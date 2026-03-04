Giriş
    Samsung, popüler Galaxy A serisinde fiyatları yükseltiyor

    Son rapora göre, Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy A37 ve A57 orta segment telefonlarının fiyatları tahmin edilenden daha yüksek olacak.               

    Samsung Galaxy A37 & A57 Avrupa fiyatları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A37 ve A57'nin yakında hatta bu ay içinde küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Resmi lansmandan önce, iki telefonun da Avrupa fiyat bilgileri ortaya çıktı.

    Galaxy A37 fiyatı ne kadar olacak?

    Galaxy A37 iki farklı modelde satışa sunulacak: 6 GB RAM 128 GB depolama ve 8 GB RAM 256 GB depolama. İlk modelin fiyatının 439 euro, ikinci modelin ise 539 euro olması bekleniyor. 8 GB RAM 128 GB depolama alanına sahip Galaxy A36'nın geçen yıl Avrupa'da 379 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

    Galaxy A57 fiyatı ne kadar olacak?

    Galaxy A57'nin de benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor. Standart olarak 8 GB RAM ile gelecek ancak 128 GB ve 256 GB depolama seçeneği olacak. İlk modelin fiyatının 539 euro, 256 GB'lık modelin ise 609 euro olacağı söyleniyor. Hatırlatma olarak, Galaxy A56'nın baz modeli piyasaya sürüldüğünde 479 euro satılıyordu.

    Fiyatlandırma Avrupa için olsa da Samsung’un Amerika’da da fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Fiyatlar muhtemelen ABD'de Avrupa'ya göre daha düşük ancak Galaxy A36 ve Galaxy A56 akıllı telefonlarına göre daha yüksek olacak. En azından beklenen bu. Samsung aynı yüzdelik fiyat artışlarını uygularsa, Galaxy A37'nin fiyatı yaklaşık 460 dolar, Galaxy A57'nin fiyatı ise yaklaşık 570 dolar olabilir.

