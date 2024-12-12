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    En iyi Samsung telefon modelleri (2025)

    Samsung'un kamerası ve bataryası en iyi telefon modelleri burada! İşte hem uygun fiyatlı hem fiyat/performanslı hem de premium segmentin en iyi  Samsung telefon önerileri:

    Samsung, Galaxy S serisi, A serisi, FE serisi ve katlanabilir telefonlar dahil olmak üzere geniş bir telefon yelpazesi sunuyor. En iyi fiyat performans telefonu Galaxy S24 FE, en üst seviye Galaxy S24 Ultra modeli veya bütçe dostu telefon isteyenler için Galaxy A55… İster piyasadaki en iyi Android telefonu, ister daha uygun fiyatlı bir akıllı telefonu arıyor olun, bu listede Samsung’un en iyi telefonlarını bulacaksınız. Kamerası ve bataryası en iyi Samsung cep telefonları tavsiye listesi sizlerle.

    Samsung en iyi telefonlar sıralaması 📱
    Marka/Model 📱 Fiyat 🏷️
    Samsung Galaxy S24 Ultra 66.649 TL
    Samsung Galaxy S24 Plus 42.514 TL
    Samsung Galaxy S23 Ultra 53.511 TL
    Samsung Galaxy S24 FE 25.974 TL
    Samsung Galaxy A55 5G 16.549 TL
    Samsung Galaxy A35 15.899 TL
    Samsung Galaxy S23 FE 24.549 TL
    Samsung Galaxy A15 8.650 TL
    Samsung Galaxy A10s 6.840 TL
    Samsung Galaxy M34 5G 10.599 TL

    Samsung telefon fiyatları ve kullanıcı deneyimleri göz önüne alındığında, Galaxy S serisi ve Galaxy A serisi, oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Samsung telefon modelleri arasında ise; Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 FE ve Galaxy A55, batarya, kamera ve hız olarak öne çıkıyor.

    1️⃣ Samsung Galaxy S24 Ultra

    en iyi samsung telefon galaxy s24 ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 Ultra, markanın en yeni amiral gemisi modeli. Markanın gözde telefonu Samsung S24 Ultra, ekran, kamera, batarya, hız, her konuda en iyisini isteyenlere tavsiye edeceğimiz üst seviye bir akıllı telefon. Titanyum şık tasarımı, parlak ekranı, güçlü işlemcisi (Snapdragon 8 Gen 3) ile harika bir telefon. Tabii ki yapay zeka yeteneklerini de atlamamak gerek. Samsung’un Galaxy AI özelliklerini ilk vereceği model olmasıyla da yapay zekaya ilgi duyanların favorisi. Kısaca, Galaxy S24 Ultra, Samsung’un en iyi telefonu.

    Samsung Galaxy S24 Plus özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç, QHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP + 10MP (telefoto)
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 5000 mAh (45w kablolu, 15w kablosuz)
    • Yazılım: One UI 6.1, Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 162.3 x 79 x 8.6mm, 232 g

    2️⃣ Samsung Galaxy S24 Plus

    samsung en iyi kameralı telefon galaxy s24 plus Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 Plus, Samsung’un en iyi kameralı telefonunu arayanlara tavsiyemizdir. Büyük ve parlak ekranı, yapay zeka destekli kamerası, hızlı şarj olan büyük kapasiteli bataryası, en yeni Galaxy AI özellikleriyle seçilebilecek en iyi Samsung telefonlardan biri. Üst seviye akıllı telefon modelleri arasında olan Samsung S24+, 12GB RAM’i ve Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400 işlemcisiyle en hızlı telefonlar arasında.

