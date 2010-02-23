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GeForce GTX 470'in performans değerleriyle ilgili yeni iddialar

9 yıl
18,5b
1
91
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 470'in performans değerleriyle ilgili yeni iddialar
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Nvidia dün yaptığı resmi açıklamayla DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 26 Mart'ta Boston'da gerçekleştirilecek PAX East oyun etkinliğinde tanıtacağını duyurdu. Daha öncesinde bazı iş ortakları tarafından CeBIT 2010 fuarında gösterilebileceği belirtilen GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için henüz resmi performans verileri olmasa da üzerinde konuşulan bazı skorlar da yok değil.

Gelen son bilgilere göre GeForce GTX 470, 3DMark Vantage testinde Extreme preset (1900x1200, 4xAA) seviyesinde 7400 civarı puan almayı başarıyor ki bu skorla ATi Radeon HD 5850'in hissedilir şekilde önünde yer alan GeForce GTX 470 aynı zamanda Nvidia'nın güncel kartlarında GeForce GTX 285'den %20 civarında daha hızlı olmayı başarıyor. Extreme preset ile birlikte Performance preset (1280x1048, 1x AA) ayarlarında alındığı iddia edilen skorlara baktığımızda ise GeForce GTX 470'in 167xx civarında skor elde ederek ATi HD 5870'i de geride bırakmayı başarabildiği söyleniyor.

Oyun testleriyle ilgili olarak gündeme getirilen test sonuçlarına göre 1920x1200, 4xAA, 16xAF çözünürlüğünde gerçekleştirilen Far Cry 2 (DirectX 10) testinde 80 kare/saniye civarında skor alındığı ifade edilirken, oyunla ilgili farklı test sonuçları olduğu için şu an karşılaştırma yapacak düzeyde net bir sonuç olmadığı söyleniyor. DirectX 11 destekli Uniengine testine baktığımızda ise Tesselation performansı da değerlendiren bu uygulamada 1920x1200, 4xAA, 16xAF ayarlarında gerçekleştirilen testlere göre GeForce GTX 470'in ATi Radeon HD 5870'den daha iyi sonuç verdiği iddia ediliyor.

Nvidia GeForce GTX 470 ile ilgili gündeme getirilen bir diğer iddia ise fiyat bilgisi. Henüz Nvidia'nın Santa Clara'daki merkez ofisi konuya ilişkin resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da GeForce GTX 470'in 299$ seviyesinden pazara giriş yapacağı ve Nvidia tarafından hazırlanan sistem gereksinimlerinde 600 Watt'lık güç kaynağı önerileceği yönünde çeşitli iddialar da kulaktan kulağa dolaşmakta.


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kuruwa 9 yıl
bu akdar bekleme ve atma tutmalardan sonra fark bu kadarmı bir problem oldugu belli düzeltsinlerde kapışma olsun mecbur ucuzlayacaklar kesemize göre bakalım elimizdekileri okutupta
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Source 9 yıl
Yüksek performans vaat eden ekran kartlarını tercih edenler PSU'yu zaten dert etmezler alt seviye kart değil bunlar alt seviye olsaydı tamam derdim ama üst sınıf ekran kartı tercih edenler için PSU sıkıntı değil fermiyi yerin dibine sokucaz diye saçmalamayın arkadaşlar.
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ugu-R 9 yıl
Hala spekülasyon, hala gerçekliği kanıtlanmamış kağıt üzerinde performans iddiaları...

Ne kadar çok kişi varmış birazcık pozitif haber görünce şaha kalkan...

İnşallah 470 ve 480, 5870 ve 5970'den hızlı olur ve uygun fiyatlı olur... Böylece fiyatlar aşağıya çekilir, rekabet olur...

Fakat herşeyi geçtim, bırakın 5870'i, 470'i 480'i, daha 5850'yi zorlayacak oyun yok ki ? Bırakın %5-10-20 daha performanslı olmasını, 250TDP nedir ? 5870 180küsür TDP(tam hatırlayamadım) ile bu skorları elde ediyor üstüne idle durumda 27W TDP değerine sahip, ayrıca daha ısı durumları var, ben daha fanın %50-60'a geldiğini bile görmedim kendi 5870'imde, ki Fermi için "nükleer reaktör" benzetmeleri yapılıyor... Daha bunun overclock'u var, stabilitesi var, driver'ı var, garanti süresi var ohooo...

Bırakın Fanboy'luğu(hem Nvidia hem ATI'ciler), pazara bakın pazara... Rekabet olsun fiyatlar düşsün isteyen istediğini alsın...

