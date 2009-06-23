Galaxy düşük tüketimli GeForce 9600GT modelini tanıttı

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Kart üzerinde Cooler Master üretimi soğutucu bulunuyor

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden Galaxy, düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94b GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 64x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Standart GeForce 9600GT modellerine kıyasla gpu çalışma gerilimi düşürülen ekran kartı %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor ve çalışmak için herhangi bir ek güç girişine ihtiyaç duymuyor. Grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor. CUDA ve PhysX gibi teknolojilerle de uyumlu olan düşük güç tüketimli ekran kartı üzerinde görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleri bulunuyor.

Galaxy'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunacağu düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modeli,nin fiyatı ise açıklanmadı.