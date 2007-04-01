GeForce 8500GT, 8600GT ve 8600GTS 3DMark 2006 Sonuçları

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Nvidia'nın merakla beklenen yeni nesil DirectX 10 destekli orta sınıf kartları ATi'nin 23 Nisan itibariyle yapmayı planladığı R600 tanıtım toplantısından yaklaşık 1 hafta önce 17 Nisan'da lanse edilecekler. Nvidia bu adımı ile orta sınıf kartlarını ATi'nin eş değer çözümlerine göre ortalama 1,5 ay önce piyasaya sunmuş olacak. Ekran kartı dünyasının en hareketli segmenti olan orta sınıfta Nvidia'nın bahsi geçen yeni oyunuclarının 3DMark 2006 test sonuçları hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Elimize geçen son test sonuçlarına göre, 3D Mark 2006 Testinde, GeForce 8600 GTS: 7K (Ortalama 7000 Puan) GeForce 8600 GT : 5.9K (Ortalama 5900 Puan) GeForce 8500 GT : 2.9K (Ortalama 2900 Puan) Tabii alındığı belirtilen bu skorlara imza atan sistemin özellikle işlemcisinin 4 çekirdekli Core 2 Extreme QX6700 olduğunu belirtmekte de fayda var.