Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy, HTPC'ler için düşük profilli iki yeni ekran kartı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Galaxy, HTPC'ler için düşük profilli iki yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

ATi Radeon serisi ekran kartları hazırlayacağı yönünde bazı iddialarla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Galaxy, oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarları için düşük profilli iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın GeForce 9400GT ve 9500GT tabanlı yeni modellerinin her ikisi de 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB bellek kapasitesine, DirectX 10 desteğine ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma özelliklerine sahip.

Aktif soğutma ile desteklenen aynı zamanda DVI, D-Sub ve HDTV destekli tv çıkışlarına sahip olan ekran kartlarından GeForce 9500GT tabanlı modelde 1375MHz'de çalışan 32 adet paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlemcisi 550MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan kartla birlikte anons edilen GeForce 9400GT tabanlı diğer çözümüne ise 16x paralel işlem birimi eşlik ediyor.

GeForce 9500GT ile aynı GPU ve paralel işlemci hızlarına sahip olduğu belirtilen kartın belleklerininse 400MHz'de çalışacağı belirtiliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen kartların fiyatları hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xeon-Man 10 yıl
bu tür ekran kartlarının fiyat başarımı düşük olur sadece multimedya (Msn-İnternet-Film-Müzik-Ofis vs.vs.vs.) pc yi bu amaçlar için kullananlara ideal gelir.adamlarda onun için düşünmüşlerdir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi_master 10 yıl
Bu tarz düşük profilli kartlara neden pasif soğutma takmazlar anlamıyorum.
Zaten fazla zorlanacak bir iş yapmıyacak kart. Boşu boşuna fan gürültüsü olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl MotorStorm: Pacific Rift inceleme videosu 10 yıl WD VelociRaptor 300GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim