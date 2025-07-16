Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Güney Kore'de ön sipariş rekoru kırabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yakın zamanda tanıttığı katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'ye gelen ilk tepkiler oldukça olumlu. Özellikle incelen ve hafifleyen gövde ve artan dayanıklılık gibi iyileştirmeler, insanların bu modellere olan ilgisini arttırmış görünüyor.

Analistler, Güney Kore'de Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 için verilen ön siparişleri yakından takip ediyor ve rekor kıran rakamlar öngörüyor. Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5, Samsung'un ana vatanı Güney Kore'de 1,02 milyon ön sipariş alarak rekor kırmıştı. Piyasanın nabzını tutan analistler, Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7'nin bu rekoru kırma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Samsung.com'da 24 Haziran'da başlayan ön sipariş bildirimlerine kayıt olanların sayısının 160.000'e ulaştığı belirtiliyor. Bunun, 9 Temmuz'daki resmi tanıtıma kadar olan ön sipariş bildirimleri olduğunu belirtelim. Ön sipariş rakamları henüz açıklanmasa da, analistler bu rakamın telefonlara olan yoğun ilginin bir göstergesi olduğunu söylüyor.

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SK Telecom, KT ve LG U+ gibi yerel mobil operatörlerin bu cihazları yoğun bir şekilde pazara sunması bekleniyor. Operatörler, Güney Kore'de akıllı telefon satışlarının artmasında önemli bir rol oynuyor. Abone sayılarını artırmak için yoğun bir rekabet içindeler ve hedeflerine ulaşmak için yeni cihazlar kullanıyorlar.

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Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Kore'de ön sipariş rekoru kırabilir

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