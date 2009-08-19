Galaxy GeForce GTS 250 Cool Edition modelini kullanıma sunuyor

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarım çözümleriyle öne çıkan Galaxy, GeForce GTS 250 Cool Edition isimli yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri ve soğutucusu ile öne çıkan yeni ekran kartında 5 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve modeline göre 512MB veya 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

38mm Bakır GPU temas yüzeyine sahip olan özel tasarım soğutucusu 80mm'lik fan ile desteklenen GeForce GTS 250 tabanlı yeni modelin, referans tasarmı baz alan standart soğutuculu çözüme göre hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. Grafik işlem birimi 702MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapan yeni model, destek veren anakartlarda 3 yollu SLI kurulumuna da olanak tanıyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapan kart üzerinde ayrıca HDMI portu da bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Galaxy GeForce GTS 250 Cool Edition modelinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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Solda Intel'in standart işlemci soğutucusu, sağda ise Galaxy GTS 250 Cool Edition için hazırlanan soğutucu.