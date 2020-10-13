iPhone 12 Pro karşınızda

Bu yıl oldukça kalabalık bir hale gelen iPhone 12 serisinde bütçesini düşünenler için iki grup yapılmış. iPhone 12 mini ve iPhone 12 biraz daha uygun fiyat arayanlara hitap ederken iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise daha gelişmiş kamera özelliklerine odaklanıyor.
iPhone 12 Pro özellikleri
iPhone 12 Pro modelinde yine 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran görüyoruz. Ekranda HDR ve Dolby Vision desteği mevcut. Küçülen çentik boyutları ve biraz incelen ekran kenarları; çerçevesiz görünüme katkı sağlıyor.
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Paslanmaz çelikten imal çerçeve ve arka buğulu cam kaplama bizi iPhone 4 dönemlerine götürüyor. Kasa IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabiliyor. Nano seramik kristallerden oluşan Seramik Kaplama pazardaki en güçlü ekran korumasını sunuyor ve 4 kata kadar düşmelere dayanıklı.
MagSafe manyetik tutturma alanı ise yeni bir ekosistemi iPhone 12 Pro modeline açıyor. MagSafe uyumlu kablosuz şarj aparatları 15W seviyesine kadar enerji aktarımı sunabilecekler.
Yonga seti ve 5G
Yeni iPad Air modelinde gördüğümüz Apple A14 Bionic yonga seti iPhone 12 serisinde performans çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. iPhone 12 Pro bu sayede yüzde 50 daha iyi performans sergilerken 16 çekirdekli nöral motor ise yapay zeka işlemlerinde yüzde 80 performans artışı sağlıyor. Diğer taraftan U1 yongası Ultra Wide Band yani kısa mesafede geniş bant veri aktarımına olanak tanıyor. Bunu AirTags aksesuarlarında daha iyi göreceğiz.
İlk kez 5G desteği çok yüksek hızlarda mobil iletişim imkanı sağlayacak. Firma en fazla 5G bandı destekleyen telefonun iPhone 12 serisi olduğunu belirtiyor. iPhone 12 Pro teorik olarak 4Gbps veri aktarım hızlarına çıkabiliyor.İlginizi Çekebilir En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max
Kamera
Telefonun arka kısmında geniş açı sunan 12MP çözünürlüğünde gelişmiş 1/2.6 inç bir ana sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Sensör f/1.6 diyafram aralığı ile düşük ışık performansını yüzde 27 geliştirmiş. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 4x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.
LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.
Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.
Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut. Ön kamera ise gece moduna kavuşmuş.
Deep Fusion özelliği A14 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.
Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor. Smart HDR 3 teknolojisi ise kompleks fotoğraflarda dahi gerçeğe en yakın renkler üretebiliyor.
iPhone 12 Pro fiyatı ve çıkış tarihi
iPhone 12 Pro modeli 128GB-256GB-512GB depolama kapasitesi seçenekleri sunacak. Başlangıç fiyatı 999$ iken 16 Ekim itibariyle ön siparişler, 23 Ekim itibariyle sevkiyatlar başlayacak. Kutudan şarj adaptörü ve kulaklığın çıkmadığını hatırlatalım.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ekran dayanıklılık testini de merak ediyorum. Eğer denilen gibi 4 kat daha dayanıklı ise büyük başarı olur.
İşlemcisi zaten en iyisiydi daha da iyi oldu.
Diğer yeni özellikleri de iyi gerçekten bir üst seviye iPhone olmuş.
Yurtdışında döviz ile yüksek maaş alan bir olsam 999USD'ye alabilirim. Ama Türkiye'de iyi bir firmada orta kademe yönetici olmuş biri bile bir maaşı ile bu telefonu artık satın alamaz. Tam olarak zenginin veya profesyonel iş yapan insanların telefonu olmuş durumda.
Avrupa'da ve ABD'de de covid-19 yasaklarıyla beraber orta ve alt gelir grupları ciddi anlamda fakirleştiğinden oralarda da zenginlik göstergesi haline gelecektir.
Diğer taraftan giriş veya orta seviye Oppo, Xiomi veya Samsung kime yetmiyor ki?
Şayet bu fiyat ile bugün ithal edilse;
Gümrük girişi 7.900₺
-%1 Kültür Bakanlığı payı 79₺
-%10 TRT bandrol ücreti 798₺
-%50 ÖTV 4.388₺
-%18 KDV 2.369₺
7.900₺ gümrük girişli telefon 7.634₺ vergi ile bayi karı hariç 15.534₺ olmakta...
Kılıfı 120 lira iyisi
Şarz aleti 200
Kulaklık 150....
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