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Galaxy fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 295 Overclocking Edition modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy, yüksek performans segmenti için hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 295 Overclocking Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın tek PCB'li GeForce GTX 295 tasarımını temel alan yeni ekran kartı, üretici firma Galaxy tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak iddia ediliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan grafik kartı 1792MB GDDR3 bellek ile geliyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 240 paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli yeni model referas soğutucu ile geliyor.

Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen Galaxy GeForce GTX 295 Overclocking Edition modelinde grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekler 2200MHz'de ve paralel işlem birimleri de 1400MHz'de görev yapıyor. Destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile birlikte Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni model, PhysX ve CUDA teknolojilerine de destek veren. Yine PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.


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ayzer 10 yıl
evet sayın donanım meraklısı arkadaşlar...bu ekran kartıyla piyasada 5613 çeşit ati nvidia serisine bir göz boyama daha eklendi...müjde
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District7 10 yıl
dx11 arefesinde gtx295 almak
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activ 10 yıl
marka göz boyamasın ortada standart nvidia üretimi bir kart var galaxye özgü tek şey biosu olsa gerek.
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St Batuhan 10 yıl
nirvanha bence bakıs acısında eksik noktalara sahip durumdasın. Dx11 kartların gelisini illa onlar alınacak diye değerlendirme. Söyle düsünülebilir:
Dx11 yeni seri kartlar gelir ve eskilerin satılıp bitirilmesi icin fiyatları asagı cekilir. Sonra kalkılır ucuza eski kart saklanır ve 2. jenarasyon dx11 kartlarla birlikte eger oyunlar artıs gösterirse gecilir ve rahat günler sürülür yok oyunlar fazla değilse 3. jenerasyon kart döneminde falan alınır ve alınan kart 2. gen. olsa bile fiyat yine ucuz oldugundan hem güncel olunur hem para saklanır...
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nirvanha 10 yıl
Dx11 kartlar gelecekte ne olacak ?
ben de sizler gibi dx11 kartların gelmesini beklemeye karar vermiştim ,sonra düşündüm ;
1-dx11 kartlar hadi eylülde çıkacak buraya eylül sonu gelse ,referans modeller gelecek dur alma , özel tasarım soğutuculu modelleri bekleyelim diycez 5 ayda böyle geçecek(ne demekse eskiden gerçekten özel tasarım yapardı asus vs gibi firmalar şimdi sadece soğutucu tasarlıyorlar)
2-ulan olm dur bi bekle , buglardan arındırılmış 2 jenerasyon gelsin diyeceğiz.5 ayda böyle geçer
3-lan bi dur be olm bekle 3 jenerasyon çıksın fiyatlar ucuzlasın diyeceğiz 5 ayda böyle geçer
oldu sana 1,5 yıl
hadi kartı aldık diyelim dx11 destekli bikaç oyun dışında bir şey çıkmayacak bu 1,5 yıl içinde zaten. dx11 tam yagınlaşmaya başladığı dönem , gtx 400 ler de çıkmış olur dx12 ile beraber hadi hayırlı oyunlar.....
aldım palit gtx275 kafam rahatladı ,oh be dünya varmış... :)
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abdulkadir.alan 10 yıl
Bencede dx11 cikana kadar yeni bir ekran kartina yatirim yapmak pek akilllica degil
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yerroner 10 yıl
Bayağı arttırmışlar çekirdeği, 74 MHZ az buz değil böyle bir kart için. Cayır cayır yanar bu. Nerdeyse % 15'lik bir artış, hem de 2.8 milyar transistörlü dünyanın en kas yığını kart için. Saygı duydum. Referans 295'e büyük fark atar ama.
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Gt95 10 yıl
bedava verseler almam dx 11 krlar cikacak gereksiz bence haber icin tesekkurler fx57
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koxp94 10 yıl
anahtarlık yapıp satan marka değil mi bu?
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Menow 10 yıl
O sanırım sana denk gelmiş, çünkü galaxy modellerini çok kullandım ve sattım. Bu güne kadar PALIT ten sonra gördüğüm en dandik ekran kartları GALAXY den çıkar.
Fx5500 de katı kapasitör olmasıda cidden ilgimi çekti. Sanırım bu bir istisna. Hadi üst seviyelerde mecburen katı yapacak. Ama agp 8x te orta segmentte helal valla.
Bu arada 32 MB TNT ekran kartım Nvidia katı kapasitörlüydü. ona bile şaşırmıştım :)
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DARTH_BLACK 10 yıl
55nm de son kozlarda oynanıyor üreticiler tarafından.Herkez dx11 ve 40 nm lik kartları beklerken ,soğutması ve performansı iyileştirilmiş 55nm kartları eldden çıkartmak adına son oyunlarını oynuyorlar işte.Eylülde ati,kasımdada nvidianın yeni nesil kartlarını duyuracağını düşünürsek artık bu kartlara yatırım yapmanın gereği yok zira son depo mallar elden bu şekil makyajlarla çıkarılıyor işte.
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muhimmat 10 yıl
galaxy yaptımı kalite ekran kartı yapar zaten fx5500 modelinde bile tüm kapasitörler katı.
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