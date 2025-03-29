Redmi 13X tanıtıldı: Çok da yabancı değil

Redmi 13X özellikleri ve fiyatı
- 6.79 inçlik FHD+ ekran
- MediaTek Helio G91 Ultra yonga seti
- 6GB/8GB RAM
- 128GB depolama
- 108MP ana sensör
- 13MP ön kamera
- 5030mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 168$-183$
Redmi 13X akıllı telefon modeli firmanın ülkemizde de satılan Redmi 13 4G modelinin tasarım anlamında biraz değiştirilmiş hali. 90Hz ekran tazeleme hızı, IP53 dayanıklılık sertifikası gibi öne çıkan özellikleri mevcut.
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Joe bidenden iyi yürüyo