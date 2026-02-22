Galaxy S26 Ultra'nın batarya kapasitesi ortaya çıktı: Detaylar üzücü!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla pil konusunda herhangi bir değişiklik getirmiyor. Yeni sızdırılan tanıtım materyalleri, söylentilere konu olan 60W şarj yükseltmesine rağmen şarj konusunda önemli bir gelişme olmadığını gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra, 5000 mAh bataryayla geliyor

Galaxy S26 Ultra’nın bataryasında büyük bir yükseltme bekliyorsanız, beklentilerinizi düşürmenizde fayda var. Geçen yılın en güçlü modeli Galaxy S25 Ultra, 5.000 mAh batarya ile geldi. Galaxy S26 Ultra da aynı kapasiteyi koruyor.

30 dakikada %75 şarj

Söylentiler, S26 Ultra'da kablolu şarjın 45W'tan 60W'a çıkarılacağına işaret ediyordu. Ancak sızdırılan tanıtım görselinde 30 dakikada %75 şarjdan bahsediliyor ki bu da Samsung'un 45W şarjla S25 Ultra için reklamını yaptığı değerle aynı.

Samsung, son 0-100 aralığında verimliliği artırmadıysa ya da daha yüksek hızları daha uzun süre korumak için termal yönetimi optimize etmediyse, kullanım süresi olarak bir farklılık olmayacak.

Samsung Galaxy S26 serisi, 25 Şubat’ta resmi olarak tanıtılacak ve ön incelemelerin ardından gerçek kullanıcı deneyimi pil ve şarj farklılığını ortaya çıkaracak.

