Samsung Galaxy Z Fold 7, Fold SE ile aynı büyüklükte ekranlara sahip olacak

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Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki sene piyasaya sürülecek olan katlanabilir telefonları daha büyük ekranlara sahip olacak.

Ekran tedarik zinciri sektöründe danışman olan Ross Young'un iddiasına göre, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Fold Special Edition'ın ekran boyutlarına sahip olacak. Yani dış ekranda 6,5 inç, iç ekranda ise 8 inç büyüklüğünde paneller yer alacak. Kapaklı tarzda olan Galaxy Z Flip 7'nin dış ekran büyüklüğü 3,4 inçten 4 inçe, iç ekran büyüklüğü ise 6,7 inçten 6,85 inçe yükselecek.

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Katlanabilir telefon satışları yavaşladı

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları'nın (DSCC) raporuna göre Galaxy Z Flip 6'nın satışları beklenenden düşük seyrediyor. Özellikle ABD ve Çin'deki müşterilerin düşük ilgisi nedeniyle panel sevkiyatlarının geçen yıla göre %10 düşük olduğu belirtiliyor. Z Fold 6'nın ise selefinden %5 kadar daha iyi satış rakamlarına eriştiği, ancak Samsung'un toplam katlanabilir panel sevkiyatının %20'den fazla düştüğü ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'la beraber Huawei'nin de Temmuz ve Eylül ayları arasında katlanabilir telefonları için daha az panel sipariş ettiği belirtiliyor. Ancak şirket, Mate X6 modelini normalden geç (geçen hafta) piyasaya sürmesi nedeniyle böyle bir durum ortaya çıktı.

Herşeye rağmen Samsung'un 2024'ü katlanabilir panel tedariğinde %40 ile lider bitirmesi bekleniyor. Önümüzdeki sene ise %20 artışla %50 pazar payına yeniden ulaşması öngörülüyor. 2025 yılı genelinde katlanabilir telefon pazarında yavaşlama beklense de, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu 2026'da piyasaya sürmesiyle ivmenin yeniden artması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 7, Fold SE ile aynı büyüklükte ekrana sahip olacak