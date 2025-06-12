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    Samsung, katlanabilir telefon satışlarında düşüş bekliyor

    Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, Koreli devin bu modelleri için büyük satış beklentisi yok gibi görünüyor. Yeni bir rapora göre şirket, üretim hedefini düşürdü.

    Samsung, katlanabilir telefon satışlarında düşüş bekliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, Koreli devin bu modelleri için büyük satış beklentisi yok gibi görünüyor. Yeni bir rapora göre şirket, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 için ilk üretim hedefini seleflerine göre düşürdü.

    Üretim hedefi %20 düşürüldü

    Güney Koreli The Elec'in haberine göre Samsung, ilk üretim aşamasında yaklaşan katlanabilir telefonlarından (Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Z Fold 7) 1,35 milyon adet üretmeyi planlıyor. Ürün gamına yeni bir model eklenmesine rağmen, ilk üretim hedefi geçen yıla göre 260.000 adet daha az, bu da yaklaşık %20'lik büyük bir düşüşe denk geliyor.

    Şirketin revize edilen planına göre, 550.000 adet Galaxy Z Flip 7, 170.000 adet Galaxy Z Flip 7 FE ve 630.000 adet Galaxy Z Fold 7'nin üretilmesi hedefleniyor. Samsung'un ilk planı, 590.000 adet Galaxy Z Flip 7, 170.000 adet Galaxy Z Flip 7 FE ve 770.000 adet Galaxy Z Fold 7 üretmekti.

    Üretim planındaki bu azalmanın, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle oluşan istikrarsız piyasaların sonucu olduğu belirtiliyor. Diğer yandan Çinli telefon üreticilerinin rekabetçi katlanabilir cihazları da Samsung'ın planlarını revize etmesine neden olmuş olabilir.

    Samsung'un bu hafta üretim planlarını birkaç bileşen üreticisiyle paylaştığı bildirildi. Şirket bu ay 13,9 milyon akıllı telefon ve 400.000 tablet üretmeyi planlıyor. Bu 13,9 milyon telefondan 1,34 milyonu yaklaşan üç katlanabilir telefondan oluşuyor.

    Samsung'un Galaxy S25 serisi için ise üretim hedefini artırdığı bildiriliyor. Şirketin, 690.000 adet Galaxy S25, 270.000 adet Galaxy S25+ ve 1,13 milyon adet Galaxy S25 Ultra üretmeyi planladığı söyleniyor. Geçtiğimiz ay sunulan planla karşılaştırıldığında, bu yeni üretim planı 740.000 ek ünite içeriyor.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 1 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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