Galaxy'den ekran kartları için hız aşırtma uygulaması; Xtreme Tuner

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Hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Galaxy, hız aşırtma tutkunları için yeni bir uygulama yayımladı. Ekran kartından daha yüksek performans almak isteyen kullanıcılar için hazırlanan uygulama, kart parametlerinin takip edilmesine de olanak tanıyor. Firmanın ekran kartlarıyla birlikte sağlamaya başlayacağı uygulama sayesinde grafik kartlarının fan hızı kontrol edilebilecek, saat hızları ayarlanabilecek, sıcak durumu takip edilebilecek ve BIOS güncellemesi yapılabilecek. Galaxy'nin Xtreme Tuner isimli ekran kartı hız aşırtma uygulamasını buraya tıklayarak indiriebilirsiniz.