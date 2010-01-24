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Garmin-Asus birlikteliğinin en yeni ürünü: Nuvifone M10

9 yıl
22,2b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Garmin-Asus birlikteliğinin en yeni ürünü: Nuvifone M10
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Garmin - Asus birlikteliğinin yeni ürünü Nuvifone M10, teknik özellikleriyle birlikte gün ışığına çıktı. Dünya lansmanının Şubat ayındaki Mobile Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilmesi beklenen yeni telefon, sınıfında Windows Mobile 6.6 (6.5.3, kod adı Maldives) ile gelen ilk model olabilir. 3.5" WVGA TFT dokunmatik ekrana sahip olan Nuvifone M10, üreticisi henüz açıklanmasa da 600MHz'de çalışan ARM tabanlı işlemci kullanacak. 512MB RAM ve 512MB ROM bellekle donatılan akıllı telefonda ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3G, WiFi, GPS ve Bluetooth gibi özelliklere de yer veriliyor.

Daha fazla depolama alanı için microSD bellek kartı desteği sunan Nuvifone M10, M20 ve G60 modellerinde olduğu gibi Garmin'in tüm navigasyon hizmetlerininden de faydalanabilecek. Konum belirleme yetenekleri açısından sınıfındaki en güçlü modellerden biri olması beklenen Garmin-Asus Nuvifone M10, Tayvan'da ön-sipariş listelerine 435$ seviyesinden girmiş durumda.


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aymen_sezer 8 yıl
Asusla Garmin kesinlikle HTC den daha iyi durumda ben HTC kullanıyordum senelerdirde windows mobile kullanıyorum ve Asusla Garmin bu işi çok iyi yapmış ekran hassasiyeti gayet başarılı zaten GPS dicek laf yok yok sonuç olara Garmin sistemi mevcut win tuşuna basılı tutunca aynı win7 gibi geçiş efekti vermiş ayrıca HTC sağ köşede çalışan programları kapamak ıcın tek tek çarpıya basıyordun fakat Asusla Garmin tüm programları kapata bılıyorsun PDA daha hızlı HTC Touc HD kadar seri olmaya bilir fakat diğer muadillerine göre gayet başarılı tasarımına gelince kişiye göre değişe bilir beki kasayı biraz daha ince yapabilirlerdi.
sonuç ürünü ben şuan kullanıyorum ve menmunum kamera çekimi çok güzel ama arka tafa bir flas koyabilirlerdi. bundan başkada bir eksiği oldugunu düşünmüyorum harita güncellemerini hüçretsiz olarak GPS üzerinden yapabiliyorsunuz.
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sotoxs 9 yıl
samsung star yazmayı unutmuşlar
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darkaura 9 yıl
Asusla Garmin, yaptıkları ismin hakkını veremiyen iki firma.
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ten_don 9 yıl
darkaura

Asusla Garmin, yaptıkları ismin hakkını veremiyen iki firma.

bu şaka degil mi
because ikiside sektörünün lideri
üstelik cümlen devrik
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baykanizm 9 yıl
walla güzel olmuş. fiyatı da uygun olursa cok satar
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talh4wk 9 yıl
tr'de fiyatı 2 ye katlar..

aynen +1
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CoreXXX 9 yıl
güzel alet, çok şık duruyor
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KeanuReeves 9 yıl
modeller giderek birbirine benziyor.
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drserk 9 yıl
asıl creative'den x-fi ses kalitesine sahip bir mobil telefon bekliyorum...
mobilephone-reviews.com/...
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sacrificeson 9 yıl
yakında zune phone geliyor microsoft un asıl onu bekleyin...
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Batuist 9 yıl
ekrana göre kasa büyük.. ya kasayı biraz daha küçültüp ekranın kenarlarındaki o kötü görünen kasayı daraltmalılar yada bence hiç bu işe bulaşmasınlar..
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Mertcan. 9 yıl
Gayet şık bir ürün olmuş , iPhone alternatifleri geliyor ne güzel HTC gibi garmin-asus da umarım çok güzel ürünler çıkartır bu alanda daha.
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Erasmus78 9 yıl
Tasarımı berbat bence. Zira aynı boyuta daha büyük ekran sığdırılabilirdi. Bkz: HD Touch HD2
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