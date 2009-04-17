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Galaxy de arızalı GPU'ları anahtarlık olarak değerlendiriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy de arızalı GPU'ları anahtarlık olarak değerlendiriyor
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Nvidia'nın giriş seviyesi ekran kartları için hazırladığı G98 GPU'sunun arızalı versiyonlarını farklı bir yöntem ile değerlendirme yoluna giderek, firma fanatikleri için GPU'lu anahtarlık hazıladığı ve 9.99$'lık fiyat üzerinden sanal mağazası üzerinden satışa sunduğu belirtmiştik.

Benzer bir adım da sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy'den geldi ve firma da sorunlu GPU'ları anahtarlık olarak değerlendirme yoluna gitti. Henüz satışa sunulmayan ancak Amerika, Çin ve Japonya'da kullanıcılarla buluşacağı belirtilen anahtarlığın en dikkat çekici noktası olaraksa Nvidia'nın çözümünden farklı olarak G98 değil, GeForce 9600GT'de kullanılan G94 GPU'sunu içermesi gösteriliyor.

Galaxy de arızalı GPU'ları anahtarlık olarak değerlendiriyor
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Galaxy de arızalı GPU'ları anahtarlık olarak değerlendiriyor
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alirezzak 8 yıl
Bunlardan 4 tane alıp çok pis SLI yapılır :D
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Patronage 8 yıl

alirezzak

Bunlardan 4 tane alıp çok pis SLI yapılır :D


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venom88 10 yıl
Way be bozuk gpudan anahtarlık gavurun kafa çalışıo :D
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RapscallioN 10 yıl
@RemoteShoulder

valla gidip GTX 295 teki gpu lar ile yaparsan anahtarlık, kadınların kolundaki burmalar için başına gelenlerin aynısıda senin başına gelir
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KanKoKan 10 yıl
Orjinalden alıntı: venom88

Way be bozuk gpudan anahtarlık gavurun kafa çalışıo :D


Aslında bu başka sektörlerde uzunca zamandır yapılan bir uygulama, abimin şirketinde, müdürün masasında, Michael Schumacher in kullandığı ferrari F1 arabalarından birinin pistonu var, görünce aklım gitti, çok para ama bende getirtmeyi düşünüyorum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
benim eski celeron işlemciyi bu hale getirim bende hemde anı olur böle şeyler yapan yerler var artık oralara götürecez
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GktgyS 10 yıl
Arızalı usb bellekleri ne olarak satışa sunacaklar acaba
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ati3870ati 10 yıl
bende yaptım intel celeron 2ghz yi tüm dişlerini söktüm sonra cpunun üstündeki deliği deldim sonra geçirdim çok güzel oldu
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Tolgá 10 yıl
gelsin kesin bir tane alcam..
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sertacaygun 10 yıl
En alt resimdeki kadının tırnakları hoşuma gitti :) .
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RemoteShoulder 10 yıl
dusuk ekran kartlarinin gpu sundan yapildigi icin almam aslinda gtx295 alip ondan anahtarlik yapacan

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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

En alt resimdeki kadının tırnakları hoşuma gitti :) .

bence tırnaklar hiçta hoş değil.

uzun tırnak bence kadına yakışmıyor.zaten sahte ama olsun.

neymiş öyle yaw yırtıcı hayvan tırnağı gibi
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Master_Evil 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

En alt resimdeki kadının tırnakları hoşuma gitti :) .



anahtarlık bende isterimde bunları türkiyede nerde bulacan da alacan
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N-0NE 10 yıl
Anahtarlığımda kopmuştu tr ye gelirse alırız artık :)
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esTFyz 10 yıl
Yani ben daha önce Ram ile anahtarlık çok yaptım ama hiç işlemciyi anahtarlık yapmak aklıma gelmemişti , sebebi ise tutacak bir yeri olmamasıydı , fakat gayet basit bir şekilde yapılabilirmiş ince düşünülşeymiş.Çok hoş bir tasarım olmuş çok hoşuma gitti anahtarlığımın bir GPU olması onu sürekli tutmak :) çok güzel bir duygu olurdu Türkiye'ye gelirse şayet alırım gelmesse kendim yaparım
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
GPU'ları elinde patlayan firma artık bunu yapacak. Yeni ticaret kapısı hadi bakalm
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