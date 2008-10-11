Galaxy ekran kartlarında garanti süresini 2 yıla çıkardı

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Sadece Nvidia tabanlı ekran hazırlayan Galaxy, ekran kartları için garanti süresini uzattı. Özel soğutuculu modelleriyle tanınan ve pek çok modelinde HDMI konnektörüne yer vermesiyle dikkat çeken firma, şimdiye kadar 1 yıl olan garanti süresini 10 Ekim itibariyle 2 yıla çıkardı. Açıkçası 5 yıllık garanti veren ekran kartı üreticileirini de dikkate aldığımızda Galaxy'nin sunduğu 1 yıllık garanti süresi, artan rekabet koşulları çerçevesinde firma adına olumsuz bir detay olarak gündeme gelebiliyordu ki yapılan yeni düzenlemeyle birlikte belirttiğimiz üzere firma ekran kartlarındaki süreyi 2 yıla çıkardı.