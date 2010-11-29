Gateway'den Core i5 işlemcili 11.6-inç dizüstü bilgisayar

Acer'ın iştiraklerinden birisi olan Gateway, 11.6-inç boyutuyla netbook segmentine giren ancak sahip olduğu donanım özellikleriyle notebook'lara meydan okuyan yeni bir model hazırladı. Ultra-taşınabilir yapı içerisinde dizüstü bilgisayar performans vaad eden EC19C-A52C/S model isimli kompakt sistem, 1366 x 768 piksel çözünürlüğüne destekleyen 11.6-inç ekrana sahip. Intel'in standart olarak .133GHz'de çalışan ancak Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek frekansını 1.86GHz'e kadar çıkartabilen çift çekirdekli Core i5-470UM işlemcisinden güç alan sistem, 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics birimi ile sunulan sistemin ağırlığı 1.35 Kg olarak açıklandı. Üzerinde ayrık ekran kartı olmadığı için yeni nesil oyunlar noktasında çok iddialı olmasa da yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabilen sistem, 11.6-inç ekran HD videolar için yetersiz gelir diyen kullanıcılar için HDMI portuna da sahip. 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP kamera ve Windows 7 Home Premium işletim sistemi gibi detaylara sahip olan Gateway'in yeni sistemi 6 hücreli pil ile 6 saate kadar pil süresi sağlıyor ve yurt dışında 772 dolar seviyesinde satışa sunuluyor.