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    Dimensity 9400, grafik performansı ve verimliliğinde A18 Pro'ya fark atıyor!

    MediaTek Dimensity 9400, grafik performansı ve verimliliğiyle göz kamaştırıyor. Yonga seti, grafik testinde Apple A18 Pro'ya hem performans hem de verimlilik konularında fark attı.
    Dimensity 9400, grafik performansında A18 Pro'ya fark atıyor! Tam Boyutta Gör
    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400, grafik performansı ve verimliliğiyle göz kamaştırıyor. Yonga seti, Golden Reviewer tarafından grafik testinde Apple A18 Pro'ya hem performans hem de verimlilik konularında fark attı.

    Bugüne kadar yapılan testlerde Dimensity 9400, işlemci performansında A18 Pro ile başabaş sonuçlar elde ederken, Snapdragon 8 Elite'in bir miktar gerisinde kaldığını görmüştük. Ancak söz konusu GPU performansı olduğunda Dimensity 9400 performansıyla rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. 

    Dimensity 9400 GPU performansıyla göz kamaştırıyor

    3DMark'ın Solar Bay ışın izleme testinde, Dimensity 9400 11,4 watt güç tüketimiyle 11.817 puan elde ederken, A18 Pro 11,1 watt güç tüketimiyle 8.587 puan elde edebiliyor. Dolayısıyla Dimensity 9400, bu testte A18 Pro'dan %30 daha verimli çalışmayı başarıyor.

    Dimensity 9400, grafik performansında A18 Pro'ya fark atıyor! Tam Boyutta Gör

    Dimensity 9400, grafik performansında A18 Pro'ya fark atıyor!

    Dimensity 9400, grafik performansında A18 Pro'ya fark atıyor! Tam Boyutta Gör

    Diğer testlerde de benzer sonuçlar elde edildi. 3DMark'ın Steel Nomad Light ve WildLife Extreme testlerinde, Dimensity 9400 daha az güç çekmesine rağmen A18 Pro'dan daha yüksek skorlar almayı başardı ve yaklaşık %40'lık bir verimlilik avantajı elde etti. Daha önce yapılan başka bir testte Dimensity 9400'in, Snapdragon 8 Elite'i grafik performansında geçtiğini görmüştük. Bu sonuçlar, Dimensity 9400'ün yüksek grafik performansıyla oyunlarda ve GPU gerektiren diğer uygulamalarda çok iyi bir seçim haline getiriyor.

    MediaTek'in açıklamalarına göre Dimensity 9400, ARM'ın 12 çekirdekli Immortalis-G925 GPU'su ile önceki nesle göre ışın izleme performansında %40 ve en yüksek performansta %41 artış getiriyor. Ayrıca, oyun için süper çözünürlük ve görsel kaliteyi geliştirmek üzere tasarlanmış MediaTek'in HyperEngine teknolojisini içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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