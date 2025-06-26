Xiaomi MIX Flip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Xiaomi, yeni kapaklı katlanır telefonu MIX Flip 2’yi resmen tanıttı. Kompakt katlanabilir bir cihazda görülen en büyük batarya kapasitesi, Snapdragon 8 Elite işlemci ve Leica marka kamera sistemiyle en üst düzeyde rekabet edecek şekilde tasarlanmış bir katlanır cihaz karşımızda.

Xiaomi MIX Flip 2 katlanır telefon neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Mix Flip 2, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.86 inç LTPO AMOLED iç ekrana sahip. Kapak ekranı, 4.01 inç boyutunda ve 3200 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Xiaomi, harici ekranın 500’den fazla popüler uygulamayla uyumlu olduğunu söylüyor. Ayrıca bu ekrana yapay zeka destekli duvar kağıtları koyulayabiliyor. Dahili ekranın üç tarafı mikro kavisli tasarıma sahip ve gelişmiş dayanıklılık için Dragon Glass Glass 2.0 koruması mevcut. Xiaomi, 50μm ultra ince esnek cam teknolojisi kullanıyor.

Mix Flip 2, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. Etkili ısı yönetimi için çift buhar odası soğutma sistemi kullanan cihaz, Light Hunter 800 sensörünü içeren 50MP Leica ana kamera, 50MP Leica ultra geniş açılı kamera ve 32MP 4K video kaydedebilen ön kamerayla donatılmış. Telefon, 5165 mAh bataryadan güç alıyor. Bu batarya 67w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekliyor. Xiaomi, 67w şarj adaptörünü kutuya dahil etmiş.

Xiaomi, cihazda yeni nesil menteşe sistemi sunuyor. Bu üç seviyeli bağlantı çubuğu ve dört yüzer plaka yapısı, cihazın 200.000'den fazla katlanmaya dayanmasını sağlıyor. 5165mAh "Jinshajiang" batarya, %10 silikon içeriği ve 843Wh/L enerji yoğunluğundan yararlanarak katlanabilir cihazlar için olmazsa olmaz olan ince profilden ödün vermeden uzun süreli kullanım sunuyor.

Xiaomi Mix Flip 2 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mix Flip 2, Çin’de 835 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Depolama ve bellek miktarına göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB RAM + 256GB: 835 dolar

12GB RAM + 512GB: 905 dolar

16GB RAM + 1TB: 1017 dolar

Xiaomi Mix Flip 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör

İç ekran : 6.86 inç, 2912x1224, 120Hz, 3200 nit, AMOLED

: 6.86 inç, 2912x1224, 120Hz, 3200 nit, AMOLED Kapak ekranı : 4.01 inç, 1392x1208, 120Hz, 3200 nit, AMOLED

: 4.01 inç, 1392x1208, 120Hz, 3200 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)

: 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.1)

: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.1) Batarya : 5165 mAh / 67w kablolu, 50w kablosuz şarj

: 5165 mAh / 67w kablolu, 50w kablosuz şarj Arka kamera : 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32MP

: 32MP Bağlanabilirlik : WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyut ve ağırlık : 166.89 x 73.8 x 7.57mm, 199 gr

: 166.89 x 73.8 x 7.57mm, 199 gr Yazılım: HyperOS 2

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi MIX Flip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: