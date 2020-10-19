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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır

    Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte yeni bir dizüstü bilgisayar arayan öğrenciler için Nvidia GeForce ekran kartlarının gücünü sunan Monster dizüstü modelleri hazır.
    3 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır
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    Pandemi döneminin şartları dikkate alınarak okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasını fırsat bilerek iyi bir dizüstü bilgisayar almak isteyen öğrenciler için Monster markası Nvidia GeForce ekran kartlı pek çok seçenek sunuyor.

    Nvidia GeForce gücü

    Son dönemde geliştirdiği önemli teknolojilerle Nvidia oyun dünyasının yönünü belirliyor diyebiliriz. Ray Tracing yani RTX teknolojisi, DLSS 2.0 teknolojisi, Nvidia Studio teknolojisi bunlar arasında. Bu teknolojileri oyunculara ve son kullanıcılara sunan Nvidia bu sayede çok daha profesyonel işlerin ortaya çıkmasını sağladı.

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    Örneğin RTX olarak tanımlanan ve  ışık yansımalarını aynı gerçek hayattaki gibi simüle edebilen Ray Tracing çok gerçekçi grafiklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Gerçek zamanlı ışın izleme yakın dönemde çok yaygın bir kullanım alanı bulacak. 

    GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır
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    Işık yansıması hesaplamaları GPU içerisindeki bu iş için ayrılmış bulunan RT çekirdekleriyle gerçekleştiriliyor. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip bu algoritma ışık kaynağının cinsi, ışınların çarpacağı yüzeyin cinsi çarpma açısı ve objeler arası uzaklık gibi bir çok etkeni hesaba katarak gerçek hayattaki gördüğümüz yansımaları taklit ediyor.

    GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır
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    Diğer taraftan DLSS 2.0 teknolojisi Tensor yapay zeka çekirdeklerini kullanarak görüntü kalitesinde bir kayıp yaşamadan oyun performansını arttırabiliyor. Çizilecek objelerin önce düşük çözünürlükte köşe yumuşatmasız bir şekilde çizildiği bu teknikle elde edilen sonuç daha sonra Tensor çekirdekleri üzerinde çalıştırılan derin öğrenme ağları sayesinde yüksek çözünürlük ve köşe yumuşatmalı hale yükseltiliyor. Tabi bu yöntem aynı zamanda gürültü önleme amaçlı da kullanılabiliyor.

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    GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır
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    Nvidia Studio ise RTX ekran kartlarının pek çok farklı yaratıcı uygulamada donanımsal olarak hızlandırma yapmasını ve mümkün olan en hızlı şekilde işlemlerin tamamlanmasını sağlıyor. Sayısız Adobe ürünü, Davinci Resolve, Blender gibi pek çok uygulama Nvidia Studio’yu destekliyor.

    Nvidie GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler

    Monster markasının Nvidia GeForce ekran kartı barındıran iddialı dizüstü bilgisayarları mevcut. GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 ekran kartı gibi seçeneklerle tüm işleriniz ışık hızında tamamlanacak. 

    GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır
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    Semruk S7 V7.2 oyuncu dizüstü modeli GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 ekran kartı ile dikkat çekiyor. 17.3 inçlik LED ekranında Full HD çözünürlük sunan dizüstü modeli 240Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz RAM ve 500GB M.2 SSD depolama bulunan model Intel i7-10700K işlemcisinden güç alıyor. 3.8Kg ağırlığında olan Semruk S7 V7.2 oyuncu dizüstü modeli 4 adet de M.2 SSD disk desteği sunuyor.

    Semruk S7 V7.1 oyuncu dizüstü modeli; GeForce RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 ekran kartı ile biraz daha aşağıya konumlanıyor. İşlemci, RAM, ekran, bellek, bellek yuvası ve ağırlık gibi değerler abisi ile aynı.

    GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır
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    Tulpar T7 V21.2.1 dizüstü modeli GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 ekran kartı barındırıyor. 17.3 inçlik LED ekranında Full HD çözünürlük sunan dizüstü modeli 144Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. 16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz RAM ve 500GB M.2 SSD depolama bulunan model Intel i7-10875H işlemcisinden güç alıyor. 2.1Kg ağırlığında olan Tulpar T7 V21.2.1 dizüstü modeli 2 adet de M.2 SSD disk desteğine sahip.

