En iyi Samsung telefon modelleri (2025)

Samsung, Galaxy S serisi, A serisi, FE serisi ve katlanabilir telefonlar dahil olmak üzere geniş bir telefon yelpazesi sunuyor. En iyi fiyat performans telefonu Galaxy S24 FE, en üst seviye Galaxy S24 Ultra modeli veya bütçe dostu telefon isteyenler için Galaxy A55… İster piyasadaki en iyi Android telefonu, ister daha uygun fiyatlı bir akıllı telefonu arıyor olun, bu listede Samsung’un en iyi telefonlarını bulacaksınız. Kamerası ve bataryası en iyi Samsung cep telefonları tavsiye listesi sizlerle.

Samsung telefon fiyatları ve kullanıcı deneyimleri göz önüne alındığında, Galaxy S serisi ve Galaxy A serisi, oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Samsung telefon modelleri arasında ise; Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 FE ve Galaxy A55, batarya, kamera ve hız olarak öne çıkıyor.

1️⃣ Samsung Galaxy S24 Ultra Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 Ultra, markanın en yeni amiral gemisi modeli. Markanın gözde telefonu Samsung S24 Ultra, ekran, kamera, batarya, hız, her konuda en iyisini isteyenlere tavsiye edeceğimiz üst seviye bir akıllı telefon. Titanyum şık tasarımı, parlak ekranı, güçlü işlemcisi (Snapdragon 8 Gen 3) ile harika bir telefon. Tabii ki yapay zeka yeteneklerini de atlamamak gerek. Samsung’un Galaxy AI özelliklerini ilk vereceği model olmasıyla da yapay zekaya ilgi duyanların favorisi. Kısaca, Galaxy S24 Ultra, Samsung’un en iyi telefonu. Samsung Galaxy S24 Plus özellikleri Ekran: 6.8 inç, QHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP + 10MP (telefoto)

Ön kamera: 12MP

Batarya: 5000 mAh (45w kablolu, 15w kablosuz)

Yazılım: One UI 6.1, Android 14

Boyut ve ağırlık: 162.3 x 79 x 8.6mm, 232 g

2️⃣ Samsung Galaxy S24 Plus Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Plus, Samsung’un en iyi kameralı telefonunu arayanlara tavsiyemizdir. Büyük ve parlak ekranı, yapay zeka destekli kamerası, hızlı şarj olan büyük kapasiteli bataryası, en yeni Galaxy AI özellikleriyle seçilebilecek en iyi Samsung telefonlardan biri. Üst seviye akıllı telefon modelleri arasında olan Samsung S24+, 12GB RAM’i ve Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400 işlemcisiyle en hızlı telefonlar arasında. Samsung Galaxy S24+ özellikleri Ekran. 6.7 inç, QHD+, 120Hz, 2600 nit, Dynamic AMOLED 2x

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto 3x)

Ön kamera: 12MP

Batarya: 4900 mAh (45w kablolu, 15w kablosuz)

Yazılım: One UI 6.1, Android 14

Boyut ve ağırlık: 158.5 x 75.9 x 7.7mm, 196 g

3️⃣ Samsung Galaxy S23 Ultra Tam Boyutta Gör Kamerası iyi Samsung telefon arayanlara tavsiye edeceğimiz bir diğer model de Galaxy S23 Ultra. Samsung S23 Ultra, etkileyici gece fotoğrafları çekebileceğiniz 200MP kamerası, performansı, tüm gün şarja gerek duymayacağınız güçlü bataryası ve S-Pen kalemiyle hala en iyi Android telefonlar arasında. Samsung’un en iyi kameralı telefonlarına bakıyorsanız, hızıyla da etkileyici bu modeli es geçmemelisiniz. Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Bellek: 8GB / 12 GB RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka kamera: 200 MP (birincil) + 10 MP (periskop) + 10 MP (telefoto) + 12 MP (ultra geniş)

Ön kamera: 12 MP

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android 13, One UI 5.1

Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm, 233 g

Kamerası en iyi çeken telefonlar 2 yıl önce eklendi

4️⃣ Samsung Galaxy S24 FE Tam Boyutta Gör Galaxy S24 FE, Samsung’un en iyi telefonları arasında gösterilebilir. Samsung S24 FE, güçlü işlemcisi, uzun pil ömrü, yüksek çözünürlüklü kamerası, şık ve dayanıklı tasarımıyla 20.000 TL bandında tercih edilebilecek en iyi akıllı telefonlardan biri. S24 FE, aynı zamanda Samsung’un en yeni Galaxy AI yapay zeka özelliklerini öncelikli sunduğu modellerden biri. Samsung Galaxy S24 FE özellikleri Ekran: 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: Exynos 2400e

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 8 MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 10MP

Batarya: 4700 mAh (25W kablolu, 15W kablosuz şarj)

Yazılım: Android 14, One UI 6.1

Boyut ve ağırlık: 162 x 77.3 x 8mm, 213 g

5️⃣ Samsung Galaxy A55 5G Tam Boyutta Gör Samsung A serisi en iyisi hangisi? Gerçek kullanıcı deneyimine dayanan yorumlara göre bu segmentte seçilebilecek en iyi model Galaxy A55. Samsung A55, şık metal tasarımı, düşük ışıkta harika fotoğraflar çeken 50MP kamerası, 5G bağlantı desteği, 2 güne kadar süren pil ömrü, microSD kartla 1TB’a kadar artırılabilen hafızası ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en iyisi. Samsung A serisi en iyi telefonlar öneri listesi çıkartılsa Galaxy A55 5G, açık ara en iyi model denilebilir. Samsung Galaxy A55 özellikleri Ekran: 6.6 inç, FHD+, 120Hz, Vision Booster, Super AMOLED

