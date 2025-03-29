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    Redmi 13X tanıtıldı: Çok da yabancı değil

    Xiaomi markasının Redmi 13X akıllı telefon modelinde 6.79 inçlik FHD+ ekran, MediaTek Helio G91 Ultra yonga seti, 108MP ana sensör gibi özellikler yer alıyor.   
    Redmi 13X özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Farklı pazarlara yönelik uygun fiyatlı akıllı telefonlarına devam eden Xiaomi, zaman zaman bir modeli farklı isimlendirmelerle piyasaya sürüyor. Redmi 13X akıllı telefon modeli de bunun son örneği oldu. 

    Redmi 13X özellikleri ve fiyatı

    • 6.79 inçlik FHD+ ekran
    • MediaTek Helio G91 Ultra yonga seti
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB depolama 
    • 108MP ana sensör
    • 13MP ön kamera
    • 5030mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 168$-183$

    Redmi 13X akıllı telefon modeli firmanın ülkemizde de satılan Redmi 13 4G modelinin tasarım anlamında biraz değiştirilmiş hali. 90Hz ekran tazeleme hızı, IP53 dayanıklılık sertifikası gibi öne çıkan özellikleri mevcut. 
     

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