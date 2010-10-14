GameFirst Yasal Olmayan Özel Sunucularla Mücedele Etmeye Devam Ediyor

GamersFirst, oyuncularının oyun keyfini tehdit eden yasal olmayan özel sunuculara karşı verdiği mücadelenin ayrıntılarını bir basın toplantısı ile kamuoyuna aktardı.

Başta Knight Online olmak üzere GamersFirst portföyünde yer alan oyunları yasal olmayan özel sunucularda oynatan ve bu özel sunucuların barındırılması için yer sağlayarak oyun tutkunlarının oyun keyfini tehlikeye atan kişiler hakkında başlatılan hukuki süreç hız kesmeden devam ediyor. 13 Ekim 2010 Çarşamba günü Nişantaşı Sofa Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısıyla bu süreçteki son gelişmeleri paylaşan GamersFirst, oyuncuları sonu kredi kartı ve sanal banka hırsızlıklarına varabilen ve fikri mülkiyet haklarının ihlali sonucu suç unsuru oluşturarak ciddi maddi tazminatlara zemin hazırlayan bu sunucularda oyun oynamamaları konusunda bir kez daha uyardı.

Gamersfirst tarafından bu amaçla sürdürülen hukuki mücadeleyle eşzamanlı olarak farklı illerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda özel sunucu sahibi ve bu sunucuları barındıran hosting firmaları hakkında hukuki işlem başlatıldığını ifade eden Türkekul Hukuk Bürosu’ndan Avukat Tuğrul Sevim, ilgili yasal düzenlemelere göre, özel sunucularda GamersFirst porftöyünde yer alan oyunları hukuka aykırı bir şekilde oynatanları hapis cezasını da içeren yaptırımlar ve milyon dolarlara varan tazminat bedelleri beklediğini, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki benzer davalarda 90 milyon dolara kadar tazminat bedellerine hükmedildiğini, bu bağlamda Türkiye’de de benzer davaların devam ettiğini ve bir çoğunun sonuçlanma aşamasına geldiğini de sözlerine ekledi.

Oyunlar neden yasal sunucularda oynanmalı?

“Ortaya çıkabilecek güvenlik riskleri sebebiyle, oyuncuları özel sunucularda oyun oynamamaları için uyardıklarını belirten GamersFirst Türkiye Ülke Müdürü Gülümser Baran Şen ise “Yasal olmayan özel sunucularda oynanan oyunlar, oyuncuların güvenliği için büyük riskler taşıyor. Bu tarz sunucularda oyun oynayanlar, birçok yasal şikayete maruz kaldıkları gibi, karakterlerinin başkalarınca ele geçirilip kullanılması, sahip oldukları oyun içi eşyaların çalınması, banka ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi, bilgisayarlarının başka suçların işlenmesinde “zombi bilgisayar” olarak kullanılması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor”. dedi

Gamersfirst tüm oyunseverlere Knight Online sunucu ve client yazılımlarının kesinlikle ücretsiz olarak dağıtılmadığını ve ülkemizdeki tek hak sahibinin yine Gamersfirst olduğunu hatırlatmayı bir görev biliyor. Gamersfirst dışındaki tüm özel sunucuların yasa dışı olduğu ve bu gerçeğin aksini iddia eden kişilere asla itibar edilmemesi gerektiğini de önemle vurguluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı