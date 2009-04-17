Galaxy de arızalı GPU'ları anahtarlık olarak değerlendiriyor

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Nvidia'nın giriş seviyesi ekran kartları için hazırladığı G98 GPU'sunun arızalı versiyonlarını farklı bir yöntem ile değerlendirme yoluna giderek, firma fanatikleri için GPU'lu anahtarlık hazıladığı ve 9.99$'lık fiyat üzerinden sanal mağazası üzerinden satışa sunduğu belirtmiştik.

Benzer bir adım da sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy'den geldi ve firma da sorunlu GPU'ları anahtarlık olarak değerlendirme yoluna gitti. Henüz satışa sunulmayan ancak Amerika, Çin ve Japonya'da kullanıcılarla buluşacağı belirtilen anahtarlığın en dikkat çekici noktası olaraksa Nvidia'nın çözümünden farklı olarak G98 değil, GeForce 9600GT'de kullanılan G94 GPU'sunu içermesi gösteriliyor.

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