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Galaxy'den yüksek performanslı ekran kartları için özel soğutucu; Fan Card

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,7b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'den yüksek performanslı ekran kartları için özel soğutucu; Fan Card
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy, yüksek performanslı ekran kartları için yeni bir soğutucu hazırlıyor. Firmanın Fan Card olarak isimlendirdiği yeni soğutucu kaslı görünümü ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başarırken özellikle yüksek performanslı ekran kartlarında kullanılması bekleniyor. Yeni bir tasarıma sahip olan ve 80mm'lik LED destekli üç adet fan ile donatılan soğutucu, ısı iletim teknolojisini temel alıyor ve ısı borularıyla destekleniyor.

Alüminyum tabanlıl çok sayıda yaprakla donatılan yeni soğutucunun 4-pin Molex konnektöründe güç aldığı ayrıca hız kontrolcüsüne sahip olduğu belirtiliyor. Güçlü özelliklerinin bir sonucu olarak çift slot tasarıma sahip olan Fan Card ekran kartı soğutucusunun yeni nesil Galaxy ekran kartlarında kullanılması bekleniyor.

Galaxy'den yüksek performanslı ekran kartları için özel soğutucu; Fan Card
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St Batuhan 10 yıl
Görünüm güzel ama biraz daha özenselermiş keşke nese diğer yön performans iyi olur ama ses tabi tartısılır :(
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pegasus1881 10 yıl
Accelero Xtreme cakması olmus bu bıraz


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cihangir151 10 yıl
yok abi çekeceksin klimanın borularını dolayacak bırakacaksın carta curta ondan sonra ver ayarı gitsin :))
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sertacaygun 10 yıl
Böylece üç ya da dört yuvalık kartlara mı sahip olacağız ?
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kaptanos 10 yıl
Ben iyi bir kullanıcının yani neye para verdiğini bilen üst düzey bir kullanıcıda bahsediyorum. Gidip böyle bir ekran kartı soğutucu alacağını hiç sanmam. Bu ürün tamamen parası olan ve fazla araştırmayan keisme yönelik diye düşünüyorum. Zaten üstünde 3 fanla beraber gelmeside bunu gösteriyor. Şu lafı söyleyen kesim için: Ufff soğutucuya bak lan 3 tane fanı var bu ekran kartının donrurur .....
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Hobo. 10 yıl
Min. devirde fazla ses yapmazlar heralde. Zaten min. devirdeykende yeteri kadar soğutacağından eminim.
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drserk 10 yıl
yeni nesil ekran kartları derken gtx 295 için de uyumlu mu acaba? bir de ses konusu önemli...
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TELESCOPE 10 yıl
ses + devir bu aradaki uyum seste belirleyici olacaktır zaten
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Titus Pullo 10 yıl
Urun cok estetik olmus lakin arkadasin dedigi gibi biraz ses yapcak gibi, velhasıl yapacagi sesde daha cok nasil nedir boguk, bass, kalin ses verir oda insani cok rahatsiz etmez.
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01Mrt 10 yıl
Değişik bişey olmuş ama fanlar çok basit duruyor, "ses yaparım ben" diyorlar sanki... :)
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