GeForce 180.70 beta sürücüsü indirilebilir durumda

Big Bang II olarak tanımlanan 180 serisi GeForce sürücü ailesinin WHQL sertifikalı ilk temsilcisi olan versiyon 180.40'ı yeni duyuran Nvidia cephesinden yeni bir sürücü haberi daha geldi ve 180.70 sürüm numaralı yeni beta sürücüsünün indirilebilir olduğu bildirildi.

Her ne kadar sürücü Nvidia tarafından henüz yayınlanmış olmasa da gün ışığına çıkmış durumda. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan GeForce 180.70 beta sürücüsü PhysX 8.10.13 yazılımını da içeriyor.

GeForce 180.70 beta sürücüsünü indirmek için;



- GeForce 180.70 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 180.70 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 180.70 beta (Windows Vista 32bit)

- GeForce 180.70 beta (Windows Vista 64bit)