Ayrıca Nvidia hakikaten sağlam bir pazar manüpilasyon stratejisi izliyor, hakkını vermek lazım... Hoş etik olarak, çıkmasından aylar önce spekülasyon yayıp rakibin satışlarına zarar verme girişimleri de pek hoş değil ama naparsın serbest piyasa ekonomisi böyle...

Şimdi birşey dicem fanboy yakıştırması yapılacak şahsıma ama pek umrumda olmadığı için gene de söyleyeceğim..

470 ve 480, 5870 ve 5970'i geçsin, gene de benim gözümde başarılı olamayacak... Neden mi ? 5xxx serisi çıkalı 6-7 ay oldu, Fermi "nükleer reaktör" gibi sıcak çalışıyor dolayısıyla tahminimce 58xx serisinin sahip olduğu overclock becerilerine sahip olamayacak, fiyatı belli değil, kaldı ki 470 299$ seviyesinde satışa çıksa da sadece 1 yıl garanti ile satılacak ki bu da şaka gibi birşey... Kaçımız her yıl ekran kartı değiştiriyor ? Çoğumuz aldığımız bir ekran kartını 2-3 yıl kullanıyoruz... Sınırlı sayıda üretilecek olması da ayrı bir şaka, 6-7 aydır upgrade yapmak için nvidia'yı bekleyen onca insan, kartlar beklenenden iyi çıksa bile adet azlığı sebebiyle gene alamayacak... Vesaire vesaire daha bir sürü şey sayabilirim ama kısaca Nvidia gerçekten bu sefer Gamer GFX Card pazarında çok kötü duruma düştü ve zararını azaltma çabası içinde... 2. nesil Fermi çıktığında da karşısında bu sefer ATI'nin 6xxx serisini bulacak...

Umarım Nvidia'nın sonu 3DFX'e dönmez(sadece oyuncu ekran kartları piyasasından bahsediyorum yoksa ion'du, tegra'ydı, bir sürü alanda başka işleri var Nvidia'nın), yoksa daha önce defalarca söylediğim gibi olan bize olacak, çünkü ATI tekel olacak...

Nvidia gerçekten bütün bu sorunlardan arınmış bir Fermi çıkartacak olsa bile benim gibi kullanıcıları birkaç yıllığına kaybetti çünkü benim gibi 2-3 yıldan önce ekran kartı değiştirmeyen müşterileri 6-7 ay bekletme riski yüzünden ATI'ye kaptırdı ve şuanki Fermi stratejisi ile(1 yıl garanti + çok az sayıda kart üretimi-satışı) daha çok müşteri kaptıracağa benziyor...

Bu tür somut olmayan bilgilerle anca insanları bekletir, elindeki birkaç bin kartı satar, geri kalan müşterileri gene kaybeder...

Bekleyelim görelim bakalım Fermi nasıl olacak..
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aydogdu1453 9 yıl
iddia iddia iddia daha adam akıllı test bile yayınlayamıyorlar.Nvidia iyice cozuttu bıraksın bu işleri efendice sonuç verip en iyi kartım şu şartlarda 5870 ile zor yarışıyo desin.
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hellteam 9 yıl
İşte 500,600w yeter yetmez herkesin sistemi aynı değilki Psu da eşek değilki %100 yükte çalışsın ne kadar yükte çalışırsa o kadar ısı,elektirk,trafo,bakır kaybı bunların hepsi zarar

İşlemciye ekran kartına bi ocyle tüketim yukarı fırlayıveriyo

Ha 500w kaliteli bi psu 550-580w falan verir orası ayrı

Kendi kıriterime göre 500w 470,480 için yetebilir tabi kartların güç değerleri tam belli değil sanırsam
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semih22 9 yıl
ekran kartlarının fiyatlarının düşebileceği haberi sadece güzel. yoksa ekran kartlarının dh incelemesi ve kullanıcı yorumları olmadan ne olduğu belli değil.
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mav1li 9 yıl
Son iddialara göre 470~=5850 480~=5870 gözüküyor.
Daha önceki iddialarda bariz farkla geçiyorlardı şimdi farklar eridi gitti. Kartlar çıkana kadar geri düşerse şaşırmayacağım.
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hellteam 9 yıl
Üst düzey kart kullancak olan adam en 600w psu ya sahiptir zaten

