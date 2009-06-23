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Galaxy düşük tüketimli GeForce 9600GT modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy düşük tüketimli GeForce 9600GT modelini tanıttı
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Kart üzerinde Cooler Master üretimi soğutucu bulunuyor

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden Galaxy, düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94b GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 64x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Standart GeForce 9600GT modellerine kıyasla gpu çalışma gerilimi düşürülen ekran kartı %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor ve çalışmak için herhangi bir ek güç girişine ihtiyaç duymuyor. Grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor. CUDA ve PhysX gibi teknolojilerle de uyumlu olan düşük güç tüketimli ekran kartı üzerinde görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleri bulunuyor.

Galaxy'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunacağu düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modeli,nin fiyatı ise açıklanmadı.


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Batuist 10 yıl
internet cafeler için güzel bir seçenek.. hem güçlü hem ekonomik hemde enerji tasarruflu... ama bu devirde internet cafeye hala giden varmıdır merak ediyorum???
edit: Hmm bir kere görmüştüm sanırım bücürük takımı takılıyo genelde internet kafelere :))
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Castle Bravo 10 yıl
G94b kullanan 9600 GT'ler uzun bir süredir vardı aslında.

İlk G94b'lilere bir örnek: xtreview.com/...

2008 Ağustos'tan kalma bir haber.

Tabii Green Edition tarzı modeller daha sonra geldi.



ya arkadaşlar şu kartı 90 dolar falan yapsalar daha iyi f/p mi bulucaksınız herkez bi laf atmış karta bendede var 9600gt ve bi tane daha alıp sli yapıcam. şu halde bile 1440*900 full acamadıgım oyun yok ee daha nabsın o kart? 19" monitr kullanıyoruz zaten oldukça yaygın full hd ler yaygınlaşıp ucuzlarsa o zaman tmm ama şu çözünürlüklerde yeter artar bile. hmm hemen ilave edicem birisi çıkıp crysis full çalıştrıomu falan die yazmazsa sevinicem...


Empire Total War?
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yekoo 10 yıl
ya arkadaşlar şu kartı 90 dolar falan yapsalar daha iyi f/p mi bulucaksınız herkez bi laf atmış karta bendede var 9600gt ve bi tane daha alıp sli yapıcam. şu halde bile 1440*900 full acamadıgım oyun yok ee daha nabsın o kart? 19" monitr kullanıyoruz zaten oldukça yaygın full hd ler yaygınlaşıp ucuzlarsa o zaman tmm ama şu çözünürlüklerde yeter artar bile. hmm hemen ilave edicem birisi çıkıp crysis full çalıştrıomu falan die yazmazsa sevinicem...
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ecasa_69 10 yıl
yeniden üretip pcb çöpüğü yapıcaklarına hiç üretmesinler ya da ürettikleri ekran kartlarını green ve performasn olarak üretsinler tabi mümkünse :)
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Python 10 yıl
üzerindeki sogutucu 2 sene önce aynı marka 8600 gt m de vardı görünce şok oldum bence artık 9600gt ler biraz eskimeye başladı eski teknoloji kartı az düşük tüketimi yapacaklarıan yenilere ugraşşınlar
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yakamoz77 10 yıl
ne kadar gerekli (gereksiz) bir karttır bu nvidia sıst ısıtın yeniden koyun raflara bakalım.
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traton 10 yıl
Biz elden çıkarmaya niyetleniyoruz.adamlar seriyi ayakta tutuyorlar......
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gezgin 10 yıl
Bende yakında düşük güç tüketimli fx5200'ü piyasaya sürecem kapıştırırız artık.
Bu ne ya adamlar fiyattan kırmamak için yok green edition yok düşük güç ... doğayı 1 gram düşünüyorlarsa benimde adım mustafa değil (zaten değil
) sırf milletin şu küresel ısınma zamanında saf duygularından nasıl 3-5 kuruş tırtıklarız diye uğraşıyorlar.
Hazır zaten 55nm ye düşürmüşsün yapsana 60-70$ green edition olacağına people edition olsun daha fazla sevap kazan
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Tolgá 10 yıl
@mav1li 9600gtlerin overclock ile gpusu 800 e kadar yolu var..bu kart fazla oc da olmaz ek güç girişi olmadığı için
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
demekki pasif yetmiyor arkadaşım ne bukadr kafa yordun annamadm
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bodyman700 10 yıl
bu enerji sınıfı az ısınıyor olması lazım. o zaman niye halen fanda ısrar ediyorlar. zaten zamanı geçmiş kartlar ve artık pasif soğutmalı olmalılar diye düşünüyorum.
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razorc 10 yıl
9600gt nin 55nm olduğunu duymamıştım... doğru mu arkadaşlar yoksa bi hata mı var...???
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Chris Brown 10 yıl
Şu aralar 150TL ye TR de satılıyor olsaydı alırdım herhalde
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mav1li 10 yıl
İyi saat hızı sadece 50 mhz düşük. Standart gt den pek farkı olmaz.
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