Galaxy A57 ve A37'nin AB Enerji Etiketleri ortaya çıktı: Etiketler neler söylüyor?

Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemisi Galaxy S26 serisinden sonra, orta segmentte konumlanan Galaxy A57 ve Galaxy A37 modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her iki cihaza ait AB Enerji Etiketleri ortaya çıkmış durumda. Bu da, cihazların çok yakında tanıtılacağına işaret ediyor.

Galaxy A57 ve A37'nin pil ömrü artıyor

Tam Boyutta Gör Bu etiketlere göre Galaxy A57 modelinin pil ömrü 52 saat, Galaxy A37'nin ise 53 saat olarak belirtiliyor. Bu rakamlar, her iki modelin de seleflerine göre daha uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Galaxy A56'da bu değer 44 saat 34 dakika, A36'da ise 41 saat 28 dakikaydı.

Tam Boyutta Gör Her iki model de 4.905 mAh kapasiteli bir batarya ile listeleniyor. Samsung'un 5.000 mAh tipik kapasiteyle cihazları pazarlayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla, cihazların batarya kapasiteleri selefleriyle aynı olacak.

Pil dayanıklılığında azalma var

Ancak pil dayanıklılığı konusunda dikkat çeken bir gerileme var. Yeni modellere ait piller, kapasiteleri %80’in altına düşmeden önce yaklaşık 1.200 tam şarj döngüsüne kadar dayanacak şekilde sertifikalandırılmış. Önceki nesillerde ise bu değer 2.000 döngüye kadar çıkıyordu. Benzer bir düşüş, yeni tanıtılan Galaxy S26 serisinde görülüyor.

Ayrıca iki cihaz da toz ve suya karşı IP68 sertifikası alacak. Bu, önceki nesilde bulunan IP67 seviyesine kıyasla bir yükseltme anlamına geliyor.

Enerji etiketi değerlendirmesinde A57 ve A37 genel olarak A derecesi elde ederken, onarılabilirlik konusunda C puanı alıyorlar. Dayanıklılık tarafında A57 düşmeye karşı A, A37 ise B derecesine sahip.

Son söylentilere göre Galaxy A57 ve Galaxy A37 modellerinin gelecek ay resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

