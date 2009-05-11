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Galaxy özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,4b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini duyurdu
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy ürün gamına özel tasarımlı yeni bir GeForce GTS 250 modeli ekliyor. Firmanın çift slot tasarıma sahip olan yeni modelinde daha önce aralarında Jetway gibi isimlerin de olduğu farklı firmalarca kullanılan özel soğutucuya yer verilmiş. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği yeni model sahip olduğu özel soğutucusunun yanı sıra HDMI ve VGA bağlantılarıyla da Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTS 250 modelinden ayrılıyor.

128x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart, 512MB GDDR3 (0.8ns) bellekle donatılmış. Grafik işlem birimi 738MHz, paralel işlemcileri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de çalışan kartın özellikle bellek çalışma frekansının VRAM arttırılarak 2600MHz'e çıkartılabileceği söyleniyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsa hızlandırma özelliğine sahip olan ayrıca CUDA, PhsyX ve SLI teknolojilerine destek veren yeni modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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