    Samsung Galaxy S24+ özellikleri

    • Ekran. 6.7 inç, QHD+, 120Hz, 2600 nit, Dynamic AMOLED 2x
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto 3x)
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 4900 mAh (45w kablolu, 15w kablosuz)
    • Yazılım: One UI 6.1, Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 158.5 x 75.9 x 7.7mm, 196 g

    3️⃣ Samsung Galaxy S23 Ultra

    kamerası iyi samsung telefon galaxy s23 ultra Tam Boyutta Gör
    Kamerası iyi Samsung telefon arayanlara tavsiye edeceğimiz bir diğer model de Galaxy S23 Ultra. Samsung S23 Ultra, etkileyici gece fotoğrafları çekebileceğiniz 200MP kamerası, performansı, tüm gün şarja gerek duymayacağınız güçlü bataryası ve S-Pen kalemiyle hala en iyi Android telefonlar arasında. Samsung’un en iyi kameralı telefonlarına bakıyorsanız, hızıyla da etkileyici bu modeli es geçmemelisiniz.

    Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
    • Bellek: 8GB / 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • Arka kamera: 200 MP (birincil) + 10 MP (periskop) + 10 MP (telefoto) + 12 MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 12 MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 13, One UI 5.1
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm, 233 g

    4️⃣ Samsung Galaxy S24 FE

    samsung telefon önerisi galaxy s24 fe Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 FE, Samsung’un en iyi telefonları arasında gösterilebilir. Samsung S24 FE, güçlü işlemcisi, uzun pil ömrü, yüksek çözünürlüklü kamerası, şık ve dayanıklı tasarımıyla 20.000 TL bandında tercih edilebilecek en iyi akıllı telefonlardan biri. S24 FE, aynı zamanda Samsung’un en yeni Galaxy AI yapay zeka özelliklerini öncelikli sunduğu modellerden biri.

    Samsung Galaxy S24 FE özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X
    • İşlemci: Exynos 2400e
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 8 MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 10MP
    • Batarya: 4700 mAh (25W kablolu, 15W kablosuz şarj)
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Boyut ve ağırlık: 162 x 77.3 x 8mm, 213 g

    5️⃣ Samsung Galaxy A55 5G

    samsung a serisi en iyi telefon galaxy a55 Tam Boyutta Gör
    Samsung A serisi en iyisi hangisi? Gerçek kullanıcı deneyimine dayanan yorumlara göre bu segmentte seçilebilecek en iyi model Galaxy A55. Samsung A55, şık metal tasarımı, düşük ışıkta harika fotoğraflar çeken 50MP kamerası, 5G bağlantı desteği, 2 güne kadar süren pil ömrü, microSD kartla 1TB’a kadar artırılabilen hafızası ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en iyisi. Samsung A serisi en iyi telefonlar öneri listesi çıkartılsa Galaxy A55 5G, açık ara en iyi model denilebilir.

    Samsung Galaxy A55 özellikleri

    • Ekran: 6.6 inç, FHD+, 120Hz, Vision Booster, Super AMOLED
    • İşlemci: Samsung Exynos 1480
    • Bellek ve depolama: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 5MP (makro)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Boyut ve ağırlık: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm, 213 g

    6️⃣ Samsung Galaxy A35

    samsung fiyat performans telefonu galaxy a35 Tam Boyutta Gör
    Galaxy A35, Samsung’un fiyat performans telefonu ve aynı zamanda 12 ay taksitle alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Büyük ve canlı ekranı, karanlıkta bile harika fotoğraflar çeken kamerası, tüm gün dayanan bataryası, artırılabilir hafızası ve güvenlik özellikleriyle Samsung A35, bu fiyat aralığında en iyi seçimlerden biri. Samsung’un uygun fiyatlı telefonlarına bakıyorsanız, favoriler listenize bu modeli de katmalısınız.

    Samsung Galaxy A35 özellikleri

    • Ekran: 6.6 inç, FHD+, 120Hz, Vision Booster, Super AMOLED
    • İşlemci: Samsung Exynos 1380
    • Bellek ve depolama: 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 5MP (makro)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Boyut ve ağırlık: 161.7 x 78.0 x 8.2mm, 209 g

    7️⃣ Samsung Galaxy S23 FE

    bütçe dostu samsung telefon galaxy s23 fe Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 FE, 20.000 TL bandında alınabilecek harika bir telefon. Samsung S23 FE, güçlü donanımı, tüm gün şarj etmeye gerek duymacağınız batarya kapasitesi, Instagram için harika fotoğraflar üreteceğiniz kamerası, uzun yazılım desteği, Circle to Search, Canlı Çeviri, Fotoğraf Asistanı gibi Galaxy AI özellikleriyle hala satın alınabilecek en iyi Samsung telefonlardan biri.

