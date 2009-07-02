Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gartner: Windows 7'nin düşen PC satışlarını toparlamasını beklemiyoruz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gartner: Windows 7'nin düşen PC satışlarını toparlamasını beklemiyoruz
Tam Boyutta Gör

Bağımsız piyasa araştırmalarıyla tanınan Gartner, yeni raporunda Windows 7'nin bilgisayar pazarındaki olası etkilerini gündeme aldı. Gartner analisteleri, global lansmanı 22 Ekim'de gerçekleştirilecek 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin düşmekte olan PC satışlarını kurtarmasının beklenmediğini açıkladılar. Gartner'a göre 274 milyon bilgisayarın satılacağı 2009 yılında, toplam satış bir önceki yıl ile kıyaslandığında global ekonomik krizin yarattığı daralmaya da bağlı olarak %6 oranında düşmüş olacak.

Gartner araştırma direktörü George Shiffler, Windows 7'nin aldığı tüm pozitif yorumlara rağmen, yeni işletim sistemi lanse ediliyor diye pazarda sezonsal akımlardan farklı bir beklentinin gerçekleşeceğini ummadıklarını ifade etti. Gartner, PC satışlarındaki düşüşün en az iki çeyrek dönem yani bir yarım yıl daha devam edeceğini düşünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
x1650Pro 10 yıl
bi çıkamadı gitti şu windows 7 de
aylardır kafa beyin koymadılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Commander 10 yıl
İşletim sistemi satışı niye etkilensin ki mantığı çözemedim ben.

"- AA Windows 7 çıkmış hadi gidip bilgisayar alalım! " diycek biri varmı bu dünyada ?

Zaten çok iyi olmadığı söyleniyor.

Bakalım bedava geçiş hakkı sunsunlar 2009 da alanlara deneyelim bizde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Yeni işletim sistemi çıktı diye kim yeni bilgisayar aldı ki ? Direk işletim sistemini güncellediler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
windows 7 'nin düşük sistem gereksinimi ile üretilmesinin en büyük sebebi XP kullanıcılarına yeni işletim sistemi aldırmak.. microsoftta hedef XP kullanıcıları... yeni sistem sattırmak filan değil.. milyon kez söyledi firma bunu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 10 yıl
Kimse ummuyor zaten.Bende , o da , şu da , bu da...Çok merak edenler lisansını satın alır.İllaki bilgisayar yanında alınacak diye bir kaide yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Seagate'den 2,5" de 500GB kapasite 7200RPM hız! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim