiteleri %80’in altına düşmeden önce yaklaşık 1.200 tam şarj döngüsüne kadar dayanacak şekilde sertifikalandırılmış. Önceki nesillerde ise bu değer 2.000 döngüye kadar çıkıyordu. Benzer bir düşüş, yeni tanıtılan Galaxy S26 serisinde görülüyor.
Ayrıca iki cihaz da toz ve suya karşı IP68 sertifikası alacak. Bu, önceki nesilde bulunan IP67 seviyesine kıyasla bir yükseltme anlamına geliyor.
Enerji etiketi değerlendirmesinde A57 ve A37 genel olarak A derecesi elde ederken, onarılabilirlik konusunda C puanı alıyorlar. Dayanıklılık tarafında A57 düşmeye karşı A, A37 ise B derecesine sahip.
Son söylentilere göre Galaxy A57 ve Galaxy A37 modellerinin gelecek ay resmi olarak tanıtılması bekleniyor.Kaynakça https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2526633 https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2533371 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: