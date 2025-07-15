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    8.300 mAh'lik dev bataryalı Honor X70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor, batarya canavarı yeni Honor X70 modelini Çin'de satıa sundu. 8.300 mAh bataryası ve dayanıklılık özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor?

    8300 mAh bataryalı Honor X70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat Tam Boyutta Gör
    Honor, Çin'de yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu X70 resmi olarak tanıttı. 8.300 mAh kapasiteli devasa bataryası ve dayanıklılık özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor bir göz atalım.

    Honor, 8.300 mAh kapasiteli silikon karbon pile sahip telefonun, tek şarjla 18 saate kadar ekran süresi, 27 saate kadar kısa video izleme süresi sunduğunu ve pilin 6 yıl boyunca sağlıklı bir şekilde çalışabildiğini söylüyor.

    Honor X70, dev bataryasına rağmen yalnızca 7,76 mm kalınlığı ve 193 gr ağırlığı ile standart akıllı telefonların taşınabilirliğinden ödün vermiyor. 80 W kablolu şarjı destekleyen telefonun, sadece 512 GB'lık versiyonu 80 W kablosuz şarj desteğine sahip.

    8300 mAh bataryalı Honor X70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat Tam Boyutta Gör
    Telefonda, 6,79 inç büyüklüğe, 1200x2640 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran yer alıyor. 3840 Hz PWM karartma ve HDR desteğine sahip ekran, 6.000 nite kadar zirve parlaklık değerine ulaşabiliyor.

    Honor X70 sağlamlık açısından da iddialı. IP66, IP68 ve IP69 toz ve suya dayanıklılık sertifikalarına sahip olan telefon, 2,5 metreye kadar düşmeye karşı test edilmiş. Temperli cam ekran, iki katmanlı bir darbe emici yapının üzerine oturtulmuş. Bu yapı ise şok emici bir çerçeveye ve bal peteği benzeri bir destek yapısına yerleştirilmiş.

    Honor ayrıca cihazın 85 derece sıcaklıktaki suya, 4 saatlik sürekli tuz spreyi testine ve 6 metreye kadar su geçirmezliğe dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ekran, yoğun yağmur altında ya da eldivenle bile kullanılabiliyor. Ayrıca YoYo AI asistanı aracılığıyla cihazdan su ve toz tahliyesi yapılabiliyor.

    Telefonun arka tarafında OIS destekli 50 MP f/1.9 geniş açılı tek bir kamera bulunuyor. Ön taraftaysa 8 MP f/2.0'lık bir selfie kamerası yer alıyor.

    İşlemci tarafında, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti bizleri karşılıyor. İşlemciye, 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

    8300 mAh bataryalı Honor X70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat Tam Boyutta Gör

    Siyah, yeşil, beyaz ve kırmızı olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelen Honor X70, kutudan Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemiyle çıkıyor. 

    Honor X70 fiyatı

    Honor X70 şu anda ön siparişe açılmış durumda ve 18 Temmuz’da sevkiyatlara başlanacağı belirtiliyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

    • 8GB + 128GB: 195 dolar
    • 8GB + 256GB: 225 dolar
    • 12GB + 256GB: 250 dolar
    • 12GB + 512GB: 280 dolar

    Honor X70 özellikleri 

    • Ekran: 6.79 inç, 1200 x 2640 piksel, 120Hz, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm)
    • Bellek: 8 GB, 12 GB RAM
    • Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.9
    • Ön kamera: 8 MP, f/2.0
    • Batarya: 8.300 mAh, 80 W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76.1 x 7.8, 193 gr
    • Bağlantı ve diğer: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, kızılötesi, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlörler, IP68/IP69K dayanıklılık, Alüminosilikat cam
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_x70_is_official_with_mammoth_8300mah_battery-news-68634.php https://www.gsmarena.com/honor_x70_5g-13994.php
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