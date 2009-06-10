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Galaxy özel tasarım GeForce GTX 260 serisine bir yeni model daha ekledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy özel tasarım GeForce GTX 260 serisine bir yeni model daha ekledi
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından popüler ekran kartı üreticisi Galaxy, ürün gamına özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 260 modeli daha ekliyor. Firmanın GeForce GTX 260+ Overclocked Edition olarak isimlendirdiği yeni modele, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan kart ayrıca 896MB GDDR3 bellekle geliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartının grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip ekran kartı üzerinde özel bir soğutucu kullanılırken, yapılan açıklamalara göre yeni modelin referans tasarım GeForce GTX 260'a kıyasla hem daha sessiz hem de daha serin çalıştğı ifade ediliyor.

Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan CUDA ve PhysX destekli ekran kartı, çift BIOS ve Xtreme Tuner isimli ince ayar yazılımı gibi Galaxy'e özel detaylarla donatıldığı belirtiliyor. Üzerinde DVI ve HDMI konnektörü bulunan Galaxy GeForce GTX 260+ Overclocked Edition modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken, kartın fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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Ehlika 10 yıl
Çok az çıkış vermişler monitör konusunda sadece 1 adet dvı
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Applejack 10 yıl
8800 ULTRA ya benzettim birazcık.
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ilgezer 10 yıl
ekran kartı üreticileri GT300 ve RV870 öncesi oluşan boşlukta fantazi deniyorlar...
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