    Tulpar T7 V20.2 oyuncu dizüstü ise GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 ekran kartı ile geliyor. Ekran, işlemci, RAM, abisi ile aynı. Farklı olarak 256GB SAMSUNG PM981 M.2 SSD sürücü, 2.5Kg ağırlık, 3 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD + 1x 2.5" Disk) sayılabilir. Sadece bu modelde Windows 10 yerine FreeDos işletim sistemi yer alıyor.

    GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır
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    Son olarak Abra A5 V15.8 dizüstü modeli biraz daha uygun fiyat arayanlara hitap ediyor. GeForce GTX1650 Ti 4GB GDDR6 ekran kartı ile iyi bir oyun deneyimi sunan modelde Intel i7-10750H işlemci, 15.6 inçlik Full HD LED ekran, 120Hz tazeleme hızı, 8GB (1x8GB) DDR4 2933MHz RAM, 250GB WD BLUE SN550 M.2 SSD, 3 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD + 1x 2.5" Disk) ve FreeDos işletim sistemi yer alıyor.

    Nvidia GeForce ekran kartlı Monster dizüstü modellerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

    https://www.monsternotebook.com.tr/2020-nvidia-geforce/



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    55 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    gently weeps (kaan tuncel) 3 gün en beğenilen
    Şimdi reklamlar

    8.2k dan başlayan fiyatlarla tam bir öğrenci işi teşekkürler monster ve donanımhaber
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    V4LKyR 3 gün
    Reklam kategorisine koysaydınız keşke... Haber gibi yayınlamışsınız.
    Yanıtla +15
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    SERKAN BEY (SERKAN BİRGÜL) 3 gün
    Eba yı açmak için 2060 ekran kartından aşşası kurtarmaz zaten..

    Ne bu okul icin mi yoksa oyun için mi bilgisayar haberi..
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 14 sa.
    ben geçen nisan ayında 1660ti 17inc hp omen serisi laptobu 7.099tl'ye almıştım :D gerçi monster o zamanlar da pahalıydı güya yerli. Hp daha zarif. Baltalamak istemem monster almadığıma çok memnunum. Birde 3000 serisi mobil gpu çıkmak üzereyken 2000 serisi almak mantıklı değil. Aralarında devasa performans farkı var
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    Doanc4n (D C) 2 gün
    "Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte yeni bir dizüstü bilgisayar arayan öğrenciler için Nvidia GeForce ekran kartlarının gücünü sunan Monster dizüstü modelleri hazır."

    böyle gerzek bir reklam olamaz.
    Yanıtla +3
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    patientx (Hasan Aslan) 2 gün
    Millet 2000 3000 tl ye alirken zorlaniyor, siz de burada 10bin tl lik alet gosteriyorsunuz okul bilgisayari diye...
    Yanıtla +1
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    from softwave 2 gün
    gecen kuzen 2070 yok diye sinava almamislardi Allah tan komsuda 3080 vardi da zor bela yetistirdi
    Yanıtla +5
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    DH Misafiri 3 gün
    Monster kadar rezil başka bir marka yok, televizyona, sosyal medyaya her türlü platform da yapılan reklamın haddi hesabı yok satın alayım diye giriyorsun stok yok böyle bir saçmalık olamaz.
    Yanıtla +1
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    WarSaw (Savaş T.) 3 gün
    gaming pc ve okul güzel kombinasyonmuş doğrusu....
    Yanıtla +2
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    Nf 3 gün
    Advertorial yazısı nerede arkadaşlar ben göremedim. !
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    ahmetbmyo (ahme t) 3 gün
    Reklamlar güzelde semruk 2080 superli model 100 bin galiba Amerikan kolejine giden öğrenciler için laptop tavsiyesi haberi yapılmış yada tüm kolej ögrencerine
    Yanıtla +1
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 gün
    Monster mı TÖVBEEEEE!
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün
    Bu fiyata öğrenci nasıl bilgisayar alsın nasıl kendini geliştirsin şimdi gitsen çoğu evdeki bilgisayar 5-10 yıllıktır yeni alanlar ekmeğinden maaşından kısıp alıyor. Neden refah bir şekilde hem teknoloji alışverişlerimizi yapıp hemde evimizin ihtiyaçlarını gideremiyoruz. Birini yaptın mı diğerine para kalmıyor. Yazık halimize..
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    4672 kez okundu.
    21 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    monster, Abra A5 V15.8 ve
    5 etiket daha Tulpar T7 V21.2.1 Tulpar T7 V20.2 Semruk S7 V7.2 Semruk S7 V7.1 Mobil Teknolojiler
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