Fermi nin gpu özelliklerine bakarsak transistör sayısı,shader sayısı gayet yüksek iddia edildiği gibi 5870 den yüzde 20 daha iyi ise doğal değil yüzde 30-35 civarında daha iyi olabilcek bi potansiyeli var gibi onun için saat hızı yüksek gtx 485 gelebilir bi kaç ay sonra

Ama bu kartlar bu kadar ucuz gelmez biri 300 diğeri 400-450 mümkün değil Gtx470 300 dolar olacak 480 de 500-550 dolar mı yok artık aradaki farka bakın
Arada en fazla 100 dolar oynar

Ekleme :Bu tür varsayımlar üzerine konuşmak çok yanlış aslında onun için gereksiz tartışmaya gerek yok
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sendomi 9 yıl
bu kartın 299$ seviyesinden geleceğini düşünen varsa gitsin kendini bir yerden atsın performans olarak geçebilir ona sözümüz yok ama bu fiyata geleceğini aklımdan bile geçirmiyorum işin içine güç tüketimi ve ısıda girerse sonuç ne olur ortada zaten
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Source 9 yıl
Hem performans bakımından geçicek hem ucuz olacak bence imkansız kesinlikle inanmıyorum 299$'dan geleceğine.
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stradosphere 9 yıl
@sadtneverdie
İsyan edecek başka birşey bulamadılar artık psu ya sardılar.Merak ediyorum hd 5xxx alıpta 600w psu alamıyorum diye ağlayanı ilk kez görüyorum.
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Statistik 9 yıl
kişilerin hayal etme ve rüya görme hakkına kimse isyan edemez, yok 299$ olacakmış yok 199tl, iyi uykular.
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max975 9 yıl
baya bir beklettiler ama hadi bakalım bizim GTX285 e de yol görünüyor yavaş yavaş
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Erai 9 yıl
Şöyle bir durum var ki, bu saatten sonra nvidia herhalde 5870 den düşük performanslı kart çıkartmayacaktır. Burası kesin, herkes te bunu böyle beklesin zaten. Ancak nvidia nın basına sızdırdığı bilgiler dahilinde, hem güç hem de sıcaklık konusunda üst sınıra yakın seviyede çalışan kartlardan bahsediliyor. Ve bu bir noktada sınır oluşturacaktır. Ancakati kısmında durum böyle değil. Ati nin çıkarttığı kartlar hep serin çalışan ve çok daha az güç tüketen kartlar.

Bu nedenledir ki, atinin nvidiaya cevap vermesi hiç te gecikmeyecektir gibi geliyor bana
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stradosphere 9 yıl
@M0rbid Desire
Sırf yazmak için yazdığının farkındasın herhalde,hatta iki kişi camdan atlamanı dilemiş.
@The Lost
Fermi gtx 480x2 = hd 5970
tek gpulu kart ile çift gpuyu karşılaştırmayın :)
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sadtneverdie 9 yıl
zorla mı satıyorlar kardeşim. işine gelmeyen almasın her kart çıkınca her kart çıktığında kart almak zorunda mısınız? bir kart psu istiyorsa paran yoksa almazsın gider başka alırsın. gereksiz yorumlar yapıp duruyorsunuz. silah mı dayadılar kafanıza gidin düşük psu isteyen kart alın olsun bitsin.
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pckolik13 9 yıl

sadtneverdie

zorla mı satıyorlar kardeşim. işine gelmeyen almasın her kart çıkınca her kart çıktığında kart almak zorunda mısınız? bir kart psu istiyorsa paran yoksa almazsın gider başka alırsın. gereksiz yorumlar yapıp duruyorsunuz. silah mı dayadılar kafanıza gidin düşük psu isteyen kart alın olsun bitsin.


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RaptorFX 9 yıl
AMD yeni revizyonlarla başa baş kartlar çıkaracaktır. Asıl yarış güncellenmiş fermilerle atinin 6 serisi arasında olacak. Ayrıca dönem olarak amd nin yeni mimarisiyle güncellenmis intel in i serisinin de yarışı başlamış olacak.
Kim kazanırsa kazansın kaybeden biz olmayalım bu yarışı.
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CoreXXX 9 yıl
haber başlığında "yeni iddialar" yazmasına rağmen bazı garipler inanmış yada inanmak istemiş. yazık.
dh test yapmadan ben hiç bir tahmine inanmıyorum artık.
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TELESCOPE 9 yıl

CoreXXX

haber başlığında "yeni iddialar" yazmasına rağmen bazı garipler inanmış yada inanmak istemiş. yazık.

dh test yapmadan ben hiç bir tahmine inanmıyorum artık.



doğrusuda bu değilmi zaten
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