En iyi Samsung telefon modelleri (2025)

- Samsung en iyi telefonlar sıralaması 📱
- 1️⃣ Samsung Galaxy S24 Ultra
- 2️⃣ Samsung Galaxy S24 Plus
- 3️⃣ Samsung Galaxy S23 Ultra
- 4️⃣ Samsung Galaxy S24 FE
- 5️⃣ Samsung Galaxy A55 5G
- 6️⃣ Samsung Galaxy A35
- 7️⃣ Samsung Galaxy S23 FE
- 8️⃣ Samsung Galaxy A15
- 9️⃣ Samsung Galaxy A10s
- 🔟 Samsung Galaxy M34 5G
- Yorumlar
Samsung, Galaxy S serisi, A serisi, FE serisi ve katlanabilir telefonlar dahil olmak üzere geniş bir telefon yelpazesi sunuyor. En iyi fiyat performans telefonu Galaxy S24 FE, en üst seviye Galaxy S24 Ultra modeli veya bütçe dostu telefon isteyenler için Galaxy A55… İster piyasadaki en iyi Android telefonu, ister daha uygun fiyatlı bir akıllı telefonu arıyor olun, bu listede Samsung’un en iyi telefonlarını bulacaksınız. Kamerası ve bataryası en iyi Samsung cep telefonları tavsiye listesi sizlerle.
|Marka/Model 📱
|Fiyat 🏷️
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|66.649 TL
|Samsung Galaxy S24 Plus
|42.514 TL
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|53.511 TL
|Samsung Galaxy S24 FE
|25.974 TL
|Samsung Galaxy A55 5G
|16.549 TL
|Samsung Galaxy A35
|15.899 TL
|Samsung Galaxy S23 FE
|24.549 TL
|Samsung Galaxy A15
|8.650 TL
|Samsung Galaxy A10s
|6.840 TL
|Samsung Galaxy M34 5G
|10.599 TL
Samsung telefon fiyatları ve kullanıcı deneyimleri göz önüne alındığında, Galaxy S serisi ve Galaxy A serisi, oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Samsung telefon modelleri arasında ise; Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 FE ve Galaxy A55, batarya, kamera ve hız olarak öne çıkıyor.
1️⃣ Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 Plus özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, QHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP + 10MP (telefoto)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 5000 mAh (45w kablolu, 15w kablosuz)
- Yazılım: One UI 6.1, Android 14
- Boyut ve ağırlık: 162.3 x 79 x 8.6mm, 232 g
2️⃣ Samsung Galaxy S24 Plus
Samsung Galaxy S24+ özellikleri
- Ekran. 6.7 inç, QHD+, 120Hz, 2600 nit, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto 3x)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 4900 mAh (45w kablolu, 15w kablosuz)
- Yazılım: One UI 6.1, Android 14
- Boyut ve ağırlık: 158.5 x 75.9 x 7.7mm, 196 g
3️⃣ Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Bellek: 8GB / 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 200 MP (birincil) + 10 MP (periskop) + 10 MP (telefoto) + 12 MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm, 233 g
4️⃣ Samsung Galaxy S24 FE
Samsung Galaxy S24 FE özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X
- İşlemci: Exynos 2400e
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 8 MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 10MP
- Batarya: 4700 mAh (25W kablolu, 15W kablosuz şarj)
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Boyut ve ağırlık: 162 x 77.3 x 8mm, 213 g
5️⃣ Samsung Galaxy A55 5G
Samsung Galaxy A55 özellikleri
- Ekran: 6.6 inç, FHD+, 120Hz, Vision Booster, Super AMOLED
- İşlemci: Samsung Exynos 1480
- Bellek ve depolama: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 5MP (makro)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Boyut ve ağırlık: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm, 213 g
6️⃣ Samsung Galaxy A35
Samsung Galaxy A35 özellikleri
- Ekran: 6.6 inç, FHD+, 120Hz, Vision Booster, Super AMOLED
- İşlemci: Samsung Exynos 1380
- Bellek ve depolama: 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 5MP (makro)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Boyut ve ağırlık: 161.7 x 78.0 x 8.2mm, 209 g
7️⃣ Samsung Galaxy S23 FE
Samsung Galaxy S23 FE özellikleri
- Ekran: 6.4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 8MP (telefoto)
- Ön Kamera: 10MP
- Batarya: 4.500mAh
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1
- Boyut ve ağırlık: 158 x 76.5 x 8.2mm, 209 g
8️⃣ Samsung Galaxy A15
Samsung Galaxy A15 özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus (5G), Mediatek Helio G99 (4G)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 14, One UI 6.0
- Boyut ve ağırlık: 160.1 x 76.8 x 8.4 mm, 200 g
9️⃣ Samsung Galaxy A10s
Samsung Galaxy A10s özellikleri
- Ekran: 6.2 inç, HD+ (720x1520), TFT, Infinity-V
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bellek ve depolama: 2GB + 32GB, 3GB + 32GB
- Arka kamera: 13MP (birincil) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 4000 mAh
- Yazılım: Android 9 Pie, One UI 3.1
- Boyut ve ağırlık: 156.9 x 75.8 x 7.8mm, 168 g
🔟 Samsung Galaxy M34 5G
Samsung Galaxy M34 özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, 1080x2340, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 1280
- Bellek ve depolama: 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB/256
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 6000 mAh
- Yazılım: Android 13, One UI 6
- Boyut ve ağırlık: 161.7 x 77.2 x 8.8mm, 208 g
Samsung en iyi telefonlar listesinde, 2025'te hangi telefonu almalıyım? diyenler için kamerası, bataryası en iyi Samsung telefonlara yer verdik. Samsung'un en iyi telefonu hangisi, A serisi en iyi model hangisi gibi sıkça merak edilen soruların yanıtını Samsung telefon tavsiye listemizde bulabilirsiniz.
En İyi Samsung Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 34985Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?