    Samsung Galaxy S23 FE özellikleri

    • Ekran: 6.4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display 120Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256 GB
    • Arka Kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 8MP (telefoto)
    • Ön Kamera: 10MP
    • Batarya: 4.500mAh
    • Yazılım: Android 13, One UI 5.1
    • Boyut ve ağırlık: 158 x 76.5 x 8.2mm, 209 g

    8️⃣ Samsung Galaxy A15

    samsung uygun fiyatlı telefon galaxy a15 Tam Boyutta Gör
    Samsung uygun fiyatlı telefon önerileri arıyorsanız, giriş seviye Galaxy A15’i değerlendirmelisiniz. Ucuz akıllı telefon modellerine bakıyorsanız ve Samsung marka olmasını istiyorsanız, gerek ekranı, gerek hafızası, gerek bataryasıyla üzmeyecek bir telefon. Samsung A15, markanın 10.000 TL altı tercih edilebilecek en iyi telefonlarından biri.

    Samsung Galaxy A15 özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Super AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus (5G), Mediatek Helio G99 (4G)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.0
    • Boyut ve ağırlık: 160.1 x 76.8 x 8.4 mm, 200 g

    9️⃣ Samsung Galaxy A10s

    samsung ucuz kaliteli telefon galaxy a10s Tam Boyutta Gör
    Galaxy A10s, hediye olarak alınabilecek birkaç kaliteli Samsung telefondan biri. Samsung’un giriş seviye telefonu Galaxy A10s, büyük ekranlı, bataryası çok giden ve sosyal medyada (WhatsApp, Instagram) gezinmek için ucuz telefon arayanlara tavsiyemizdir. Samsung A10s, fiyatına göre çok beğenilen nadir telefonlardan biri.

    Samsung Galaxy A10s özellikleri

    • Ekran: 6.2 inç, HD+ (720x1520), TFT, Infinity-V
    • İşlemci: MediaTek Helio P22
    • Bellek ve depolama: 2GB + 32GB, 3GB + 32GB
    • Arka kamera: 13MP (birincil) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 4000 mAh
    • Yazılım: Android 9 Pie, One UI 3.1
    • Boyut ve ağırlık: 156.9 x 75.8 x 7.8mm, 168 g

    🔟 Samsung Galaxy M34 5G

    samsung en iyi bataryalı telefon Tam Boyutta Gör
    Galaxy M34 5G, Samsung’un batarya performansıyla öne çıkan modeli. Dolayısıyla Samsung’un en iyi bataryalı telefonunu arıyorsanız, ekranı, hızı, kamerası, oyun performansıyla da çok beğenilen Galaxy M34 modeline bakmalısınız. Samsung M34, markanın 10.000 TL civarı fiyata satın alınabilecek en iyi cep telefonlarından biri.

    Samsung Galaxy M34 özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, 1080x2340, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED
    • İşlemci: Exynos 1280
    • Bellek ve depolama: 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB/256
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 6000 mAh
    • Yazılım: Android 13, One UI 6
    • Boyut ve ağırlık: 161.7 x 77.2 x 8.8mm, 208 g

    Samsung en iyi telefonlar listesinde, 2025'te hangi telefonu almalıyım? diyenler için kamerası, bataryası en iyi Samsung telefonlara yer verdik. Samsung'un en iyi telefonu hangisi, A serisi en iyi model hangisi gibi sıkça merak edilen soruların yanıtını Samsung telefon tavsiye listemizde bulabilirsiniz.

    En İyi Samsung Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 34985

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 9 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 21 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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