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GeForce GTX 285'in satışı başlıyor, işte fiyatlar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 285'in satışı başlıyor, işte fiyatlar
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Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini satın alınabilecek en hızlı ekran kartı olarak duyuran ve pazara sunan Nvidia, GeForce GTX 285'i de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Resmi satışının yarın itibariyle başlaması beklenen GeForce GTX 285'in fiyatı da netleşmeye başladı.

GeForce GTX 280 modelinin yerini alacak olan GeForce GTX 285, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olan yeni modelin tek GPU'lu ekran kartı pazarının en hızlısı olacağı belirtiliyor.

GeForce GTX 280 ile mukayese edildiğinde yeni üretim teknolojisinin sağladığı avantajla daha yüksek hızlarda daha düşük güç tüketimiyle gelen GeForce GTX 285, ısıl güç tasarımı 236 Watt olarak belirlenen GeForce GTX 280'den farklı olarak ısıl güç tasarımı 183 Watt'a çekilmiş.

Yeni üretim teknolojisi farkını saat hızlarında da ortaya koyuyor. Zira GeForce GTX 285'in GeForce GTX 280'den ortalama %10 daha hızlı olacağı ifade ediliyor. Yeni modelin grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2480MHz'de görev yapıyor.

Peki ya fiyatlar? Yeni üretim teknolojisinin sağladığı maliyet avantajı fiyatlara da yansıyabilecek mi sorusunun cevabı için oluşmaya başlayan fiyatlara göz atmakta fayda var. Pek çok markanın sıralandığı Avrupa fiyat listelerinde GeForce GTX 285'in fiyatı 323-380 Avro arasında değişiyor.

Karşılatırma olması açısından ATi Radeon HD 4850 X2'nin bellek kapasitesine göre 245-270 Avro, ATi Radeon HD 4870 X2'nin ise marka ve modeline göre 367-597 Avro'luk fiyat seviyesinden satın alınabildiğini belirtmekte de fayda var.


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StreamRolleR 10 yıl
ya SAÇMALIk gtx295 26 euro daha pahalı buneya kim alır gtx285 i 295 varken zz
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drkayzer 10 yıl
teşekkürler

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yugams 10 yıl
aynen dx11 in eli kulagında kartları alan arkadaşlar dikkat 3-5 ay sonra üzülmeyin ..............
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berrenger 10 yıl
Yakında direct-x 11 çıkacak bu ekran kartlarını almak mantıksız geliyor bana.
Daha GDDR5 bellek bile kullanmamışlar.
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esses... 10 yıl
GTX285 GTX280'den %10 hızlı ise ATI nin hangi kartını hedef alıyor anlamadım, HD4870 X2 yi hedef aldıysa, GTX295 neyin nesi????????
Tamamen duygusal$$$$$$$ bence hiçbir anlamı yok, Nvidia artık aklını başına bir an önce almalı İşin içine Intelte girdiğinde iyice indirime gitmesi gerekecek, Bu da kendisine prestij kaybettirecektir.
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: esses...

GTX285 GTX280'den %10 hızlı ise ATI nin hangi kartını hedef alıyor anlamadım, HD4870 X2 yi hedef aldıysa, GTX295 neyin nesi????????

Tamamen duygusal$$$$$$$ bence hiçbir anlamı yok, Nvidia artık aklını başına bir an önce almalı İşin içine Intelte girdiğinde iyice indirime gitmesi gerekecek, Bu da kendisine prestij kaybettirecektir.

GTX 285 4850x2 yi hedef alıyor gtx295 ise 4870x2 yi
ama fiyatları şuan için çok yüksek en azından gtx 285 için değmez GTX280 ile çok rahat GTX285 gücüne ulaşılıyo tabi gtx285 de o.c yapılınca aradaki fark default gtx280 e göre yaklaşık %20 -25 artar
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lunarsoul 10 yıl
Yuhh. bu kartın beraberinde sürüklediği powersuply falan hariç fiyat. Bu devirde ne gerek var böyle şeylere.
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TruuChainz 10 yıl
Neredeyse sistem fiyatı kadar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
oyun üreticilerini kriz vurdu galba
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coupant 10 yıl
eski oyunlarda multi takılıyorum. yeni oyun ihtiyacı herhalde bu yüzden yok bende.
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hamsi5353 10 yıl
teşekkürler :D
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MrPerFormance 10 yıl
Acaba ne zaman bu üreticiler insanları sevindirecekler. 8800 gt de bir kıyak geçti bizlere nvidia sonrası uçup gitti.
Haber için teşekkürler
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DarkPlayer00 10 yıl
oyundan çok ekran kartı çıkıyorr yauvv
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mamad 10 yıl
Yav hd4870x2'nin fiyatı düşmemiş miydi? Çok yüksek geldi bana. Avro bi de! Dolar bile değil.
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TiesTorN 10 yıl
Avro ne demektir, ne saçma bir kelimedir ya..
Euro demek daha mantıklı bence.

Bunlar avrupa fiyatları olduğu için Euro üzerinden satılıyor dolayısıyla bizim için çok yüksek fiyatlı oluyor sanırım. Türkiyeye gelen mallar $ üzerinden geldiği için aynı fiyatın $ cinsinden alabiliyoruz aslında...
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skynet 10 yıl
bizde bu kart 1000 liranın altında satışa çıkarılsın bende forumda bana ilk pm atana hediye edeceğim
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muratsen87 10 yıl
300-350dolar arası olmazsa eğer yine tutmaz bizim ülkede bu kart, zaten dolar 1.60'da geçti
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ecay 10 yıl
Bence çok güzel bir kart oldu GTX285.Hız-stabilite-güç tüketimi hepsi bir arada olan üst seviye bir kart.Fiyat nasıl olsa bir şekilde piyasaya uyacaktır.
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