Garmin ve Asus iş birliğine gitti, GPS odaklı yeni telefonlar yolda

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Küresel yer belirleme sistemleri pazarının lider oyuncularından biri olan Garmin bir süre önce GPS yetenekleriyle ön plana çıkacak yeni bir cep telefonu üzerinde çalıştığını açıklamış ve firmanın nüvifone olarak isimlendirilen ilk modeli gün ışığına çıkmıştı. Tabii firma adına cep telefonunun hacimli üretimini kimin yapacağı merak konusu olmuş daha sonra arkadaki ismin Asus olduğu anlaşılmıştı.

Garmin ve Asus yaptıkları resmi açıklamayla yeni bir ortaklığa giderek müşterek hareket edeceklerini açıkladı. Garmin-Asus adı verilen yeni iş birimiyle her iki firmanın kaynaklarını bir araya getirerek bölge-pazar odaklı çözümler hazırlayacakları bildiriliyor. Garmin'in yeni telefonuyla başlayan birliktelik kurulan yeni birimle daha ileri bir aşamaya geçerken resmi birlikteliğin ilk meyvalarını önümüzdeki aylarda vermesi bekleniyor.

Başlamasına artık iki haftadan daha az bir süre kalan Mobil Dünya Kongresi'nde nüvifone (G60) modelinin yanı sıra detayları henüz bilinmeyen ikinci bir akıllı telefonu daha göstermesi beklenen ikilinin yılın ilerleyen dönemlerinde özellikle GPS yetenekleriyle ön plana çıkacak yeni telefonlar duyurması bekleniyor. Tabii bu birlikteliğin GPS cihazları da üreten Asus'un ilgili çözümlerine olan etkisini ise zaman gösterecek.