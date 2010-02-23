GeForce GTX 470'in performans değerleriyle ilgili yeni iddialar

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Nvidia dün yaptığı resmi açıklamayla DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 26 Mart'ta Boston'da gerçekleştirilecek PAX East oyun etkinliğinde tanıtacağını duyurdu. Daha öncesinde bazı iş ortakları tarafından CeBIT 2010 fuarında gösterilebileceği belirtilen GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için henüz resmi performans verileri olmasa da üzerinde konuşulan bazı skorlar da yok değil.

Gelen son bilgilere göre GeForce GTX 470, 3DMark Vantage testinde Extreme preset (1900x1200, 4xAA) seviyesinde 7400 civarı puan almayı başarıyor ki bu skorla ATi Radeon HD 5850'in hissedilir şekilde önünde yer alan GeForce GTX 470 aynı zamanda Nvidia'nın güncel kartlarında GeForce GTX 285'den %20 civarında daha hızlı olmayı başarıyor. Extreme preset ile birlikte Performance preset (1280x1048, 1x AA) ayarlarında alındığı iddia edilen skorlara baktığımızda ise GeForce GTX 470'in 167xx civarında skor elde ederek ATi HD 5870'i de geride bırakmayı başarabildiği söyleniyor.

Oyun testleriyle ilgili olarak gündeme getirilen test sonuçlarına göre 1920x1200, 4xAA, 16xAF çözünürlüğünde gerçekleştirilen Far Cry 2 (DirectX 10) testinde 80 kare/saniye civarında skor alındığı ifade edilirken, oyunla ilgili farklı test sonuçları olduğu için şu an karşılaştırma yapacak düzeyde net bir sonuç olmadığı söyleniyor. DirectX 11 destekli Uniengine testine baktığımızda ise Tesselation performansı da değerlendiren bu uygulamada 1920x1200, 4xAA, 16xAF ayarlarında gerçekleştirilen testlere göre GeForce GTX 470'in ATi Radeon HD 5870'den daha iyi sonuç verdiği iddia ediliyor.

Nvidia GeForce GTX 470 ile ilgili gündeme getirilen bir diğer iddia ise fiyat bilgisi. Henüz Nvidia'nın Santa Clara'daki merkez ofisi konuya ilişkin resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da GeForce GTX 470'in 299$ seviyesinden pazara giriş yapacağı ve Nvidia tarafından hazırlanan sistem gereksinimlerinde 600 Watt'lık güç kaynağı önerileceği yönünde çeşitli iddialar da kulaktan kulağa dolaşmakta.