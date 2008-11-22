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GeForce 180.70 beta sürücüsü indirilebilir durumda

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,9b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Big Bang II olarak tanımlanan 180 serisi GeForce sürücü ailesinin WHQL sertifikalı ilk temsilcisi olan versiyon 180.40'ı yeni duyuran Nvidia cephesinden yeni bir sürücü haberi daha geldi ve 180.70 sürüm numaralı yeni beta sürücüsünün indirilebilir olduğu bildirildi.

Her ne kadar sürücü Nvidia tarafından henüz yayınlanmış olmasa da gün ışığına çıkmış durumda. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan GeForce 180.70 beta sürücüsü PhysX 8.10.13 yazılımını da içeriyor.

GeForce 180.70 beta sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 180.70 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 180.70 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 180.70 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 180.70 beta (Windows Vista 64bit)


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Gkhannn 11 yıl
ben whql 180.48 kurdum çöktü sistem sonra 178.24'e döndüm.180.48'de böyle olan varmı?
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dogan_1977 11 yıl
acaba 180.48 whql de bir eksikmi var.daha haftasını doldurmadan 180.70 beta yayınlandı.
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fatihcr 11 yıl
vallahi yüksek çözünürlükte tüm kalite ayarları yüksekken 8800 gt ile bahsettiğin şekilde performans alabileceğini sanmıyorum, bende 9800 gtx var ve senin kadar başarılı değil ilginç.
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evo_tr 11 yıl
Aynı mesajı 3 kere yazmışsın,her neyse oyunda tek faktor ekran kartı değildir,işlemci ve bellek te etki eder performansa.
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fatihcr 11 yıl
vallahi yüksek çözünürlükte tüm kalite ayarları yüksekken 8800 gt ile bahsettiğin şekilde performans alabileceğini sanmıyorum, bende 9800 gtx var ve senin kadar başarılı değil ilginç.
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fatihcr 11 yıl
vallahi yüksek çözünürlükte tüm kalite ayarları yüksekken 8800 gt ile bahsettiğin şekilde performans alabileceğini sanmıyorum, bende 9800 gtx var ve senin kadar başarılı değil ilginç.
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Gkhannn 11 yıl
gprs78 8800GT'nin cod5'i full çalıştırması süper bendede 8800GT'nin cod5 performansını merak ediyodum saol
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gprs78 11 yıl
Bilgisayarcıya gittim adama ikinci el 9800gtx - 4850 falan varmı dedim adam ne gerek var dedi senin kart şu an her oyunu kaldırır dedi . Adamda 2600 pro mu ne vardı full oynuyorum diyodu
cod5 i tabi düşük çözünürlüktür illaki.
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gprs78 11 yıl
Yalnız bu kriz iyi oldu adamlar deli gibi optimize ediyorlar 8800gt im ile cod 5 oynarken sanki konsol daymışım gibi hissettim herşey full 1680x1050 yürü be takılma yok atlama yok ...

Bu aralar konsol almayı düşünüyordum vazgeçtim gibi bişey oldu yani!
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Rampage 11 yıl
Helâl, adamlar deli gibi çalışıyorlar. WHQL daha dün çıktı yahu.
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max975 11 yıl
bu ne yavv hergün ekran kartı sürüçüsü yüklüyoruz
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