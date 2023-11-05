Snapdragon 8 Gen 4 detaylanıyor: GPU tarafında Apple M2’den daha hızlı olacak

Adreno 830 Apple M2’den daha yüksek performans sergiliyor
Teknoloji dünyasındaki sızıntıları ile bilinen X kullanıcısı @Tech_Reve, platform üzerindeki yeni gönderisinde Snapdragon 8 Gen 4 hakkında konuştu. Bu gönderiye göre 8 Gen 4, 3nm sürecinde üretilecek ve bu sayede büyük bir performans artışı gösterecek. Gönderiye göre 8 Gen 4’te kullanılan Adreno 830 grafik birimi, 3DMark Wild Life Extreme testinde 7200 puan alarak 8 GPU çekirdekli Apple M2’den %10 daha yüksek performans sergilemiş.
Aynı gönderi, yonganın CPU performansı hakkında da önemli iddialarda bulunuyor. Buna göre Snapdragon 8 Gen 4, Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 2000 üzeri puan alırken çok çekirdek testinde 8600 puan almayı başarmış. @Tech_Reve sızıntılarını destekleyen ekran görüntüleri paylaşmadı ancak Qualcomm’un son yıllardaki başarısı, bu iddiaların gerçek olabileceğini gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 4’ün gelecek yılın sonlarında tanıtılması bekleniyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.