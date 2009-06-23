Galaxy düşük tüketimli GeForce 9600GT modelini tanıttı

Kart üzerinde Cooler Master üretimi soğutucu bulunuyor
Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden Galaxy, düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94b GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 64x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.
Standart GeForce 9600GT modellerine kıyasla gpu çalışma gerilimi düşürülen ekran kartı %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor ve çalışmak için herhangi bir ek güç girişine ihtiyaç duymuyor. Grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.
DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor. CUDA ve PhysX gibi teknolojilerle de uyumlu olan düşük güç tüketimli ekran kartı üzerinde görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleri bulunuyor.
Galaxy'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunacağu düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modeli,nin fiyatı ise açıklanmadı.
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edit: Hmm bir kere görmüştüm sanırım bücürük takımı takılıyo genelde internet kafelere :))
İlk G94b'lilere bir örnek: xtreview.com/...
2008 Ağustos'tan kalma bir haber.
Tabii Green Edition tarzı modeller daha sonra geldi.
Empire Total War?
Bu ne ya adamlar fiyattan kırmamak için yok green edition yok düşük güç ... doğayı 1 gram düşünüyorlarsa benimde adım mustafa değil (zaten değil ) sırf milletin şu küresel ısınma zamanında saf duygularından nasıl 3-5 kuruş tırtıklarız diye uğraşıyorlar.
Hazır zaten 55nm ye düşürmüşsün yapsana 60-70$ green edition olacağına people edition olsun daha fazla sevap kazan