Galaxy fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 295 Overclocking Edition modelini duyurdu

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy, yüksek performans segmenti için hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 295 Overclocking Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın tek PCB'li GeForce GTX 295 tasarımını temel alan yeni ekran kartı, üretici firma Galaxy tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak iddia ediliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan grafik kartı 1792MB GDDR3 bellek ile geliyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 240 paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli yeni model referas soğutucu ile geliyor.

Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen Galaxy GeForce GTX 295 Overclocking Edition modelinde grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekler 2200MHz'de ve paralel işlem birimleri de 1400MHz'de görev yapıyor. Destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile birlikte Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni model, PhysX ve CUDA teknolojilerine de destek veren. Yine PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.