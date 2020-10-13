Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro karşınızda

    iPhone 12 Pro modelinde 6.1 inçlik OLED ekran, daha küçük çentik, Apple A14 Bionic yonga seti, 4x yakınlaştırma, LIDAR sensör, 5G bağlantısı gibi özellikler yer alıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    7,3b
    2
    18
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    iPhone 12 Pro karşınızda

    Bu yıl oldukça kalabalık bir hale gelen iPhone 12 serisinde bütçesini düşünenler için iki grup yapılmış. iPhone 12 mini ve iPhone 12 biraz daha uygun fiyat arayanlara hitap ederken iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise daha gelişmiş kamera özelliklerine odaklanıyor.

    iPhone 12 Pro özellikleri 

    iPhone 12 Pro modelinde yine 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran görüyoruz. Ekranda HDR ve Dolby Vision desteği mevcut. Küçülen çentik boyutları ve biraz incelen ekran kenarları; çerçevesiz görünüme katkı sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

    Paslanmaz çelikten imal çerçeve ve arka buğulu cam kaplama bizi iPhone 4 dönemlerine götürüyor. Kasa IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabiliyor. Nano seramik kristallerden oluşan Seramik Kaplama pazardaki en güçlü ekran korumasını sunuyor ve 4 kata kadar düşmelere dayanıklı.

    MagSafe manyetik tutturma alanı ise yeni bir ekosistemi iPhone 12 Pro modeline açıyor. MagSafe uyumlu kablosuz şarj aparatları 15W seviyesine kadar enerji aktarımı sunabilecekler. 

    iPhone 12 Pro karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Yonga seti ve 5G

    Yeni iPad Air modelinde gördüğümüz Apple A14 Bionic yonga seti iPhone 12 serisinde performans çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. iPhone 12 Pro bu sayede yüzde 50 daha iyi performans sergilerken 16 çekirdekli nöral motor ise yapay zeka işlemlerinde yüzde 80 performans artışı sağlıyor. Diğer taraftan U1 yongası Ultra Wide Band yani kısa mesafede geniş bant veri aktarımına olanak tanıyor. Bunu AirTags aksesuarlarında daha iyi göreceğiz. 

    İlk kez 5G desteği çok yüksek hızlarda mobil iletişim imkanı sağlayacak. Firma en fazla 5G bandı destekleyen telefonun iPhone 12 serisi olduğunu belirtiyor. iPhone 12 Pro teorik olarak 4Gbps veri aktarım hızlarına çıkabiliyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max

    iPhone 12 Pro karşınızda

    Kamera

    Telefonun arka kısmında geniş açı sunan 12MP çözünürlüğünde gelişmiş 1/2.6 inç bir ana sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Sensör f/1.6 diyafram aralığı ile düşük ışık performansını yüzde 27 geliştirmiş. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 4x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.

    LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.

    Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.

    iPhone 12 Pro karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut. Ön kamera ise gece moduna kavuşmuş.

    Deep Fusion özelliği A14 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.

    iPhone 12 Pro karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor. Smart HDR 3 teknolojisi ise kompleks fotoğraflarda dahi gerçeğe en yakın renkler üretebiliyor. 

    iPhone 12 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    iPhone 12 Pro modeli 128GB-256GB-512GB depolama kapasitesi seçenekleri sunacak. Başlangıç fiyatı 999$ iken 16 Ekim itibariyle ön siparişler, 23 Ekim itibariyle sevkiyatlar başlayacak. Kutudan şarj adaptörü ve kulaklığın çıkmadığını hatırlatalım.

     



