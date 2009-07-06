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Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Galaxy, yeni hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor. Hem soğutucusu hem de baskılı devre özellikleriyle Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 275 modelinden ayrılan GeForce PGTX275/896D3/GE kod adlı yeni modele, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. Çift slot tasarıma sahip olan yeni model özellikle kullanılan soğutucu ile segmentinde iddialı olacak gibi görünüyor.

Grafik işlem birimi 633MHz, paralel işlemcileri 1404MHz ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan ekran kartı, 240x paralel işlem birimine ve 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumuna yönelik olarak SLI teknolojisine destek veren yeni model ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyor. Tabii kart Nvidia'nın son dönemde ciddi yatırımlar yaptığı CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veriyor.

Kullanılan özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 275 modeline göre hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı iddia edilen yeni model de görüntü aktarımı için çift DVI ve HDTV konnektörlerine de yer veriliyor. Yakın zamanda satışına başlanması beklenilen yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuıyor.


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St Batuhan 10 yıl
Çok özelmiş yahu ^^
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sadtneverdie 10 yıl
sıktı bu özel soğutmalı kart haberleri
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Kénan 10 yıl
Soğutucusu iyi olcağa benziyor. Zaten HDTV ve DVI girişleri var. Birde fiyatı uygun olursa alıcıların dikkatini çeker kesinlikle.
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serpantin 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

sıktı bu özel soğutmalı kart haberleri


sıktıysa okumayacaksın, ne bekliyorsunki anlamadım.
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NecroCyber-777 10 yıl
geçen verilmedimi bu haber hatta bir arkadaş sanki bana 8800 ultrayı hatırlattı diye bir yorum yazmıştı aynı haberler 2 defamı verilmeye başlandı yoksa o kart başka modelmiydi
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Applejack 10 yıl

Orjinalden alıntı: CELTIC FROST

geçen verilmedimi bu haber hatta bir arkadaş sanki bana 8800 ultrayı hatırlattı diye bir yorum yazmıştı aynı haberler 2 defamı verilmeye başlandı yoksa o kart başka modelmiydi



Bendim o , evet ama haberde Galaxy 'in özel tasarımlı 275 'i görüldü denmişti. Bunda satışa sunuduğu söyleniyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
7900GTX den beri var bu soğutucu
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max975 10 yıl
bunun performansı iyi olur.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
gtx295 ten de anlaşılacağı üzere bu soğutucu baya iş yapacağa benziyor
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