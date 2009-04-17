Galaxy de arızalı GPU'ları anahtarlık olarak değerlendiriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın giriş seviyesi ekran kartları için hazırladığı G98 GPU'sunun arızalı versiyonlarını farklı bir yöntem ile değerlendirme yoluna giderek, firma fanatikleri için GPU'lu anahtarlık hazıladığı ve 9.99$'lık fiyat üzerinden sanal mağazası üzerinden satışa sunduğu belirtmiştik.
Benzer bir adım da sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy'den geldi ve firma da sorunlu GPU'ları anahtarlık olarak değerlendirme yoluna gitti. Henüz satışa sunulmayan ancak Amerika, Çin ve Japonya'da kullanıcılarla buluşacağı belirtilen anahtarlığın en dikkat çekici noktası olaraksa Nvidia'nın çözümünden farklı olarak G98 değil, GeForce 9600GT'de kullanılan G94 GPU'sunu içermesi gösteriliyor.
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valla gidip GTX 295 teki gpu lar ile yaparsan anahtarlık, kadınların kolundaki burmalar için başına gelenlerin aynısıda senin başına gelir
Aslında bu başka sektörlerde uzunca zamandır yapılan bir uygulama, abimin şirketinde, müdürün masasında, Michael Schumacher in kullandığı ferrari F1 arabalarından birinin pistonu var, görünce aklım gitti, çok para ama bende getirtmeyi düşünüyorum.
bence tırnaklar hiçta hoş değil.
uzun tırnak bence kadına yakışmıyor.zaten sahte ama olsun.
neymiş öyle yaw yırtıcı hayvan tırnağı gibi
anahtarlık bende isterimde bunları türkiyede nerde bulacan da alacan