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor
    59 dk.
    Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı
    1 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf. en beğenilen
    Xiaomi alın daha iyi.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DARTH_BLACK 1 hf.
    vergisi algısı şusu busu ile 14-15 bin tl den aşşağı girmez ülkeye.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    demirparcasi (Demir Parcasi) 1 hf.
    Kamera incelemesini merak ediyorum. Çok iddialı tanıtmışlar.
    Ekran dayanıklılık testini de merak ediyorum. Eğer denilen gibi 4 kat daha dayanıklı ise büyük başarı olur.
    İşlemcisi zaten en iyisiydi daha da iyi oldu.
    Diğer yeni özellikleri de iyi gerçekten bir üst seviye iPhone olmuş.
    Yurtdışında döviz ile yüksek maaş alan bir olsam 999USD'ye alabilirim. Ama Türkiye'de iyi bir firmada orta kademe yönetici olmuş biri bile bir maaşı ile bu telefonu artık satın alamaz. Tam olarak zenginin veya profesyonel iş yapan insanların telefonu olmuş durumda.
    Avrupa'da ve ABD'de de covid-19 yasaklarıyla beraber orta ve alt gelir grupları ciddi anlamda fakirleştiğinden oralarda da zenginlik göstergesi haline gelecektir.
    Diğer taraftan giriş veya orta seviye Oppo, Xiomi veya Samsung kime yetmiyor ki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 1 hf.
    Sizce 13 diye çıkar mı ? :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozansirinn (ozansirin89 ) 1 hf.
    iPhone12Pro için 999$ fiyat belirlenmiş;

    Şayet bu fiyat ile bugün ithal edilse;

    Gümrük girişi 7.900₺

    -%1 Kültür Bakanlığı payı 79₺

    -%10 TRT bandrol ücreti 798₺

    -%50 ÖTV 4.388₺

    -%18 KDV 2.369₺

    7.900₺ gümrük girişli telefon 7.634₺ vergi ile bayi karı hariç 15.534₺ olmakta...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ___Lawyer___ (Lawyer ) 1 hf.
    iPhone 12 ile Pro arasında ki kamera farklarını anlatan detaylı bir makale yayınlanmanız gerekiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FlyingUnderpants 1 hf.
    2020 yılında çentik mi kaldı yahu. Gelecek sene Apple çentiği kaldıracak, ve bu model bir anda hantal ve çok eskiymiş gibi gözükecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nebulabado 1 hf.
    Çok güzel hemen alıyorum :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zdniz (dniz yıldırım) 1 hf.
    bunu gören başta çinliler sonra korelilerde başlıyacak şarj aleti koymamaya
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tonodias 1 hf.
    Temizinden bi 15bin hazırlasın millet :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozansirinn (ozansirin89 ) 1 hf.
    Komble kaplama Ekran koruyucu 50 TL

    Kılıfı 120 lira iyisi

    Şarz aleti 200

    Kulaklık 150....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DARTH_BLACK 1 hf.
    vergisi algısı şusu busu ile 14-15 bin tl den aşşağı girmez ülkeye.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7260 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, iphone 12 pro ve
    2 etiket daha Apple Galeri
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var 1 hf. ROKETSAN açıkladı: İkinci kez uzaya çıkıyoruz 1 hf. 300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı 1 hf. Huawei sekizgen kameralı Mate 40'ın ilk görüntüsünü yayınladı 1 hf. Steam'de Assassin's Creed oyunlarına büyük indirimler 1 hf. Samsung dayanıklılık odaklı SD kartlarını duyurdu 1 hf. Apple kulaklık ve güç adaptörleri indirime giriyor 1 hf. iPhone 12 kasasında anten detayı: Antennagate olabilir mi? 1 hf. SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi 1 hf. Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı 1 hf. Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama: "Matrix 4 sinema sektörünü değiştirecek" 1 hf. iPhone 12 duvar kağıtları [Galeri] 1 hf. iPhone 12'yi 4 kat daha sağlam yapan Ceramic Shield teknolojisi nedir? 1 hf. iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar 1 hf. Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları 1 hf. iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman 1 hf. MagSafe geri dönüyor 1 hf. Apple'dan kötü haber: Tüm iPhone'ların kutusundan kulaklık ve adaptör kaldırılıyor 1 hf. Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor 1 hf. En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN iPhone 12 Pro karşınızda Sonraki iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi 1 hf. Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini 1 hf. Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu 1 hf. HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor 1 hf. Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02 1 hf. iPhone 12 etkinliği Canlı | Mesut Çevik ve Erdi Özüağ 1 hf. Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu 1 hf. ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor 1 hf. Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor 1 hf. Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi 1 hf. TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda 1 hf. RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor 1 hf. Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak 1 hf. Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı 1 hf. Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G 1 hf. ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme] 1 hf. Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor 1 hf. AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı 1 hf. Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız