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    Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Güney Kore'de ön sipariş rekoru kırabilir

    Güney Kore'den gelen ilk veriler, Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'ye ilginin yoğun olduğunu gösteriyor. Yeni modellerin ön sipariş rekoru kırabileceği belirtiliyor.

    Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Kore'de ön sipariş rekoru kırabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakın zamanda tanıttığı katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'ye gelen ilk tepkiler oldukça olumlu. Özellikle incelen ve hafifleyen gövde ve artan dayanıklılık gibi iyileştirmeler, insanların bu modellere olan ilgisini arttırmış görünüyor.  

    Analistler, Güney Kore'de Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 için verilen ön siparişleri yakından takip ediyor ve rekor kıran rakamlar öngörüyor. Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5, Samsung'un ana vatanı Güney Kore'de 1,02 milyon ön sipariş alarak rekor kırmıştı. Piyasanın nabzını tutan analistler, Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7'nin bu rekoru kırma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

    Samsung.com'da 24 Haziran'da başlayan ön sipariş bildirimlerine kayıt olanların sayısının 160.000'e ulaştığı belirtiliyor. Bunun, 9 Temmuz'daki resmi tanıtıma kadar olan ön sipariş bildirimleri olduğunu belirtelim. Ön sipariş rakamları henüz açıklanmasa da, analistler bu rakamın telefonlara olan yoğun ilginin bir göstergesi olduğunu söylüyor.

    SK Telecom, KT ve LG U+ gibi yerel mobil operatörlerin bu cihazları yoğun bir şekilde pazara sunması bekleniyor. Operatörler, Güney Kore'de akıllı telefon satışlarının artmasında önemli bir rol oynuyor. Abone sayılarını artırmak için yoğun bir rekabet içindeler ve hedeflerine ulaşmak için yeni cihazlar kullanıyorlar.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 3 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 4 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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