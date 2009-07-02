Gartner: Windows 7'nin düşen PC satışlarını toparlamasını beklemiyoruz

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Bağımsız piyasa araştırmalarıyla tanınan Gartner, yeni raporunda Windows 7'nin bilgisayar pazarındaki olası etkilerini gündeme aldı. Gartner analisteleri, global lansmanı 22 Ekim'de gerçekleştirilecek 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin düşmekte olan PC satışlarını kurtarmasının beklenmediğini açıkladılar. Gartner'a göre 274 milyon bilgisayarın satılacağı 2009 yılında, toplam satış bir önceki yıl ile kıyaslandığında global ekonomik krizin yarattığı daralmaya da bağlı olarak %6 oranında düşmüş olacak.

Gartner araştırma direktörü George Shiffler, Windows 7'nin aldığı tüm pozitif yorumlara rağmen, yeni işletim sistemi lanse ediliyor diye pazarda sezonsal akımlardan farklı bir beklentinin gerçekleşeceğini ummadıklarını ifade etti. Gartner, PC satışlarındaki düşüşün en az iki çeyrek dönem yani bir yarım yıl daha devam edeceğini düşünüyor.