Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Galaxy, yeni hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor. Hem soğutucusu hem de baskılı devre özellikleriyle Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 275 modelinden ayrılan GeForce PGTX275/896D3/GE kod adlı yeni modele, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. Çift slot tasarıma sahip olan yeni model özellikle kullanılan soğutucu ile segmentinde iddialı olacak gibi görünüyor.

Grafik işlem birimi 633MHz, paralel işlemcileri 1404MHz ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan ekran kartı, 240x paralel işlem birimine ve 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumuna yönelik olarak SLI teknolojisine destek veren yeni model ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyor. Tabii kart Nvidia'nın son dönemde ciddi yatırımlar yaptığı CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veriyor.

Kullanılan özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 275 modeline göre hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı iddia edilen yeni model de görüntü aktarımı için çift DVI ve HDTV konnektörlerine de yer veriliyor. Yakın zamanda satışına başlanması beklenilen yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuıyor.