Dimensity 9400, grafik performansı ve verimliliğinde A18 Pro'ya fark atıyor!

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Tam Boyutta Gör MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400, grafik performansı ve verimliliğiyle göz kamaştırıyor. Yonga seti, Golden Reviewer tarafından grafik testinde Apple A18 Pro'ya hem performans hem de verimlilik konularında fark attı.

Bugüne kadar yapılan testlerde Dimensity 9400, işlemci performansında A18 Pro ile başabaş sonuçlar elde ederken, Snapdragon 8 Elite'in bir miktar gerisinde kaldığını görmüştük. Ancak söz konusu GPU performansı olduğunda Dimensity 9400 performansıyla rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.

Dimensity 9400 GPU performansıyla göz kamaştırıyor

3DMark'ın Solar Bay ışın izleme testinde, Dimensity 9400 11,4 watt güç tüketimiyle 11.817 puan elde ederken, A18 Pro 11,1 watt güç tüketimiyle 8.587 puan elde edebiliyor. Dolayısıyla Dimensity 9400, bu testte A18 Pro'dan %30 daha verimli çalışmayı başarıyor.

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Diğer testlerde de benzer sonuçlar elde edildi. 3DMark'ın Steel Nomad Light ve WildLife Extreme testlerinde, Dimensity 9400 daha az güç çekmesine rağmen A18 Pro'dan daha yüksek skorlar almayı başardı ve yaklaşık %40'lık bir verimlilik avantajı elde etti. Daha önce yapılan başka bir testte Dimensity 9400'in, Snapdragon 8 Elite'i grafik performansında geçtiğini görmüştük. Bu sonuçlar, Dimensity 9400'ün yüksek grafik performansıyla oyunlarda ve GPU gerektiren diğer uygulamalarda çok iyi bir seçim haline getiriyor.

Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400'e karşı test edildi 1 hf. önce eklendi

MediaTek'in açıklamalarına göre Dimensity 9400, ARM'ın 12 çekirdekli Immortalis-G925 GPU'su ile önceki nesle göre ışın izleme performansında %40 ve en yüksek performansta %41 artış getiriyor. Ayrıca, oyun için süper çözünürlük ve görsel kaliteyi geliştirmek üzere tasarlanmış MediaTek'in HyperEngine teknolojisini içeriyor.

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