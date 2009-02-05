Galaxy, HTPC'ler için düşük profilli iki yeni ekran kartı hazırladı

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ATi Radeon serisi ekran kartları hazırlayacağı yönünde bazı iddialarla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Galaxy, oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarları için düşük profilli iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın GeForce 9400GT ve 9500GT tabanlı yeni modellerinin her ikisi de 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB bellek kapasitesine, DirectX 10 desteğine ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma özelliklerine sahip.

Aktif soğutma ile desteklenen aynı zamanda DVI, D-Sub ve HDTV destekli tv çıkışlarına sahip olan ekran kartlarından GeForce 9500GT tabanlı modelde 1375MHz'de çalışan 32 adet paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlemcisi 550MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan kartla birlikte anons edilen GeForce 9400GT tabanlı diğer çözümüne ise 16x paralel işlem birimi eşlik ediyor.

GeForce 9500GT ile aynı GPU ve paralel işlemci hızlarına sahip olduğu belirtilen kartın belleklerininse 400MHz'de çalışacağı belirtiliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen kartların fiyatları hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.