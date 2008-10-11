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Galaxy ekran kartlarında garanti süresini 2 yıla çıkardı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy ekran kartlarında garanti süresini 2 yıla çıkardı
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Sadece Nvidia tabanlı ekran hazırlayan Galaxy, ekran kartları için garanti süresini uzattı. Özel soğutuculu modelleriyle tanınan ve pek çok modelinde HDMI konnektörüne yer vermesiyle dikkat çeken firma, şimdiye kadar 1 yıl olan garanti süresini 10 Ekim itibariyle 2 yıla çıkardı. Açıkçası 5 yıllık garanti veren ekran kartı üreticileirini de dikkate aldığımızda Galaxy'nin sunduğu 1 yıllık garanti süresi, artan rekabet koşulları çerçevesinde firma adına olumsuz bir detay olarak gündeme gelebiliyordu ki yapılan yeni düzenlemeyle birlikte belirttiğimiz üzere firma ekran kartlarındaki süreyi 2 yıla çıkardı.


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IhtiyarDelikanli 11 yıl
ömür boyu garanti olsa keşke 2 yıl nedir ki
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harece66 11 yıl
dünya genelinde sanayii ürünlerinin hepsi en az 2 yıl garantili olmak zorundadır
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