İşlemci: Samsung Exynos 1480

Bellek ve depolama: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 5MP (makro)

Ön kamera: 32MP

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android 14, One UI 6.1

Boyut ve ağırlık: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm, 213 g

6️⃣ Samsung Galaxy A35 Tam Boyutta Gör Galaxy A35, Samsung’un fiyat performans telefonu ve aynı zamanda 12 ay taksitle alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Büyük ve canlı ekranı, karanlıkta bile harika fotoğraflar çeken kamerası, tüm gün dayanan bataryası, artırılabilir hafızası ve güvenlik özellikleriyle Samsung A35, bu fiyat aralığında en iyi seçimlerden biri. Samsung’un uygun fiyatlı telefonlarına bakıyorsanız, favoriler listenize bu modeli de katmalısınız. Samsung Galaxy A35 özellikleri Ekran: 6.6 inç, FHD+, 120Hz, Vision Booster, Super AMOLED

İşlemci: Samsung Exynos 1380

Bellek ve depolama: 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 5MP (makro)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android 14, One UI 6.1

Boyut ve ağırlık: 161.7 x 78.0 x 8.2mm, 209 g

7️⃣ Samsung Galaxy S23 FE Tam Boyutta Gör Galaxy S23 FE, 20.000 TL bandında alınabilecek harika bir telefon. Samsung S23 FE, güçlü donanımı, tüm gün şarj etmeye gerek duymacağınız batarya kapasitesi, Instagram için harika fotoğraflar üreteceğiniz kamerası, uzun yazılım desteği, Circle to Search, Canlı Çeviri, Fotoğraf Asistanı gibi Galaxy AI özellikleriyle hala satın alınabilecek en iyi Samsung telefonlardan biri. Samsung Galaxy S23 FE özellikleri Ekran: 6.4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB / 256 GB

Arka Kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 8MP (telefoto)

Ön Kamera: 10MP

Batarya: 4.500mAh

Yazılım: Android 13, One UI 5.1

Boyut ve ağırlık: 158 x 76.5 x 8.2mm, 209 g

8️⃣ Samsung Galaxy A15 Tam Boyutta Gör Samsung uygun fiyatlı telefon önerileri arıyorsanız, giriş seviye Galaxy A15’i değerlendirmelisiniz. Ucuz akıllı telefon modellerine bakıyorsanız ve Samsung marka olmasını istiyorsanız, gerek ekranı, gerek hafızası, gerek bataryasıyla üzmeyecek bir telefon. Samsung A15, markanın 10.000 TL altı tercih edilebilecek en iyi telefonlarından biri. Samsung Galaxy A15 özellikleri Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Super AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus (5G), Mediatek Helio G99 (4G)

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB / 256GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android 14, One UI 6.0

Boyut ve ağırlık: 160.1 x 76.8 x 8.4 mm, 200 g

Dünyanın en iyi telefonları! İşte markalar, modeller ve fiyatlar 1 yıl önce eklendi

9️⃣ Samsung Galaxy A10s Tam Boyutta Gör Galaxy A10s, hediye olarak alınabilecek birkaç kaliteli Samsung telefondan biri. Samsung’un giriş seviye telefonu Galaxy A10s, büyük ekranlı, bataryası çok giden ve sosyal medyada (WhatsApp, Instagram) gezinmek için ucuz telefon arayanlara tavsiyemizdir. Samsung A10s, fiyatına göre çok beğenilen nadir telefonlardan biri. Samsung Galaxy A10s özellikleri Ekran: 6.2 inç, HD+ (720x1520), TFT, Infinity-V

İşlemci: MediaTek Helio P22

Bellek ve depolama: 2GB + 32GB, 3GB + 32GB

Arka kamera: 13MP (birincil) + 2MP (derinlik)

Ön kamera: 8MP

Batarya: 4000 mAh

Yazılım: Android 9 Pie, One UI 3.1

Boyut ve ağırlık: 156.9 x 75.8 x 7.8mm, 168 g

🔟 Samsung Galaxy M34 5G Tam Boyutta Gör Galaxy M34 5G, Samsung’un batarya performansıyla öne çıkan modeli. Dolayısıyla Samsung’un en iyi bataryalı telefonunu arıyorsanız, ekranı, hızı, kamerası, oyun performansıyla da çok beğenilen Galaxy M34 modeline bakmalısınız. Samsung M34, markanın 10.000 TL civarı fiyata satın alınabilecek en iyi cep telefonlarından biri. Samsung Galaxy M34 özellikleri Ekran: 6.5 inç, 1080x2340, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED

İşlemci: Exynos 1280

Bellek ve depolama: 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB/256

Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP

Ön kamera: 13MP

Batarya: 6000 mAh

Yazılım: Android 13, One UI 6

Boyut ve ağırlık: 161.7 x 77.2 x 8.8mm, 208 g

Samsung en iyi telefonlar listesinde, 2025'te hangi telefonu almalıyım? diyenler için kamerası, bataryası en iyi Samsung telefonlara yer verdik. Samsung'un en iyi telefonu hangisi, A serisi en iyi model hangisi gibi sıkça merak edilen soruların yanıtını Samsung telefon tavsiye listemizde bulabilirsiniz.

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