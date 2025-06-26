Xiaomi MIX Flip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, yeni kapaklı katlanır telefonu MIX Flip 2’yi resmen tanıttı. Kompakt katlanabilir bir cihazda görülen en büyük batarya kapasitesi, Snapdragon 8 Elite işlemci ve Leica marka kamera sistemiyle en üst düzeyde rekabet edecek şekilde tasarlanmış bir katlanır cihaz karşımızda.
Xiaomi MIX Flip 2 katlanır telefon neler sunuyor?
Mix Flip 2, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. Etkili ısı yönetimi için çift buhar odası soğutma sistemi kullanan cihaz, Light Hunter 800 sensörünü içeren 50MP Leica ana kamera, 50MP Leica ultra geniş açılı kamera ve 32MP 4K video kaydedebilen ön kamerayla donatılmış. Telefon, 5165 mAh bataryadan güç alıyor. Bu batarya 67w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekliyor. Xiaomi, 67w şarj adaptörünü kutuya dahil etmiş.
Xiaomi, cihazda yeni nesil menteşe sistemi sunuyor. Bu üç seviyeli bağlantı çubuğu ve dört yüzer plaka yapısı, cihazın 200.000'den fazla katlanmaya dayanmasını sağlıyor. 5165mAh "Jinshajiang" batarya, %10 silikon içeriği ve 843Wh/L enerji yoğunluğundan yararlanarak katlanabilir cihazlar için olmazsa olmaz olan ince profilden ödün vermeden uzun süreli kullanım sunuyor.
Xiaomi Mix Flip 2 fiyatı ne kadar?
Xiaomi Mix Flip 2, Çin’de 835 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Depolama ve bellek miktarına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 12GB RAM + 256GB: 835 dolar
- 12GB RAM + 512GB: 905 dolar
- 16GB RAM + 1TB: 1017 dolar
Xiaomi Mix Flip 2 özellikleri
- İç ekran: 6.86 inç, 2912x1224, 120Hz, 3200 nit, AMOLED
- Kapak ekranı: 4.01 inç, 1392x1208, 120Hz, 3200 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.1)
- Batarya: 5165 mAh / 67w kablolu, 50w kablosuz şarj
- Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
- Boyut ve ağırlık: 166.89 x 73.8 x 7.57mm, 199 gr
- Yazılım: HyperOS 2