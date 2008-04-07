GeCube'den özel soğutuculu yeni Radeon HD 3850

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Özellikle hazırladığı detayları farklılaştırılmış Radeon HD 3870 X2 modeli ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran üreticilerden GeCube'ün hazırladığı yeni bir ekran kartı daha ortaya çıktı. Firmanın Radeon HD 3850 temelli yeni ekran kartı özellikle sahip olduğu soğutucusu ile dikkat çekiyor. Referans tasarıma göre çok daha etkin bir soğutma performansı sunduğu ifade edilen yeni soğutucu yine referans tasarımın aksine tek slot değil çift slot yer işgal ediyor. 256-bit bellek veri yolu, 512MB GDDR3 belleği ve 320 adet paralel işlemcisi bulunan ekran kartının saat hızları ise ATi'nin standart değerlerini koruyor. Yani grafik işlemcisi 668MHz, bellekler ise 1656MHz'de çalışıyor. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV670 gpu'su üzerine kurgulanan kart Universal Video Decoder özelliği sayesinde yüksek tanımlı videolara yönelik olarak donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğu da bulunan GeCube'ün yeni kartı üzerinde ayrıca çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı da bulunuyor. Kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen kartın fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.