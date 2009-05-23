Galaxy'den yüksek performanslı ekran kartları için özel soğutucu; Fan Card

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy, yüksek performanslı ekran kartları için yeni bir soğutucu hazırlıyor. Firmanın Fan Card olarak isimlendirdiği yeni soğutucu kaslı görünümü ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başarırken özellikle yüksek performanslı ekran kartlarında kullanılması bekleniyor. Yeni bir tasarıma sahip olan ve 80mm'lik LED destekli üç adet fan ile donatılan soğutucu, ısı iletim teknolojisini temel alıyor ve ısı borularıyla destekleniyor.

Alüminyum tabanlıl çok sayıda yaprakla donatılan yeni soğutucunun 4-pin Molex konnektöründe güç aldığı ayrıca hız kontrolcüsüne sahip olduğu belirtiliyor. Güçlü özelliklerinin bir sonucu olarak çift slot tasarıma sahip olan Fan Card ekran kartı soğutucusunun yeni nesil Galaxy ekran kartlarında kullanılması bekleniyor.

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