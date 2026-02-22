Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Ultra'nın batarya kapasitesi ortaya çıktı: Detaylar üzücü!

    Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S26'nın tanıtım materyalleri sızdırıldı ve Galaxy S26 Ultra'nın batarya kapasitesi ve şarj hızı gibi önemli detaylar resmi olarak ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S26 Ultra batarya kapasitesi & şarj hızı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla pil konusunda herhangi bir değişiklik getirmiyor. Yeni sızdırılan tanıtım materyalleri, söylentilere konu olan 60W şarj yükseltmesine rağmen şarj konusunda önemli bir gelişme olmadığını gösteriyor.

    Galaxy S26 Ultra, 5000 mAh bataryayla geliyor

    Galaxy S26 Ultra’nın bataryasında büyük bir yükseltme bekliyorsanız, beklentilerinizi düşürmenizde fayda var. Geçen yılın en güçlü modeli Galaxy S25 Ultra, 5.000 mAh batarya ile geldi. Galaxy S26 Ultra da aynı kapasiteyi koruyor.

    30 dakikada %75 şarj

    Söylentiler, S26 Ultra'da kablolu şarjın 45W'tan 60W'a çıkarılacağına işaret ediyordu. Ancak sızdırılan tanıtım görselinde 30 dakikada %75 şarjdan bahsediliyor ki bu da Samsung'un 45W şarjla S25 Ultra için reklamını yaptığı değerle aynı.

    Samsung, son 0-100 aralığında verimliliği artırmadıysa ya da daha yüksek hızları daha uzun süre korumak için termal yönetimi optimize etmediyse, kullanım süresi olarak bir farklılık olmayacak.

    Samsung Galaxy S26 serisi, 25 Şubat’ta resmi olarak tanıtılacak ve ön incelemelerin ardından gerçek kullanıcı deneyimi pil ve şarj farklılığını ortaya çıkaracak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 2 saat önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 19 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a3 paket sıralaması anlık sakinleştirici ilaçlar doğum gününe göre kişilik analizi uzman doktor maaşı 2025 döner sermaye dahil maheir .com

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Pro
    HUAWEI Pura 70 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum