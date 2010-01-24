Garmin-Asus birlikteliğinin en yeni ürünü: Nuvifone M10

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Garmin - Asus birlikteliğinin yeni ürünü Nuvifone M10, teknik özellikleriyle birlikte gün ışığına çıktı. Dünya lansmanının Şubat ayındaki Mobile Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilmesi beklenen yeni telefon, sınıfında Windows Mobile 6.6 (6.5.3, kod adı Maldives) ile gelen ilk model olabilir. 3.5" WVGA TFT dokunmatik ekrana sahip olan Nuvifone M10, üreticisi henüz açıklanmasa da 600MHz'de çalışan ARM tabanlı işlemci kullanacak. 512MB RAM ve 512MB ROM bellekle donatılan akıllı telefonda ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3G, WiFi, GPS ve Bluetooth gibi özelliklere de yer veriliyor.

Daha fazla depolama alanı için microSD bellek kartı desteği sunan Nuvifone M10, M20 ve G60 modellerinde olduğu gibi Garmin'in tüm navigasyon hizmetlerininden de faydalanabilecek. Konum belirleme yetenekleri açısından sınıfındaki en güçlü modellerden biri olması beklenen Garmin-Asus Nuvifone M10, Tayvan'da ön-sipariş listelerine 435$ seviyesinden girmiş durumda.