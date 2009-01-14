GeForce GTX 285'in satışı başlıyor, işte fiyatlar

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Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini satın alınabilecek en hızlı ekran kartı olarak duyuran ve pazara sunan Nvidia, GeForce GTX 285'i de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Resmi satışının yarın itibariyle başlaması beklenen GeForce GTX 285'in fiyatı da netleşmeye başladı.

GeForce GTX 280 modelinin yerini alacak olan GeForce GTX 285, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olan yeni modelin tek GPU'lu ekran kartı pazarının en hızlısı olacağı belirtiliyor.

GeForce GTX 280 ile mukayese edildiğinde yeni üretim teknolojisinin sağladığı avantajla daha yüksek hızlarda daha düşük güç tüketimiyle gelen GeForce GTX 285, ısıl güç tasarımı 236 Watt olarak belirlenen GeForce GTX 280'den farklı olarak ısıl güç tasarımı 183 Watt'a çekilmiş.

Yeni üretim teknolojisi farkını saat hızlarında da ortaya koyuyor. Zira GeForce GTX 285'in GeForce GTX 280'den ortalama %10 daha hızlı olacağı ifade ediliyor. Yeni modelin grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2480MHz'de görev yapıyor.

Peki ya fiyatlar? Yeni üretim teknolojisinin sağladığı maliyet avantajı fiyatlara da yansıyabilecek mi sorusunun cevabı için oluşmaya başlayan fiyatlara göz atmakta fayda var. Pek çok markanın sıralandığı Avrupa fiyat listelerinde GeForce GTX 285'in fiyatı 323-380 Avro arasında değişiyor.

Karşılatırma olması açısından ATi Radeon HD 4850 X2'nin bellek kapasitesine göre 245-270 Avro, ATi Radeon HD 4870 X2'nin ise marka ve modeline göre 367-597 Avro'luk fiyat seviyesinden satın alınabildiğini belirtmekte de fayda var.