Galaxy ilk ve tek "tek" slot soğutmalı GeForce GTX 260+ modelini gösterdi

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Radeon HD 5800 serisi ile birlikte grafik endüstrisi DirectX 11 tabanlı çözümleri gündemine almış olsa da üreticiler DirectX 10/10.1 destekli ekran kartları için yeni modeller sunmaya devam ediyor. İşte o firmalardan birisi olan ve özel tasarımlı Nvidia modelleriyle tanınan Galaxy, dünyanın tek slot soğutmalı ilk GeForce GTX 260+ modelini tanıttı. Kendi segmentinde tek slot soğutmaya sahip yegane çözüm olduğu belirtilen yeni modelde Vapor Chamber teknolojili özel tasarım soğutucu kullanılıyor ve bu sayede GT200b GPU'lu ekran kartı için yeterli soğutma performansının sağlandığı belirtiliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. 216x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartının saat hızları henüz açıklanmasa da standart saat hızlarıyla geleceği üzerinde duruluyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen tek slot soğutmalı GeForce GTX 260+ modelinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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