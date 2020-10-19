GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır

Tam Boyutta Gör

Pandemi döneminin şartları dikkate alınarak okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasını fırsat bilerek iyi bir dizüstü bilgisayar almak isteyen öğrenciler için Monster markası Nvidia GeForce ekran kartlı pek çok seçenek sunuyor.

Nvidia GeForce gücü

Son dönemde geliştirdiği önemli teknolojilerle Nvidia oyun dünyasının yönünü belirliyor diyebiliriz. Ray Tracing yani RTX teknolojisi, DLSS 2.0 teknolojisi, Nvidia Studio teknolojisi bunlar arasında. Bu teknolojileri oyunculara ve son kullanıcılara sunan Nvidia bu sayede çok daha profesyonel işlerin ortaya çıkmasını sağladı.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

Örneğin RTX olarak tanımlanan ve ışık yansımalarını aynı gerçek hayattaki gibi simüle edebilen Ray Tracing çok gerçekçi grafiklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Gerçek zamanlı ışın izleme yakın dönemde çok yaygın bir kullanım alanı bulacak.

Tam Boyutta Gör

Işık yansıması hesaplamaları GPU içerisindeki bu iş için ayrılmış bulunan RT çekirdekleriyle gerçekleştiriliyor. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip bu algoritma ışık kaynağının cinsi, ışınların çarpacağı yüzeyin cinsi çarpma açısı ve objeler arası uzaklık gibi bir çok etkeni hesaba katarak gerçek hayattaki gördüğümüz yansımaları taklit ediyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan DLSS 2.0 teknolojisi Tensor yapay zeka çekirdeklerini kullanarak görüntü kalitesinde bir kayıp yaşamadan oyun performansını arttırabiliyor. Çizilecek objelerin önce düşük çözünürlükte köşe yumuşatmasız bir şekilde çizildiği bu teknikle elde edilen sonuç daha sonra Tensor çekirdekleri üzerinde çalıştırılan derin öğrenme ağları sayesinde yüksek çözünürlük ve köşe yumuşatmalı hale yükseltiliyor. Tabi bu yöntem aynı zamanda gürültü önleme amaçlı da kullanılabiliyor.

İlginizi Çekebilir

Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi

Tam Boyutta Gör

Nvidia Studio ise RTX ekran kartlarının pek çok farklı yaratıcı uygulamada donanımsal olarak hızlandırma yapmasını ve mümkün olan en hızlı şekilde işlemlerin tamamlanmasını sağlıyor. Sayısız Adobe ürünü, Davinci Resolve, Blender gibi pek çok uygulama Nvidia Studio’yu destekliyor.

Nvidie GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler

Monster markasının Nvidia GeForce ekran kartı barındıran iddialı dizüstü bilgisayarları mevcut. GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 ekran kartı gibi seçeneklerle tüm işleriniz ışık hızında tamamlanacak.

Tam Boyutta Gör

Semruk S7 V7.2 oyuncu dizüstü modeli GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 ekran kartı ile dikkat çekiyor. 17.3 inçlik LED ekranında Full HD çözünürlük sunan dizüstü modeli 240Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz RAM ve 500GB M.2 SSD depolama bulunan model Intel i7-10700K işlemcisinden güç alıyor. 3.8Kg ağırlığında olan Semruk S7 V7.2 oyuncu dizüstü modeli 4 adet de M.2 SSD disk desteği sunuyor.

Semruk S7 V7.1 oyuncu dizüstü modeli; GeForce RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 ekran kartı ile biraz daha aşağıya konumlanıyor. İşlemci, RAM, ekran, bellek, bellek yuvası ve ağırlık gibi değerler abisi ile aynı.

Tam Boyutta Gör

Tulpar T7 V21.2.1 dizüstü modeli GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 ekran kartı barındırıyor. 17.3 inçlik LED ekranında Full HD çözünürlük sunan dizüstü modeli 144Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. 16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz RAM ve 500GB M.2 SSD depolama bulunan model Intel i7-10875H işlemcisinden güç alıyor. 2.1Kg ağırlığında olan Tulpar T7 V21.2.1 dizüstü modeli 2 adet de M.2 SSD disk desteğine sahip.

Tulpar T7 V20.2 oyuncu dizüstü ise GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 ekran kartı ile geliyor. Ekran, işlemci, RAM, abisi ile aynı. Farklı olarak 256GB SAMSUNG PM981 M.2 SSD sürücü, 2.5Kg ağırlık, 3 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD + 1x 2.5" Disk) sayılabilir. Sadece bu modelde Windows 10 yerine FreeDos işletim sistemi yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Son olarak Abra A5 V15.8 dizüstü modeli biraz daha uygun fiyat arayanlara hitap ediyor. GeForce GTX1650 Ti 4GB GDDR6 ekran kartı ile iyi bir oyun deneyimi sunan modelde Intel i7-10750H işlemci, 15.6 inçlik Full HD LED ekran, 120Hz tazeleme hızı, 8GB (1x8GB) DDR4 2933MHz RAM, 250GB WD BLUE SN550 M.2 SSD, 3 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD + 1x 2.5" Disk) ve FreeDos işletim sistemi yer alıyor.

Nvidia GeForce ekran kartlı Monster dizüstü modellerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.monsternotebook.com.tr/2020-nvidia-geforce/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.