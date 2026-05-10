Samsung da Apple'ın kaderini yaşıyor: Galaxy S26 Ultra kılıftayken zarar gördü!

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 Ultra kılıftayken yere düştü ve hasar gördü! Bir Galaxy S26 Ultra kullanıcısı, kılıf takılı olmasına rağmen cihazının yere düştüğünde aldığı hasarı sosyal medyada paylaştı. Birçok kullanıcı da benzer bir deneyimden bahsetti.

Paylaşılan görüntülerde, telefonun çerçevesinin alt tarafında, S Pen’e yakın bölümde ciddi bir hasar oluştuğu açıkça görülüyor. Kullanıcı, kılıf takılı olmasına rağmen bunun yaşandığını belirtiyor.

iPhone 17 Pro'da da benzer sorun var!

Maalesef bu sorun ilk değil. Birçok kullanıcı da bu paylaşımın altında benzer deneyimden bahsetmiş. Telefonun yere düşmesi sonucu boyasının soyulduğunu söyleyenler de var. Bu sorun, Galaxy S26 Ultra’ya özel değil, iPhone 17 Pro kullanıcılarının da dile getirdiği bir sorun. Bazı kullanıcılar, alüminyumun hasar darbesine dayanacak kadar sağlam olmadığını, titanyumun çok daha iyi olduğunu söylüyor. Sorun elbette tüm cihazlarda yaşanmıyor ancak alüminyumun daha fazla dikkat gerektiren, narin bir tasarım olduğu açık.

Samsung, Galaxy S24 Ultra ile daha iyi dayanıklılık ve tasarım sunan titanyum çerçeve tanıttı. Telefon üreticisi bu çerçeveyi Galaxy S25 Ultra'da da kullandı. Ancak Galaxy S26 Ultra'da alüminyuma geri dönüldü. Bazıları bu değişikliğe itiraz ederken, bazıları da daha iyi renk seçenekleri nedeniyle bu değişikliği memnuniyetle karşıladı.

Samsung'un alüminyuma geri dönme kararı, iPhone 17 Pro serisiyle titanyum çerçeveye veda eden Apple ile yakından örtüşüyor. Bu değişiklik daha rafine bir tasarım, daha büyük pil için alan ve daha iyi ısı dağılımı sağladı. Ancak Samsung bu konuda hiçbir açıklama yapmadı, hiçbir sebep belirtmedi, sadece bu değişikliği uyguladı. Elbette alüminyum titanyum kadar güçlü değil ancak yine de titanyumdan biraz daha uygun maliyetli ve üretimde daha az işlem gerektiriyor. Samsung'un gelecekteki modellerde titanyum tasarımına geri dönüp dönmeyeceği belli değil.

