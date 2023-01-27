iPhone kapandı açılmıyor sorunu (Çözüldü)

Bir iPhone’un başına gelebilecek en kötü şeylerden biri, aniden kapanıp açılmamasıdır. Bazen iPhone güncelleme sonrası açılmama sorunuyla baş başa bırakabilir. iPhone’unuz çok uzun süre Apple (elma) logosunda kalabilir ve normal kilit ekranına geçmeyebilir. iPhone açılmıyor durumu, herhangi bir iPhone modelinde veya iOS sürümünde oluşabilir. iPhone kapandı, açılmıyor ise sorunu çözmek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

iPhone’unuz açılmıyor mu? iPhone kapandı, açılmıyor veya iPhone elma logosunda takılı kalıyorsa cihazı doğrudan Apple’a götürmek dışında yapabileceğiniz birkaç şey var. Bu rehber yazıdaki basit ancak etkili iPhone kurtarma adımlarını takip ederek sorunu kendi başınıza çözebilirsiniz.

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iPhone kapandı açılmıyor sorunu çözümü