Galaxy GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

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Fermi tabanlı DirectX 11 modellerinden önce GeForce GTX 285 GPU'sunun çiftine sahip özel tasarımlı yeni bir yüksek performans modeli üzerinde çalışan Galaxy, DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modelini temel alan üç yeni ekran kartı hazırladı. İkisi GDDR3 ve biri GDDR5 bellek kullanan yeni ekran kartları, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sundan güç alıyorlar.

Grafik işlem birimleri 550MHz'de ve paralel işlemcileri 1340MHz'de gçalışan yeni ekran kartları, modeline göre 1800MHz veya 3600MHz (GDDR5) bellek saat hızlarıyla geliyorlar. Özel tasarım soğutucularıyla dikkat çeken ve çalışmak için ek güç girişine gereksinim duymayan yeni modeller aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteğiyle geliyorlar.

CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek veren DirectX 10.1 destekli yeni modellerin kullanılan özel soğutucu sayesinde Nvidia'nın referans modeline göre 15 derece daha serin çalıştıkları belirtilmekte. DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle donatılan GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartları, 900-100 Avro arasında değişen fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyorlar.