Galaxy fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 295 Overclocking Edition modelini duyurdu

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy, yüksek performans segmenti için hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 295 Overclocking Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın tek PCB'li GeForce GTX 295 tasarımını temel alan yeni ekran kartı, üretici firma Galaxy tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak iddia ediliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan grafik kartı 1792MB GDDR3 bellek ile geliyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 240 paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli yeni model referas soğutucu ile geliyor.
Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen Galaxy GeForce GTX 295 Overclocking Edition modelinde grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekler 2200MHz'de ve paralel işlem birimleri de 1400MHz'de görev yapıyor. Destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile birlikte Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni model, PhysX ve CUDA teknolojilerine de destek veren. Yine PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dx11 yeni seri kartlar gelir ve eskilerin satılıp bitirilmesi icin fiyatları asagı cekilir. Sonra kalkılır ucuza eski kart saklanır ve 2. jenarasyon dx11 kartlarla birlikte eger oyunlar artıs gösterirse gecilir ve rahat günler sürülür yok oyunlar fazla değilse 3. jenerasyon kart döneminde falan alınır ve alınan kart 2. gen. olsa bile fiyat yine ucuz oldugundan hem güncel olunur hem para saklanır...
ben de sizler gibi dx11 kartların gelmesini beklemeye karar vermiştim ,sonra düşündüm ;
1-dx11 kartlar hadi eylülde çıkacak buraya eylül sonu gelse ,referans modeller gelecek dur alma , özel tasarım soğutuculu modelleri bekleyelim diycez 5 ayda böyle geçecek(ne demekse eskiden gerçekten özel tasarım yapardı asus vs gibi firmalar şimdi sadece soğutucu tasarlıyorlar)
2-ulan olm dur bi bekle , buglardan arındırılmış 2 jenerasyon gelsin diyeceğiz.5 ayda böyle geçer
3-lan bi dur be olm bekle 3 jenerasyon çıksın fiyatlar ucuzlasın diyeceğiz 5 ayda böyle geçer
oldu sana 1,5 yıl
hadi kartı aldık diyelim dx11 destekli bikaç oyun dışında bir şey çıkmayacak bu 1,5 yıl içinde zaten. dx11 tam yagınlaşmaya başladığı dönem , gtx 400 ler de çıkmış olur dx12 ile beraber hadi hayırlı oyunlar.....
aldım palit gtx275 kafam rahatladı ,oh be dünya varmış... :)
Fx5500 de katı kapasitör olmasıda cidden ilgimi çekti. Sanırım bu bir istisna. Hadi üst seviyelerde mecburen katı yapacak. Ama agp 8x te orta segmentte helal valla.
Bu arada 32 MB TNT ekran kartım Nvidia katı kapasitörlüydü. ona bile şaşırmıştım :)