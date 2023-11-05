Snapdragon 8 Gen 4 detaylanıyor: GPU tarafında Apple M2’den daha hızlı olacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda tanıttığı işlemciler ile dikkatleri üzerine çeken Qualcomm, önümüzdeki yıllarda başarılı ARM çipleri ile pazarda büyük bir rekabet başlatacak gibi duruyor. Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtılmasının ardından iddialar, firmanın gelecek nesil çiplerine çevrildi. Snapdragon 8 Gen 4 hakkında gelen bir iddia ise mobil teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek.

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Adreno 830 Apple M2’den daha yüksek performans sergiliyor

Teknoloji dünyasındaki sızıntıları ile bilinen X kullanıcısı @Tech_Reve, platform üzerindeki yeni gönderisinde Snapdragon 8 Gen 4 hakkında konuştu. Bu gönderiye göre 8 Gen 4, 3nm sürecinde üretilecek ve bu sayede büyük bir performans artışı gösterecek. Gönderiye göre 8 Gen 4’te kullanılan Adreno 830 grafik birimi, 3DMark Wild Life Extreme testinde 7200 puan alarak 8 GPU çekirdekli Apple M2’den %10 daha yüksek performans sergilemiş.

Aynı gönderi, yonganın CPU performansı hakkında da önemli iddialarda bulunuyor. Buna göre Snapdragon 8 Gen 4, Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 2000 üzeri puan alırken çok çekirdek testinde 8600 puan almayı başarmış. @Tech_Reve sızıntılarını destekleyen ekran görüntüleri paylaşmadı ancak Qualcomm’un son yıllardaki başarısı, bu iddiaların gerçek olabileceğini gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 4’ün gelecek yılın sonlarında tanıtılması bekleniyor.



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Gelecek sene tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 4 detaylanıyor