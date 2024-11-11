Dimensity 9400, grafik performansı ve verimliliğinde A18 Pro'ya fark atıyor!

Bugüne kadar yapılan testlerde Dimensity 9400, işlemci performansında A18 Pro ile başabaş sonuçlar elde ederken, Snapdragon 8 Elite'in bir miktar gerisinde kaldığını görmüştük. Ancak söz konusu GPU performansı olduğunda Dimensity 9400 performansıyla rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.
Dimensity 9400 GPU performansıyla göz kamaştırıyor
3DMark'ın Solar Bay ışın izleme testinde, Dimensity 9400 11,4 watt güç tüketimiyle 11.817 puan elde ederken, A18 Pro 11,1 watt güç tüketimiyle 8.587 puan elde edebiliyor. Dolayısıyla Dimensity 9400, bu testte A18 Pro'dan %30 daha verimli çalışmayı başarıyor.
Diğer testlerde de benzer sonuçlar elde edildi. 3DMark'ın Steel Nomad Light ve WildLife Extreme testlerinde, Dimensity 9400 daha az güç çekmesine rağmen A18 Pro'dan daha yüksek skorlar almayı başardı ve yaklaşık %40'lık bir verimlilik avantajı elde etti. Daha önce yapılan başka bir testte Dimensity 9400'in, Snapdragon 8 Elite'i grafik performansında geçtiğini görmüştük. Bu sonuçlar, Dimensity 9400'ün yüksek grafik performansıyla oyunlarda ve GPU gerektiren diğer uygulamalarda çok iyi bir seçim haline getiriyor.
MediaTek'in açıklamalarına göre Dimensity 9400, ARM'ın 12 çekirdekli Immortalis-G925 GPU'su ile önceki nesle göre ışın izleme performansında %40 ve en yüksek performansta %41 artış getiriyor. Ayrıca, oyun için süper çözünürlük ve görsel kaliteyi geliştirmek üzere tasarlanmış MediaTek'in HyperEngine teknolojisini içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über