Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung da Apple'ın kaderini yaşıyor: Galaxy S26 Ultra kılıftayken zarar gördü!

    Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro gibi titanyum yerine alüminyum tasarım kullanıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da var; Cihazın kılıf takılıyken zarar görmesi gibi.

    samsung galaxy s26 ultra kılıftayken zarar gördü Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 Ultra kılıftayken yere düştü ve hasar gördü! Bir Galaxy S26 Ultra kullanıcısı, kılıf takılı olmasına rağmen cihazının yere düştüğünde aldığı hasarı sosyal medyada paylaştı. Birçok kullanıcı da benzer bir deneyimden bahsetti.

    Paylaşılan görüntülerde, telefonun çerçevesinin alt tarafında, S Pen’e yakın bölümde ciddi bir hasar oluştuğu açıkça görülüyor. Kullanıcı, kılıf takılı olmasına rağmen bunun yaşandığını belirtiyor.

    iPhone 17 Pro'da da benzer sorun var!

    Maalesef bu sorun ilk değil. Birçok kullanıcı da bu paylaşımın altında benzer deneyimden bahsetmiş. Telefonun yere düşmesi sonucu boyasının soyulduğunu söyleyenler de var. Bu sorun, Galaxy S26 Ultra’ya özel değil, iPhone 17 Pro kullanıcılarının da dile getirdiği bir sorun. Bazı kullanıcılar, alüminyumun hasar darbesine dayanacak kadar sağlam olmadığını, titanyumun çok daha iyi olduğunu söylüyor. Sorun elbette tüm cihazlarda yaşanmıyor ancak alüminyumun daha fazla dikkat gerektiren, narin bir tasarım olduğu açık.

    Samsung, Galaxy S24 Ultra ile daha iyi dayanıklılık ve tasarım sunan titanyum çerçeve tanıttı. Telefon üreticisi bu çerçeveyi Galaxy S25 Ultra'da da kullandı. Ancak Galaxy S26 Ultra'da alüminyuma geri dönüldü. Bazıları bu değişikliğe itiraz ederken, bazıları da daha iyi renk seçenekleri nedeniyle bu değişikliği memnuniyetle karşıladı.

    Samsung'un alüminyuma geri dönme kararı, iPhone 17 Pro serisiyle titanyum çerçeveye veda eden Apple ile yakından örtüşüyor. Bu değişiklik daha rafine bir tasarım, daha büyük pil için alan ve daha iyi ısı dağılımı sağladı. Ancak Samsung bu konuda hiçbir açıklama yapmadı, hiçbir sebep belirtmedi, sadece bu değişikliği uyguladı. Elbette alüminyum titanyum kadar güçlü değil ancak yine de titanyumdan biraz daha uygun maliyetli ve üretimde daha az işlem gerektiriyor. Samsung'un gelecekteki modellerde titanyum tasarımına geri dönüp dönmeyeceği belli değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boğazı ekmek yırtması ne iyi gelir elle avans ayarı nasıl yapılır tecno camon 50 ultra demlik çay doldururken akıtıyor ne yapmalıyım varta akü nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum