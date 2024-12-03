Samsung Galaxy Z Fold 7, Fold SE ile aynı büyüklükte ekranlara sahip olacak

Ekran tedarik zinciri sektöründe danışman olan Ross Young'un iddiasına göre, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Fold Special Edition'ın ekran boyutlarına sahip olacak. Yani dış ekranda 6,5 inç, iç ekranda ise 8 inç büyüklüğünde paneller yer alacak. Kapaklı tarzda olan Galaxy Z Flip 7'nin dış ekran büyüklüğü 3,4 inçten 4 inçe, iç ekran büyüklüğü ise 6,7 inçten 6,85 inçe yükselecek.
Katlanabilir telefon satışları yavaşladı
Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları'nın (DSCC) raporuna göre Galaxy Z Flip 6'nın satışları beklenenden düşük seyrediyor. Özellikle ABD ve Çin'deki müşterilerin düşük ilgisi nedeniyle panel sevkiyatlarının geçen yıla göre %10 düşük olduğu belirtiliyor. Z Fold 6'nın ise selefinden %5 kadar daha iyi satış rakamlarına eriştiği, ancak Samsung'un toplam katlanabilir panel sevkiyatının %20'den fazla düştüğü ifade ediliyor.
Herşeye rağmen Samsung'un 2024'ü katlanabilir panel tedariğinde %40 ile lider bitirmesi bekleniyor. Önümüzdeki sene ise %20 artışla %50 pazar payına yeniden ulaşması öngörülüyor. 2025 yılı genelinde katlanabilir telefon pazarında yavaşlama beklense de, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu 2026'da piyasaya sürmesiyle ivmenin yeniden artması bekleniyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_z_fold7_to_inherit_fold_se_displays_flip7_panels_will_also_grow-news-65576.php https://www.displaysupplychain.com/press-release/foldable-smartphone-market-stalls-in-2024-and-2025 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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