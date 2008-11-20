Galaxy DisplayPort destekli ve G41 yonga setli yeni anakartını gösterdi

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Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, giriş seviyesi için hazırladığı yeni anakartıyla dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Firmanın Micro-ATX formundaki yeni modeli Intel'in en güncel çipsetlerinden biri olan G41'i temel alıyor ve LGA775 formundaki güncel Intel işlemcileriyle kullanılabiliyor. Çift DIMM slotuna sahip olan ve 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.

Kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 HD IGP'sine sahip olan anakart farklı görüntü arabirimlerine verdiği destek ile de dikkat çekiyor. Kart standart olarak VGA konnektörü ile gelirken kutu içeriğine ilave edilen harici bir kart aracılığıyla DVI ve DisplayPort portlarını kullanabilmek te mümkün. Tabii PCIe x16 slotunun işgal eden kartın kullanımı esnasında aynı arabirimi kullanan ekran kartları takılamayacak.

Giriş seviyesi sistemleri, ofis bilgisayarlarını ve oturma odalarımızı hedef alan çoklu ortam bilgisayarlarını hedef olarak belirleyen Galaxy'nin yeni anakartında dört adet SATA-II konnektörü, gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özellikler de yer alıyor. DisplayPort desteği ile öne çıkan anakartın kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.