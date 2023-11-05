Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4 detaylanıyor: GPU tarafında Apple M2’den daha hızlı olacak

    Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtılması ile gözler, Qualcomm’un gelecek nesil işlemcisine döndü. Gelecek sene tanıtılması beklenen çip setten gelen ilk iddialar, oldukça sevindirici.
    Gelecek sene tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 4 detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda tanıttığı işlemciler ile dikkatleri üzerine çeken Qualcomm, önümüzdeki yıllarda başarılı ARM çipleri ile pazarda büyük bir rekabet başlatacak gibi duruyor. Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtılmasının ardından iddialar, firmanın gelecek nesil çiplerine çevrildi. Snapdragon 8 Gen 4 hakkında gelen bir iddia ise mobil teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek.

    Adreno 830 Apple M2’den daha yüksek performans sergiliyor

    Teknoloji dünyasındaki sızıntıları ile bilinen X kullanıcısı @Tech_Reve, platform üzerindeki yeni gönderisinde Snapdragon 8 Gen 4 hakkında konuştu. Bu gönderiye göre 8 Gen 4, 3nm sürecinde üretilecek ve bu sayede büyük bir performans artışı gösterecek. Gönderiye göre 8 Gen 4’te kullanılan Adreno 830 grafik birimi, 3DMark Wild Life Extreme testinde 7200 puan alarak 8 GPU çekirdekli Apple M2’den %10 daha yüksek performans sergilemiş.

    Aynı gönderi, yonganın CPU performansı hakkında da önemli iddialarda bulunuyor. Buna göre Snapdragon 8 Gen 4, Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 2000 üzeri puan alırken çok çekirdek testinde 8600 puan almayı başarmış. @Tech_Reve sızıntılarını destekleyen ekran görüntüleri paylaşmadı ancak Qualcomm’un son yıllardaki başarısı, bu iddiaların gerçek olabileceğini gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 4’ün gelecek yılın sonlarında tanıtılması bekleniyor.
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    acil geometri çözümleri haşlanmış patates ishale iyi gelir mi kimsin sen şüphesiz sen sen değilsin arapça yağlar enzimlerin yapısına katılır mı selectra 100 mg

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız