iPhone 12 Pro karşınızda

Bu yıl oldukça kalabalık bir hale gelen iPhone 12 serisinde bütçesini düşünenler için iki grup yapılmış. iPhone 12 mini ve iPhone 12 biraz daha uygun fiyat arayanlara hitap ederken iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise daha gelişmiş kamera özelliklerine odaklanıyor.

iPhone 12 Pro özellikleri

iPhone 12 Pro modelinde yine 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran görüyoruz. Ekranda HDR ve Dolby Vision desteği mevcut. Küçülen çentik boyutları ve biraz incelen ekran kenarları; çerçevesiz görünüme katkı sağlıyor.

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Paslanmaz çelikten imal çerçeve ve arka buğulu cam kaplama bizi iPhone 4 dönemlerine götürüyor. Kasa IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabiliyor. Nano seramik kristallerden oluşan Seramik Kaplama pazardaki en güçlü ekran korumasını sunuyor ve 4 kata kadar düşmelere dayanıklı.

MagSafe manyetik tutturma alanı ise yeni bir ekosistemi iPhone 12 Pro modeline açıyor. MagSafe uyumlu kablosuz şarj aparatları 15W seviyesine kadar enerji aktarımı sunabilecekler.

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Yonga seti ve 5G

Yeni iPad Air modelinde gördüğümüz Apple A14 Bionic yonga seti iPhone 12 serisinde performans çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. iPhone 12 Pro bu sayede yüzde 50 daha iyi performans sergilerken 16 çekirdekli nöral motor ise yapay zeka işlemlerinde yüzde 80 performans artışı sağlıyor. Diğer taraftan U1 yongası Ultra Wide Band yani kısa mesafede geniş bant veri aktarımına olanak tanıyor. Bunu AirTags aksesuarlarında daha iyi göreceğiz.

İlk kez 5G desteği çok yüksek hızlarda mobil iletişim imkanı sağlayacak. Firma en fazla 5G bandı destekleyen telefonun iPhone 12 serisi olduğunu belirtiyor. iPhone 12 Pro teorik olarak 4Gbps veri aktarım hızlarına çıkabiliyor.

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Kamera

Telefonun arka kısmında geniş açı sunan 12MP çözünürlüğünde gelişmiş 1/2.6 inç bir ana sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Sensör f/1.6 diyafram aralığı ile düşük ışık performansını yüzde 27 geliştirmiş. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 4x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.

LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.

Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.

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Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut. Ön kamera ise gece moduna kavuşmuş.

Deep Fusion özelliği A14 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.

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Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor. Smart HDR 3 teknolojisi ise kompleks fotoğraflarda dahi gerçeğe en yakın renkler üretebiliyor.

iPhone 12 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

iPhone 12 Pro modeli 128GB-256GB-512GB depolama kapasitesi seçenekleri sunacak. Başlangıç fiyatı 999$ iken 16 Ekim itibariyle ön siparişler, 23 Ekim itibariyle sevkiyatlar başlayacak. Kutudan şarj adaptörü ve kulaklığın çıkmadığını hatırlatalım.

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