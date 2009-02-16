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Galaxy'den ekran kartları için hız aşırtma uygulaması; Xtreme Tuner

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,7b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'den ekran kartları için hız aşırtma uygulaması; Xtreme Tuner
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Hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Galaxy, hız aşırtma tutkunları için yeni bir uygulama yayımladı. Ekran kartından daha yüksek performans almak isteyen kullanıcılar için hazırlanan uygulama, kart parametlerinin takip edilmesine de olanak tanıyor. Firmanın ekran kartlarıyla birlikte sağlamaya başlayacağı uygulama sayesinde grafik kartlarının fan hızı kontrol edilebilecek, saat hızları ayarlanabilecek, sıcak durumu takip edilebilecek ve BIOS güncellemesi yapılabilecek. Galaxy'nin Xtreme Tuner isimli ekran kartı hız aşırtma uygulamasını buraya tıklayarak indiriebilirsiniz.


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bodyman700 10 yıl
yukarıda verdiğim valid deki değerlerle bir saat fear 2 oynadım gayet stabil çalışıyor neyse kısacası program işe yarıyor.
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fahdlan 10 yıl
valla arkadaslar , riva tunerle cıkmadıgım degerlere cıktım , o kucuk terstı gectı ama tabıkı bu kısa bısey 3DMARK la deniyecegim , şimdi vaktım yok sonra bakarıs artık , bu arada en önemlisi tabıkı ekran kartın fan kontrolu super
hiçbişeyi olmasa dahi sadece fan kontrolu için bile kullanılır ... tavsıye ederım ...
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VenomS 10 yıl
bende kullanıyorum ve şimdiye kadar hiç bir program ile oc yapamadığım GeForce 8200 ob ekran cipini oc yapbildim denemelerim devam ediyor şu anda Gpu:500@600 Shader:1200@1300 ve hem test yapıp hemde uygulayabiliyorum iyi bir program

Not: Şu anda 650 gpu için son görünüyor Shader 1600 de birde 7600GS ve 2mx 400 agp'de denenim onda da çalışıyor bilgilerinize :)
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U_şen 10 yıl
Deneyip bilgi verenler için teşekkürler ,daha çok ekran kartında demek lazım aslında stabilite için.
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bodyman700 10 yıl
güzel bir program gibi görünüyor. üstteki mesajımdaki 8600gt mi quadro fx1700 e soft modlu olarak kullanıyorum ve gpu-z görüntüsü aldım. techpowerup.com/... buyrun bakalım :D
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bodyman700 10 yıl
şu an indirdim ve kullanıyorum. herhangi bir ekran kartıyla uyum gösterbiliyor sanırım. msi nx8600gt t2d256ez pasif soğutuculu ekran kartıma %10 (normaldede bu kadara msi ın verdiği programla ulaşabiliyorsunuz) oc yaptım ve şu anda sorun yok.
normal gibi görünüyor şu an...
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esses... 10 yıl
Linkteki dosyayı indiriyorum CRC hatası veriyor....
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U_şen 10 yıl
Programı kurup kullanan arkadaşlar varsa bilgilendirsin lütfen
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MÜŞAVİR 10 yıl
Sadece galaxy ekran kartları ilemi kullanılabilecek
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max975 10 yıl
çok güzel bir program
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