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GeForce 8500GT, 8600GT ve 8600GTS 3DMark 2006 Sonuçları

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 8500GT, 8600GT ve 8600GTS 3DMark 2006 Sonuçları
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Nvidia'nın merakla beklenen yeni nesil DirectX 10 destekli orta sınıf kartları ATi'nin 23 Nisan itibariyle yapmayı planladığı R600 tanıtım toplantısından yaklaşık 1 hafta önce 17 Nisan'da lanse edilecekler. Nvidia bu adımı ile orta sınıf kartlarını ATi'nin eş değer çözümlerine göre ortalama 1,5 ay önce piyasaya sunmuş olacak. Ekran kartı dünyasının en hareketli segmenti olan orta sınıfta Nvidia'nın bahsi geçen yeni oyunuclarının 3DMark 2006 test sonuçları hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Elimize geçen son test sonuçlarına göre, 3D Mark 2006 Testinde, GeForce 8600 GTS: 7K (Ortalama 7000 Puan) GeForce 8600 GT : 5.9K (Ortalama 5900 Puan) GeForce 8500 GT : 2.9K (Ortalama 2900 Puan) Tabii alındığı belirtilen bu skorlara imza atan sistemin özellikle işlemcisinin 4 çekirdekli Core 2 Extreme QX6700 olduğunu belirtmekte de fayda var.
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blackheelll 11 yıl

beyler bende palit 8600GT var "3DMARK06" score " 4.9 K " " 4900 puan " aldım sizce nasıl

SİSTEM :

Q6600 2.4 QUAT CORE İŞLEMCİ
3 GB 667 MHZ RAM
PALİT 8600GT ERKAN KARTI
500GB HARDDİSK
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canskru 12 yıl
arkadaşlar bende geforce 8800gts var sparkle nin onla 8100 puan aldım 3dmark2006 da default ayarlarda

intel core2duo e6420
3 gb ddr667 mhz ram
asus commando anakart var 450 watt ta psu var.

iyi mi sizce??
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CeFurkan 12 yıl

Orjinalden alıntı: canskru

arkadaşlar bende geforce 8800gts var sparkle nin onla 8100 puan aldım 3dmark2006 da default ayarlarda

intel core2duo e6420
3 gb ddr667 mhz ram
asus commando anakart var 450 watt ta psu var.

iyi mi sizce??




hocam overclock cek derim
benim imzamda aldigim degerlere bak ^^

bendede msi var 8800 gts
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laboar 12 yıl
benm puanım 6276 bu normal mi her ayrıntı lnkte var yanlız ddr2 ram benkiler


http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=9953569
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hadesmania 12 yıl
Arkadaşlar 3d mark 06 skorum resimde. Sistemimide ortan görebilirsiniz. Çok düşük puan alıyorum son zamanlarda tek yaptığım değişiklik bios u update etmek. daha önce de 4711 almıştım. Nedeni ne olabilir sizce?

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hadesmania 12 yıl
Arkadaşlar sorunuma cevap verecek kimse yokmu?
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kobb 12 yıl
Arkadaşlar 8500 GT giriş seviyesinin en üstü. Yani puanı o seviyeye göre iyi. Kaldı ki eminim üst modellerdeki fiyat indirimlerinden az da olsa bu modeller de nasibini alacaktır ve fiyatı daha da makul seviyelere iner bence.
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Stacker80 12 yıl
8600 GTS düşünülebilinir belki 8600 GT

ama 8500GT bosuna cıkıyor gibi o puanla hangi dx10 oyunu oynatıcak.
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Nevfel 12 yıl
Bu 7000 değeri o.c'siz 8600 gts içindir herhalde?
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