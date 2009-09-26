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Galaxy ilk ve tek "tek" slot soğutmalı GeForce GTX 260+ modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy ilk ve tek
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Radeon HD 5800 serisi ile birlikte grafik endüstrisi DirectX 11 tabanlı çözümleri gündemine almış olsa da üreticiler DirectX 10/10.1 destekli ekran kartları için yeni modeller sunmaya devam ediyor. İşte o firmalardan birisi olan ve özel tasarımlı Nvidia modelleriyle tanınan Galaxy, dünyanın tek slot soğutmalı ilk GeForce GTX 260+ modelini tanıttı. Kendi segmentinde tek slot soğutmaya sahip yegane çözüm olduğu belirtilen yeni modelde Vapor Chamber teknolojili özel tasarım soğutucu kullanılıyor ve bu sayede GT200b GPU'lu ekran kartı için yeterli soğutma performansının sağlandığı belirtiliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. 216x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartının saat hızları henüz açıklanmasa da standart saat hızlarıyla geleceği üzerinde duruluyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen tek slot soğutmalı GeForce GTX 260+ modelinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Galaxy ilk ve tek
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Galaxy ilk ve tek
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Galaxy ilk ve tek
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simplethinks 10 yıl
ati 38xx serisi kartlardaki sistemle aynı bu biraz daha uzun ve diğer bileşenleri de ısıtır. Gerek yok böyle şeylere
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BlackBeasT 10 yıl
Güzel düşünümüş fakat fan ters yerde :D nuyuk olasıkla imal bantları farklı yönde çalıştırılmış,fanin diger uç kısımda olması gerekmıyormu ,sıcak hava kasa içinde kalıyor ,kim dışarı atıcak ,anakart,ram,cpu ve Galaxy Force GTX 260 ısını ben atmam :D
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OverClocK1ng 10 yıl
Galaxy kendini epey aştı. Referans olaylarını falan pek baz almıyor artık..
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orqun_0693 10 yıl
1. iyi bir soğutma sağlıyacağını sanmıyorum...
2. iyi bir soğutma sağlasa bile sıcak hava kasa içine atılıyor buda diğer bileşenleri ısıtacaktır...
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muhimmat 10 yıl
Galaxy kalite ürün yapar helal olsun.Benim fx5500'te bile tüm kapasitörler katıydı.
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LoRd1N 10 yıl
Daha küçük fan takamamışlar herhalde :))
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yekoo 10 yıl
bakalım nasıl performans vericek fakat ati ile karıştırmayın su falan kaynatmaz bunlar...
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turky3 10 yıl
fan biraz daha büyük olsaymış keşke.
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XenonMan58 10 yıl
Kumpas dikkatimi çekti bende dosya ofis malzeleri ürüetim fabrikasında çalışıyorum bu kumpas tan bir tane almak gerek kumpası da yanında hedimi veriyorlar acana neyse kalsın benim Gigabyte GTX275 var yeterli şimdilik bana...
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ilgezer 10 yıl
fan ve bakır blok HD4850 standart soğutucusu ile aynı. bu soğutcunun yeterince performanslı olacağını sanmam. soğutmak için fanı yüksek dvirlerde çalıştırmak gerekecek...
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DaRkFoX 10 yıl
hep ayni numara baydi artik..
cift slot 8800 gts piyasaya cikar,sonra tek slotluk 8800 gt cikar
cift slot gtx serisi cikar ,sonra bunun da tek slotlugu cikar :)
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N-0NE 10 yıl
Cayır cayır yanar bu kart be...
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