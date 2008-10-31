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Galaxy, Arctic Cooling soğutmalı GeForce 9800GTX+ modelini gösterdi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy, Arctic Cooling soğutmalı GeForce 9800GTX+ modelini gösterdi
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Arctic Cooling'in Accelero Twin Turbo isimli yeni ekran kartı soğutucunu kullanan bir diğer üretici de Galaxy oldu. Firma hazırladığı GeForce 9800GTX+ tabanlı yeni ekran kartı üzerinde AC'nin çift fanlı ekran kartı soğutucusuna yer vererek Nvidia'nın referans modeline göre farklılık yaratmayı amaçlayan firmanın soğutma performansı daha başarılı olan yeni bir çözüm sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Galaxy'nin yeni modeli Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b gpu'sunu temel alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartının 512MB GDDR3 bellek ile donatılmış. Grafik işlemcisi 740MHz, paralel işlem birimleri 1850MHz ve bellekleri 2260MHz'de görev yapan kart, 4+1 fazlı güç tasarımıyla desteklenmiş.

Sahip olduğu soğutucusu 80mm'lik çift fana, Bakır tabanlı 4x ısı aktarım borusuna ve 30x Alüminyum tabanlı yaprağa sahip olan Galaxy'nin yeni modeli, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DVI'a ek olarak HDMI konnektörüne de sahip olan kartın önümüzdeki günlerde yaklaşık 190$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


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hellmare 11 yıl
O nasıl soğutucu öyle!!!!!
Sanki 500 derceye çıkan bir sıcaklık değeri var ve onu soğutmay a çalışıyorlar izlenimi uyandırıyor walla!!!
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NikeNeGerek 11 yıl
9800 GTX+, zaten kendi soğutucusu ile gayet sessiz ve serin çalışan bir kart, bence gereksiz olmuş.
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Huzur_02 11 yıl
kaç slot bu 3 mü ?
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
bu soğutucu bu kart içn fazla
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MÜŞAVİR 11 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

bu soğutucu bu kart içn fazla


Zaten soğutucunun fiyatını kart fiyatına eklemişler. Üstüne birde soğutucu içinde kar koymuşlar herhalde.

190$ ne demek yahu. Kaldıki Avrupa fiyatı. Türkiye için bir 10-20$ daha eklenir birde KDV konulursa artık kartın YTL fiyatı 350,00 YTL den aşağı olmaz. O vakit kimsede yüzüne bakmaz.
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